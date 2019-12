Joonas Kallio schoss bei seiner Heimpremiere in Bassum ganz stark und gewann beide Duelle. (Vasil Dinev)

Bassum. Was für ein Krimi: Die Luftpistole-Bundesligaschützen des SV Bassum von 1848 hatten im Heimwettkampf gegen den SV 1935 Kriftel die Überraschung rund sechs Minuten vor dem Ende vor Augen. Die Hochrechnung zeigte zu diesem Zeitpunkt eine 3:2-Führung an. Doch am Ende mussten sich die Gastgeber mit 1:4 geschlagen geben, verpassten also die Sensation gegen den Favoriten und das perfekte Wochenende. Tags zuvor hatten sie das Derby gegen den GTV Bremerhaven-Seestadtteufel mit 4:1 gewonnen. Mit einer ausgeglichen Punkt- und Einzelbilanz zeigte sich Manager Thomas Bremer zufrieden. „Wenn man gegen Kriftel schießt und mit dieser Bilanz das Wochenende beendet, dann kann man damit leben“, fand er. Etwas zwiegespalten war er dennoch: Denn in beiden Wettkämpfen war mit Blick auf die Einzelpunkte mehr drin.

Tabellarisch werden die Bassumer den Jahreswechsel auf einem Qualifikationsrang für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verbringen. Den PSV Olympia Berlin mussten sie jedoch passieren lassen. Die 1848er sind nun Vierter. Berlin, einer der beiden Gegner am letzten Wettkampfwochenende am 4. und 5. Januar, weist eine bessere Einzelpunktbilanz auf. Deshalb trauerten die Bassumer zumindest zwei Siegen nach, weil diese Statistik am Ende der Schlüssel sein könnte für die DM-Qualifikation. Denn auch Verfolger SV Falke Dasbach ist in dieser Hinsicht stärker. Die Sportschützen Raesfeld dagegen haben nur noch Außenseiterchancen. „Trotzdem wird es ganz eng“, blickte Bremer voraus. Er hatte am Freitag den aus Finnland angereisten Joonas Kallio vom Flughafen abgeholt. Die Bassumer Nummer eins übernachtete auch beim Manager. Kallio bewies, dass er eine echte Verstärkung ist. Er gewann als einziger Schütze beide Duelle.

SV Bassum von 1848 – GTV Bremerhaven-Seestadtteufel 4:1 (1863:1837). Am Ende war es ein deutlicher Erfolg für Bassum. „Auch ein 5:0 war möglich“, meinte Bremer. Die Niederlage von Artur Gevorgjan, der in Abwesenheit von Coach Jens Voß als Trainer auftrat, mit nur einem Ring gegen Frans Soerensen schmerzte die Gastgeber. Eine 9,3 im letzten Schuss kostete Gevorgjan das Stechen.

Alle anderen Duelle gewannen die Gastgeber. Joonas Kallio zeigte seinen bislang besten Auftritt und schoss 383 Ringe – ein Top-Resultat. „Die zweite Serie war weltklasse“, meinte Bremer mit Blick auf die 98 von 100 Ringen, die der Finne in zehn Schuss in die Scheibe zauberte. Sein Gegner Jan Luca Karstedt lag vor der abschließenden Serie bereits sieben Zähler im Hintertreffen.

Auch Valerij Samojlenko stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg. Er begann mit einer 97er-Serie und baute seinen Vorsprung immer weiter aus. Thomas Hoppe legte an vierter Position den ersten perfekten Schuss, also eine 10,9, hin. 95 Ringe waren in der ersten Serie eine sehr gute Ausbeute. Doch dann schwächelte Hoppe etwas, geriet mit 89 Ringen aus den zweiten zehn Schuss ins Hintertreffen. Aber der Bassumer meldete sich zurück und schüttelte Antje Noeske noch ab. Dass Sascha Sandmann seinen Gegner Achim Braje mit zehn Ringen distanzieren würde, war zu Beginn nicht abzusehen. Der 1848er fand schwer in den Wettkampf, nahm sich nach den ersten drei Schuss die erste kleine Auszeit, nach sieben Schuss folgte die zweite. Es passte nicht, wie 89 Ringe nach der ersten Serie zeigten. Doch auch Sandmann steigerte sich und beendete den Wettkampf mit einer 10,9 perfekt.

SV Bassum von 1848 – SV 1935 Kriftel 1:4 (1874:1885). „Ein 1:4 haben wir nicht verdient“, fand Bremer. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir Kriftel so sehr ärgern können“, fügte er an. In der Tat stand die Partie bis zum Ende auf Messers Schneide. Die Führung wechselte hin und her, die Zuschauer blickten gebannt auf die Leinwände mit den Zwischenständen Jubeln durften sie das erste Mal, als Joonas Kallio gegen Mathias Putzmann eine tolle Aufholjagd krönte. Die zweite Serie mit 92 Ringen schien den Finnen den Sieg zu kosten, doch er antwortete mit sechs Zehnerwertungen in Folge. Mit 97 und 96 Ringen wendete er das Blatt noch, während Putzmann Nerven zeigte und nicht mehr kontern konnte. Die Führung für Bassum!

Doch die hatte nicht lange Bestand. Martin Mohnke lief nach einer 88er-Serie früh seinem Kontrahenten Oliver Geis hinterher. „Trotzdem sind 370 Ringe am Ende ein gutes Ergebnis“, war Bremer zufrieden mit Mohnkes Leistung. Früh schien auch Denis Rother seinen Kontrahenten Maximilian Schenk ziehen lassen zu müssen. Doch er arbeitete sich Stücke für Stück heran, lag vor der letzten Serie nur einen Ring zurück. Allerdings belohnte er sich nicht für eine starke Leistung. 375 Ringe waren das zweitstärkste Bassumer Ergebnis.

Rother teilte diese Ausbeute mit Valerij Samojlenko. Der schoss in den ersten drei Serien ganz starke 286 Ringe und war auf Kurs. Doch die Zeit drängte: Alle 45 Sekunden im Schnitt musste er am Ende einen Schuss absetzen. „Dann ist die Ruhe weg. Wenn man sich nicht die Zeit nehmen kann, wird es ungenau. Das ist extrem bitter“, erklärte Bremer, nachdem Samojlenko mit einer 89er-Serie noch verlor.

Dramatisch ging es auch bei Thomas Hoppe zu. Ihm fehlte nur ein Ring fürs Stechen. Er war gegen Andreas Fix zunächst auf der Siegerstraße, lag in den Hochrechnungen zwölf Ringe vorn. Eine 90er-Serie war ihn zurück. Fix setzte sich auf drei Ringe ab. Hoppe arbeitete sich noch einmal zurück, verpasste im letzten Schuss durch eine 9,8 hauchzart das Stechen – und damit einen Einzelpunkt, der am Ende der Saison über Wohl und Weh entscheiden könnte. So weit wollte Bremer noch nicht denken. Er nahm vielmehr das Positive mit. „Wir haben alles selbst in der Hand.“

Weitere Informationen

SV Bassum von 1848 - GTV Bremerhaven-Seestadtteufel 4:1 (1863:1837)

Joonas Kallio - Jan Luca Karstedt 383:379

Artur Gevorgjan - Frans Soerensen 368:369

Valerij Samojlenko - Thomas Lüken 376:365

Thomas Hoppe - Antje Noeske 370:368

Sascha Sandmann - Achim Braje 366:356

SV Bassum von 1848 - SV 1935 Kriftel 1:4 (1874:1885)

Joonas Kallio - Mathias Putzmann 380:378

Valerij Samojlenko - Dominik Sänger 375:379

Thomas Hoppe - Andreas Fix 374:375

Denis Rother - Maximilian Schenk 375:378

Martin Mohnke - Oliver Geis 370:375

Tabelle

1. Braunschweiger SG 43:2 18:0

2. SV 1935 Kriftel 38:7 18:0

3. PSV Olympia Berlin 28:17 12:6

4. SV Bassum von 1848 24:21 12:6

5. SV Falke Dasbach 26:19 10:8

6. Spsch Raesfeld 23:22 10:8

7. Freischütz Wathlingen 19:26 8:10

8. Sp.Sch. Fahrdorf 16:29 6:12

9. GTV Bremerhaven-Seestadtteufel 14:31 6:12

10. SV Schirumer Leegmoor 15:30 4:14

11. SV Uetze 12:33 2:16

12. Brühler Schießclub 70 12:33 2:16 THR