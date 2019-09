Daumen hoch für einen Top-Saisonstart: Dazu trug auch Michael Weiler mit einem Erfolg bei. (INGO MOELLERS)

Oldenburg. Traumstart für den Bassumer SC Shooting Birds in die neue Saison der Squash-Oberliga Niedersachsen. In Oldenburg feierten die Lindenstädter zwei klare Siege: Sie bezwangen sowohl den hoch eingeschätzten Absteiger Squash Hôncas Neustadt als auch den SC Boastars Hannover glatt. Dabei gaben sie nur eine Partie und insgesamt vier Sätze ab. Mit der vollen Ausbeute von sechs Zählern setzten sie sich an die Spitze vor den punktgleichen Oldenburgern. Zwei Topteams haben also direkt abgeliefert.

„Das war wirklich ein sehr guter Start für uns“, frohlockte Bassums Mannschaftssprecher Andreas Tiemann. Er verfolgte das Geschehen in Oldenburg aus der Ferne, verpasste den Auftaktspieltag aufgrund beruflicher Verpflichtungen, die ihn nach Stuttgart verschlugen. Aus dem hohen Norden kamen ausschließlich gute Nachrichten ins Schwabenland. Denn auch ohne die etatmäßige Nummer drei lief es rund für die Shooting Birds. „Es ist für uns ein gutes Zeichen und sehr beruhigend, dass wir auch stark sind, wenn jemand ausfällt. Das kann uns ja immer wieder passieren“, stellte Tiemann fest – unter anderem auch mit Blick auf das Top-Duo Luis das Neves und Janek Kreutzträger. Beide sind als Gastspieler auch in höheren Ligen aktiv. In Oldenburg aber war auf sie Verlass.

Squash Hôncas Neustadt - Bassumer SC Shooting Birds 0:4 (1:12, 76:137). Mit diesem deutlichen Sieg hatten die Bassumer nicht unbedingt gerechnet. Schließlich zählte Neustadt für sie zu den Titelanwärtern, waren die Hôncas doch in der vergangenen Serie noch in der Regionalliga Nord auf Punktejagd gegangen. Ohne ihre etatmäßige Nummer zwei Oliver Clausen fehlte auch den Neustädtern einer der gesetzten Akteure. Insofern herrschte vor dem Duell der beiden Teams quasi Waffengleichheit. Allerdings zeigte sich auf dem Feld dann schnell, dass die Bassumer das Rennen machen würden. Sie ließen nichts anbrennen: Janek Kreutzträger, Nicolaas Gerritsen und Michael Weiler verloren nicht einen einzigen Satz und stellten damit den Sieg schon vor dem Aufeinandertreffen der Spitzenspieler sicher. Luis das Neves legte gegen Uwe Petry klar vor, musste dann aber mit 5:11 den Satzausgleich hinnehmen. Doch danach spielte er wieder sicher auf und ließ Petry nicht einmal mehr in die Nähe eines weiteren Satzgewinns.

SC Boastars Hannover - Bassumer SC Shooting Birds 1:3 (3:9, 76:125). Das Ergebnis war keine so große Überraschung, dennoch war die Partie eine besondere für die Bassumer: Mit Tammo Kreutzträger feierte ein Youngster sein Debüt in der Oberliga. An Position vier bekam er die Chance sich zu beweisen und machte seine Sache gegen Marius Hein sehr ordentlich. Am Ende fehlten ihm Kleinigkeiten, um zumindest einen oder gar zwei Sätze für sich zu entscheiden. Letztlich stand eine 8:11, 9:11, 9:11-Niederlage. „Tammo hat gezeigt, dass er nah dran ist“, sah Tiemann das Positive: Die Shooting Birds haben wieder ein vielversprechendes Talent in ihren Reihen. Ganz so weit wie sein Bruder Janek ist Tammo aber noch nicht. Janek zeigte auch gegen Hannover seine Klasse, ließ Seyed Younos Rezay-Moosavi in drei Sätzen überhaupt keine Chance – und war damit in bester Gesellschaft: Auch das Neves und Gerritsen hatten mit ihren Kontrahenten Bernd Teßmer und Thomas Klemm keine Mühe.

Weitere Informationen

Squash Hôncas Neustadt - Bassumer SC Shooting Birds 0:4

Uwe Petry - Luis das Neves 3:11, 11:5, 6:11, 4:11; Daniel Krettek - Janek Kreutzträger 5:11, 8:11, 6:11; Frank Steen - Nicolaas Gerritsen 6:11, 5:11, 5:11; Karsten Muhlert - Michael Weiler 7:11, 5:11, 5:11

SC Boastars Hannover - Bassumer SC Shooting Birds 1:3

Bernd Teßmer - Luis das Neves 5:11, 6:11, 8:11; Seyed Younos Rezay-Moosavi - Janek Kreutzträger 3:11, 5:11, 5:11; Thomas Klemm - Nicolaas Gerritsen 3:11, 3:11, 5:11; Marius Hein - Tammo Kreutzträger 11:8, 11:9, 11:9 THR