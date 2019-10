Auf Oscar Nilssons Dienste müssen die Bassumer in dieser Saison verzichten. (UDO MEISSNER)

Bassum. Irgendwie ist die Saisonpause schneller vorbei als erwartet – dieses Gefühl hat auch Jens Voß, Trainer des SV Bassum von 1848, der auch in der neuen Serie in der 1. Bundesliga Nord der Luftpistole-Schützen antreten und am Sonnabend und Sonntag im nordrhein-westfälischen Raesfeld die ersten beiden Matches austragen wird. Die Lindenstädter starten erneut mit Ambitionen, bei den Deutschen Meisterschaften vertreten zu sein – aber auch mit personellen Veränderungen.

Denn die Bassumer müssen auf die Dienste von Oscar Nilsson verzichten. „Oscar ist beruflich zu stark eingespannt. Ihm fehlt die Zeit zum Schießen“, erklärt Voß. Nilsson schoss im vergangenen Jahr drei Wettkämpfe für die 1848er, legte dabei einen guten Schnitt von 376 Ringen hin. „Oscar wird uns fehlen, das ist ganz klar. Er wird dieses Jahr eine Pause machen, aber im nächsten werden wir auf jeden Fall telefonieren“, hat Voß den Schützen nicht auf Dauer abgeschrieben. Da auch Marcus Jensen wegen seines Studiums kürzertreten und nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen wird, haben sich die personellen Vorzeichen durchaus stark verändert.

Joonas Kallio stößt zum Team

Den freien Platz im Aufgebot haben die Bassumer zwei Tage vor dem Meldeschluss wieder gefüllt: Joonas Kallio heißt der neue 1848er. Der Finne wird allerdings nicht bei jedem Wettkampf dabei sein können, schließlich wohnt er noch in seinem Heimatland. „Die Entfernung ist das größte Problem“, wird Kallio den Lindenstädtern laut Voß schon aufgrund der Reisekosten nicht immer zur Verfügung stehen. Der Finne suchte über den Deutschen Schützenbund (DSB) einen Bundesliga-Verein. „Der DSB hat die Anfrage an alle weitergeleitet – und wir haben dann zugegriffen“, erklärt Voß, wie die Verpflichtung Kallios ablief, der mit 384,67 Ringen in der Setzliste geführt wird, die er aber erst einmal in Deutschlands Eliteklasse bestätigen muss.

Veränderungen gibt es auch im Team ums Team: „Wir werden in Zukunft auf jedem Wettkampf mit zwei Betreuern dabei sein. Dann kann sich einer komplett auf die Schützen konzentrieren. Vorher war einer immer allein. Wir haben gemerkt, dass der Aufwand dann zu groß ist“, macht Voß deutlich. Mit ihm wird Thomas Bremer am Wochenende nach Raesfeld reisen, wo die Bassumer auf die heimischen Sportschützen (Sonnabend, 18 Uhr) und auf Freischütz Wathlingen (Sonntag, 11.30 Uhr) treffen werden. Kein einfacher Auftakt, wie Voß findet: „Raesfeld ist einer der größeren Brocken. Sie waren im letzten Jahr wie wir beim Finale. Mal sehen, wie fit sie jetzt schon sind.“ Und auch Wathlingen, der Vorjahresfünfte, sei nicht zu unterschätzen. „Auch sie zählen wieder zum Kreis der Mannschaften, die ins Finale kommen wollen.“

Um die deutsche Krone wollen aber auch die Bassumer im kommenden Jahr schießen. „Wir gucken natürlich in die Richtung“, macht Voß deutlich. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die Lindenstädter beim Aufeinandertreffen der acht besten deutschen Mannschaften dabei wären. Ein Platz unter den Top vier der Nordstaffel ist für die Qualifikation nötig. Mit dem SV Kriftel um Christian Reitz, aber ohne den nach Ludwigsburg abgewanderten Nationalkaderschützen Aaron Sauter und der Braunschweiger SG, die in den vergangenen beiden Jahren im Finale um die Deutsche Meisterschaft unterlag, stehen die beiden Favoriten der Nordstaffel fest. „Sie sind allen anderen ein Stück weit voraus“, weiß Voß. Dahinter aber seien vier, fünf Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau. Sie kämpfen um die zwei anderen Tickets – und im besten Fall sind die Bassumer wieder dabei. Punkte für die Qualifikation wollen sie unter anderem beim Heimwettkampf am 30. November und 1. Dezember in der alten Sporthalle in Bassum sammeln. „Auf diesen Wettkampf freuen wir uns immer besonders“, sagt Voß. Erst einmal aber gelte es, sich bis dahin in eine gute Position zu bringen. Am besten mit einem erfolgreichen Auftakt in Raesfeld.