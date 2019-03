Die Nachwuchskicker des TSV Bassum haben bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften in Rehden den Titel geholt. (FR)

Rehden. Bei den Futsal-Hallenkreismeisterschaften der U13-Junioren haben die Fußballer des TSV Bassum den Titel gewonnen. Im Finale gegen den TuS Sudweyhe setzte sich das Team um Trainer Oliver Bösche mit 2:0 durch und reist mit einer eindrucksvollen Bilanz von fünf Futsal-Hallenturnieren ohne Niederlage selbstbewusst zum Bezirkspokalfinale an diesem Sonntag in Rehden, bei dem die Bassumer zum zweiten Mal in Folge den Landkreis Diepholz vertreten werden.

Bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften in den Rehdener Waldsportstätten gestalteten die Lindenstädter die Gruppenphase sehr effizient und fuhren Siege gegen den TuS Sudweyhe und die JSG Osterholz-Gödestorf ein. Im dritten Spiel gegen die JSG Sulingen wurden die Jungs allerdings von einem gewaltigen Schlendrian befallen und spielten „nur“ 1:1. Nach einer emotionalen Ansprache des Trainers Oliver Bösche starteten die Talente dann mit neuem Rückenwind in das Halbfinale und trafen dort auf den TuS Sudweyhe II, den sie mit 1:0 bezwangen. Im Finale trafen sie auf die Erstvertretung des TuS, zeigten eine weitere gute Leistung und sicherten sich letztlich verdient den Titel.