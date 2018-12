Die Teilnehmer der Bezirksmeisterschaften im Bogenschießen in der Bassumer Schießhalle nach der Siegerehrung. (THORIN MENTRUP)

Bassum. Die letzten Titelkämpfe vor den Landesverbandsmeisterschaften der Bogenschützen in der Halle des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) sind vorbei. Beim Wettkampf in der Bassumer Schießhalle taten sich unter anderem die Gastgeber mit starken Leistungen hervor. Insgesamt elf Titel heimsten sie ein.

Den Auftakt machten bei den Meisterschaften die Blankbogensportler. Der neue Bezirksmeister heißt Detlef Meinert vom SV Bassum von 1848. Er setzte sich mit 467 Ringen vor seinen Verfolgern und Vereinskollegen Martin Schulze (455), Norbert Brosowski (441) und Gerhard Schwettmann (374) durch.

Der Triumphzug der Bassumer Bogenschützen setzte sich auch im Jugendbereich fort. Bei den Schülern B gewann Raik Peters mit 518 Ringen, bei den Schülern A hatte Lars Meyer mit 506 Ringen die Nase vorn. Aus der Konkurrenz der männlichen Jugend ging Tim Schröder mit 550 Ringen als Bezirksmeister hervor. Und auch bei den jugendlichen Schützinnen hatte eine 1848erin das bessere Ende für sich: Merle Wagenfeldt hielt ihre Konkurrentinnen mit 495 Ringen in Schach. Gemeinsam mit Schröder und Jana Borchers holte sie zudem den Mannschafts-Bezirkstitel. In der Endabrechnung standen für das Trio gute 1369 Ringe zu Buche. Bei den Compound-Junioren kämpften Luca Ritterhoff und Ole Gröger um die Bezirksehren. Im Bassumer Duell hatte Gröger am Ende mit 548 Ringen die Nase vorn und gewann Gold.

Zwei Titel nach Heiligenfelde

Auch bei den Erwachsenen zeigten die Bassumer ihre Klasse, alle Titel konnten die Lindenstädter allerdings nicht einheimsen. Mit dem Recurvebogen setzten sich mit Adriano Heuer (Herren, 552 Ringe), Jana Lemke (Damen, 533) und Ruth Bauermeister (Masters, 463 Ringe) insgesamt drei 1848er durch. Zwei Titel bejubelte der SV Heiligenfelde: Jens Stöcker war in der Masters-Klasse mit seinen 526 Ringen nicht zu schlagen, bei den Senioren triumphierte Lutz Feldmann mit 435 Ringen. Der Mannschaftstitel ging an den BSV Oerdinghausen, für den Sven Weidmann (463), Holger Fraustein (451) und Harald Helfers (446) insgesamt 1360 Ringe schossen.

Bei den Compoundbogen-Sportlern setzte sich der Bassumer Christian Noack mit 568 Ringen an die Spitze der Herrenkonkurrenz. Mit seinen Vereinskollegen William Ripplinger (554 Ringe) und Luca Ritterhoff (532 Ringe) gewann er zudem den Mannschaftstitel (insgesamt 1654 Ringe). Der Sieg in der Mastersklasse ging an Anita Tadken. Die Bassumer erzielte 526 Ringe.