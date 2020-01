Andreas Tiemann war einer von nur drei Bassumer Spielern in Hannover. Die Ausbeute war mit nur einem Zähler entsprechend klein. (INGO MOELLERS)

Hannover. Bereits einen Tag vor den Spielen platzte der Traum von der Titelverteidigung für den Bassumer SC Shooting Birds in der Squash-Oberliga. Denn da trudelte eine Absage nach der anderen für die Duell gegen den SC Boastars Hannover und die Squash Hôncas Neustadt ein. Letztlich konnten die Lindenstädter nur mit drei Spielern die Reise nach Hannover antreten. Ein Einzel war also bereits im Vorfeld mit 0:3 verloren. Diese Hypothek konnten die Shooting Birds nicht mehr auffangen, erkämpften sich beim 2:2 gegen Hannover aber immerhin noch ein verlorenes Unentschieden und somit einen Zähler. Gegen Neustadt war dann beim 0:4 nichts zu holen.

Luis das Neves im Skiurlaub, Janek Kreutzträger als Gastspieler von Sportwerk Hamburg II im Regionalliga-Einsatz, Nicolaas Gerritsen mit Zahnschmerzen nicht spielfähig: Andreas Tiemann als Nummer drei war der einzige der vier topgesetzten Akteure, der in Hannover dabei war. Doch bei diesen Ausfällen blieb es nicht. Steven Williams weilte in seiner englischen Heimat, Tammo Kreutzträger musste mit Fieber passen. Immerhin war Michael Weiler fit, außerdem sprang Olaf Brandt von der zweiten Mannschaft ein. „Zu zweit hätten wir gar nicht antreten können“, erläuterte Mannschaftssprecher Tiemann das Regelwerk. Das wäre aber ganz und gar nicht im Sinne der Bassumer gewesen. „Das war für uns keine Option“, bekräftigte er. Brandt bewahrte das Team mit seiner Unterstützung vor diesem Szenario. Er musste aufgrund der Personalnot an dritter Position ran, bekam es also nicht mit dem vermeintlich schwächsten Kontrahenten zu tun. Einen Sieg konnte er für sein Team nicht einfahren, trotzdem war Tiemann voll des Lobes: „Olaf hat es richtig gut gemacht und war oft nah dran.“

SC Boastars Hannover - Bassumer SC Shooting Birds 2:2 (7:7, 122:104). Für die Bassumer gab es nur eine Devise: Sie mussten das Beste aus der Situation machen. Am Ende wurde es zumindest ein Zähler. Nur ein Satzgewinn fehlte, um noch einen zusätzlichen zu bekommen. Über die insgesamt gesammelten Punkte war kaum etwas auszurichten, denn das nicht gespielte Einzel ging mit 11:0, 11:0, 11:0 zugunsten der Hannoveraner in die Wertung ein. Trotzdem hätten die Gäste mit ein bisschen mehr Spielglück doppelt punkten können. Tiemann gab bei seinem 3:1-Erfolg über Bernd Teßmer einen Satz klar ab, löste die Aufgabe aber ansonsten sehr souverän, während Weiler mit Seyed Younos Rezay-Moosavi kurzen Prozess machte. Brandt lieferte sich mit Marius Hein ein enges Match, legte sogar vor und holte sich den ersten Durchgang. Er kämpfte verbissen, verlor aber die folgenden Sätze.

Squash Hôncas Neustadt - Bassumer SC Shooting Birds 4:0 (12:3, 160:99). Es war nicht das Spiel der Bassumer, deren Auftritte starke Parallelen aufwiesen. Tiemann, Weiler und Brandt entschieden den ersten Durchgang jeweils für sich, konnten diese Führung dann aber nicht halten und unterlagen in vier Sätzen. „Da war dann nichts mehr für uns drin“, wusste Tiemann. Weiler war noch am nächsten dran, er verlor zwei Sätze mit dem Minimalabstand von zwei Zählern. Die durcheinander gewürfelte Bassumer Formation stemmte sich vergeblich gegen die Niederlage. „Irgendwann ist es auch für den Kopf schwer“, wusste Tiemann. Die personelle Misere zehrte an den Kräften.

Und sie kostete die Lindenstädter auch die Chance auf die Titelverteidigung. „Das ist kein Thema mehr für uns“, sagte Tiemann. „Wenn man mit sechs Punkten plant und nur einen holt, ist das nicht wieder aufzuholen.“ Die Shooting Birds sind auf den vierten Rang zurückgefallen, der Rückstand auf Spitzenreiter SC Oldenburg beträgt sechs Punkte bei nur noch vier Spielen. Rang zwei aber ist noch drin. Den belegen derzeit die Boast Busters Jeverland und damit einer der beiden Gegner beim Heimspieltag der Bassumer am 23. Februar. Dann nicht in Harpstedt, sondern in Gehrde, wo Nicolaas Gerritsen eine Anlage hat.

Weitere Informationen

SC Boastars Hannover - Bassumer SC Shooting Birds 2:2 (7:7, 122:104)

Bernd Teßmer - Andreas Tiemann 3:11, 11:1, 6:11, 9:11; Seyed Younos Rezay-Moosavi - Michael Weiler 6:11, 6:11, 5:11; Marius Hein - Olaf Brandt 10:12, 11:9, 11:8, 11:8; Thomas Cope siegt kampflos

Squash Hôncas Neustadt - Bassumer SC Shooting Birds 4:0 (12:3, 160:99)

Uwe Petry - Andreas Tiemann 9:11, 11:4, 11:9, 11:6; Daniel Krettek - Michael Weiler 10:12, 11:6, 11:9, 13:11; Frank Steen - Olaf Brandt 6:11, 12:10, 11:5, 11:5; Karsten Muhlert siegt kampflos