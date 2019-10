Tobias Cordes (r.) und Bassum feierten einen Sieg. (Braunschädel)

Bassum. Die vergangenen drei Partien in der Bezirksliga Hannover hatten die Fußballer des TSV Bassum allesamt verloren und standen daher in der Heimspiel gegen den FC Sulingen schon gehörig unter Zugzwang. Doch die Elf vom Trainerduo Torsten Klein und Andreas Merdon löste die verzwickte Situation bravourös und besiegte den Tabellenführer mit 2:1 (1:0).

„Wir sind wunschlos glücklich. Es war schon wichtig, nach den letzten Niederlagen eine Reaktion und ein Lebenszeichen zu senden“, sagte Klein, der seine Mannschaft im ersten Abschnitt als das bessere und aktivere Team sah. Patrik Remmert zielte aus spitzem Winkel knapp vorbei (13.) und Bjarne Meyer scheiterte an FC-Torhüter Tobias Plümer (15.). Sulingens Marian Pingel zielte zweimal über das Tor (7., 27.). Manka Madun traf schließlich aus 15 Metern zur Führung für die Gastgeber (29.). Gästekeeper Plümer blieb in dieser Szene im Rasen hängen und musste in der Halbzeit aufgrund seiner Verletzung den Platz zwischen den Pfosten räumen. Für ihn kam Patrick Rascheja.

Die in der zweiten Hälfte stärkeren Gäste kamen durch einen Treffer von Bennet Lüdecke, der nach einem Eckball aus zwölf Metern zur Stelle war, zum Ausgleich (54.). Bassums Torhüter Dominik Overmeyer verhinderte dann sogar einen Rückstand, reagierte nach etwas mehr als einer Stunde klasse gegen Lars Mesloh (62.). Patrik Remmert köpfte dann in der 80. Minute eine Ecke von Ole Scharf zum Siegtor ein. Großes Glück hatten die Platzherren in der Nachspielzeit, als ein Kopfball von Lüdecke am Pfosten landete (90.+3). „Der Sieg war schon glücklich für uns. Das Glück, das uns in den letzten Spielen fehlte, stand uns heute zur Seite“, gestand Klein.