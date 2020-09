Weyhe. So ganz mag Jonas Klucken nicht daran glauben, dass die Saison für die von ihm und Maik Lindemann trainierten Basketballer des SC Weyhe ungestört durch das Coronavirus verlaufen wird. Vorbereitet hat er sein Team auf die an diesem Sonnabend mit dem Heimspiel gegen TKW Nienburg (Tipoff: 18.30 Uhr in Halle zwei der KSG Leeste) beginnende Serie dennoch. Mögen die Zeiten aus gesundheitlicher Sicht unsicher sein, so ist der Coach sportlich von seiner Mannschaft überzeugt. Platz vier darf es in der Landesliga, wie die Bezirksoberliga nun heißt, gern wieder sein.

Fest steht bereits: Absteigen können die Weyher nicht. Nachdem auch der TV Jahn Walsrode zurückgezogen hat, spielen nur noch acht Teams in der Liga. Was seine Truppe genau erwartet, kann Klucken ansonsten kaum vorhersehen: „Mit Nienburg und Nenndorf spielen zwei neue Mannschaften in der Liga, bei Neustadt und Bremerhaven kann sich der Kader auch mal schnell verändern“, können sich die Weyher auf neue Gesichter einstellen.

Die gibt es aber auch in den eigenen Reihen. „Wir haben uns verjüngt“, freut sich Klucken darüber, dass alle vier Neuen den Altersschnitt senken. Timon Brudna, der als Point Guard, Shooting Guard und auch als Small Forward auflaufen kann, ist vom Nachbarn Brinkum zum SCW gestoßen. Joshua Roth war zuletzt für die BTS Neustadt II aktiv. Er kann Shooting Guard, Small Forward und Power Forward spielen. Als Center ist Hannes Büssow eingeplant. „Er hat ursprünglich Handball gespielt, sich jetzt aber bereits sehr gut entwickelt“, lobt Klucken den Sportart-Wechsler, der eine Alternative zu André Guder darstellt. Der vierte Neuzugang ist Power Forward Max Nill vom TV Bremen-Walle 1875. An einem weiteren Center sei man noch dran, verrät Klucken, der in Zukunft nicht mehr mit seinen Brüdern Steffen und Malte sowie darüber hinaus Erkan Sahbaz planen kann. Verletzt fällt erst einmal Aufbauspieler Jonathan Kaiser aus, den unter Belastung Knieprobleme plagen. Ansonsten sieht Klucken die Mannschaft gut aufgestellt: „Auf den Positionen eins bis vier sind wir sehr gut besetzt. Auf der Fünf sieht es dünner aus.“

Ein neuer Stil

Ein verjüngtes Team, in dem bereits in der vergangenen Serie Dennis Kruslin und Thore Boyce mehr und mehr Verantwortung übernommen haben, eröffnet den Weyhern auch einen neuen Spielstil. Mehr Fastbreaks und eine aggressivere Verteidigung, sogar eine Presse über das gesamte Feld haben sie nun im Repertoire. Der SCW kann ein Stück weit variabler auftreten als in der Vorsaison. Klucken wähnt sein Team auf einem guten Weg, zumal es im Training mit großer Beteiligung gezielt die Abläufe in der Offensive und der Defensive einstudieren konnte. „Wir sind mit dem Kader zum jetzigen Zeitpunkt einen Schritt weiter als in der letzten Saison“, glaubt er, dass er und seine Mitspieler nur wenig Anlaufzeit brauchen werden. Den Beweis freilich gilt es gegen Nienburg zu erbringen.