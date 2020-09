Bassums Torhüter Leonard Schäfer schnappt sich den Ball vor Philipp Kruse (l.). Rechts Schäfers Mitspieler Janik Hahnel. (Thorin Mentrup)

Bassum. Wenn selbst ein Statistik-Experte wie Torsten Klein nicht auf Anhieb die Antwort weiß, dann wird die Frage schwierig gewesen sein. Nach dem 0:0 gegen den TV Stuhr zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga musste der Coach darüber grübeln, wann seine Elf denn zum letzten Mal in einem Punktspiel die Null gehalten hatte. Das ist in der Tat eine Weile her gewesen: Seit dem 18. April 2019 und dem 2:0 gegen den TuS Sulingen II hatten die Lindenstädter das nicht mehr geschafft.

„Dass wir zu Null gespielt haben, ist definitiv positiv“, fand Klein, der auch ansonsten nicht gänzlich unzufrieden war mit dem Resultat. „Es geht letztlich in Ordnung“, fand er – und lag damit auf einer Wellenlänge mit Christian Meyer, der die Stuhrer gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert. Der hatte ein typisches Auftaktspiel gesehen, in dem beide Mannschaften offenbarten, dass sie noch Luft nach oben haben. „Uns hat es an Passschärfe und -qualität gefehlt. Deshalb hingen unsere Spitzen ziemlich in der Luft“, nannte Meyer ein Manko im Spiel der Gäste. Er war jedoch weit entfernt davon, alles schlecht zu reden. „Defensiv haben wir es gut gemacht“, fand er.

In der Tat ließen die Rot-Weißen wenig zu, das galt aber auch für die Gastgeber. Stuhr war in der Anfangsphase besser in der Partie und hatte die größeren Gelegenheiten. Die beste durch Jesco Wehrhahn, der es nach einem Bassumer Fehler im Aufbau vielleicht etwas zu kompliziert machte und letztlich an Leonard Schäfer scheiterte (12.). Nach rund 20 Minuten erarbeiteten sich die Gastgeber Vorteile und vergaben innerhalb kürzester Zeit dreimal das 1:0, zweimal durch Florian Fröhlich (31., 33.), einmal durch Ole Scharf (32.). „Wenn wir da in Führung gehen …“, durfte Klein durchaus hadern. Das taten aber auch die Stuhrer nach dem Seitenwechsel, als Schäfer nach einer Rettungstat bereits geschlagen war, Wehrhahn aber statt des leeren Tores nur das Außennetz traf (54.). Danach lebte die Begegnung vor allem von der Spannung, wer denn doch noch den Lucky Punch landen könnte. Und weil das keinem Team gelang, nahmen sowohl die Bassumer als die Stuhrer, deren Kapitän Fabian Bischoff nur knapp einem Platzverweis entging, den Zähler ebenso mit wie die Erkenntnis: Da geht noch ein bisschen mehr.

Weitere Informationen

TSV Bassum - TV Stuhr 0:0

TSV Bassum: Schäfer – Kluge, Bönsch, M. Hoffmann, Remmert, J. Hahnel (76. Lischkowitz/90.+2 T. Hoffmann), Pestkowski, Baier (85. T. Meyer), Fröhlich, Madun (80. M. Hahnel), Scharf

TV Stuhr: Lührs – Bülders, Wetjen, Öhlerking, Peters, Rusche, Schwirz (76. Hussels), F. Bischoff, Kruse (85. Horeis), Wehrhahn (67. Herrmann), Drawert (59. Sagehorn)