Bassums Bundesliga-Schützen besiegen beide Aufsteiger

Sascha Sandmann lag im zweiten Wettkampf auf 380-Ringe-Kurs. Diese Mark knackte er nicht ganz, gewann seinen Wettkampf aber sehr deutlich. (Jonas Kako)

Braunschweig. „Wir sind mehr als glücklich.“ Viel besser als mit diesem Satz konnte Betreuer Thomas Bremer die Stimmung bei den Luftpistole-Bundesliga-Schützen des SV Bassum von 1848 nach dem zweiten Wettkampf-Wochenende der Saison in Braunschweig nicht zusammenfassen. Schließlich waren die Lindenstädter mit der ehrgeizigen Vorgabe in die zweitgrößte Stadt Niedersachsens gereist, sich mit zwei Siegen gegen die Aufsteiger SV Uetze und Brühler Schießclub 70 in der Spitzengruppe der Liga festzusetzen. Dieses Ziel erreichten die Bassumer mit zwei guten Auftritten dann auch: Uetze besiegten sie zum Auftakt mit 3:2, am Folgetag ließen sie gegen Brühl ein 4:1 folgen. Der Lohn war der dritte Rang, direkt hinter den ungeschlagenen Top-Favoriten Braunschweiger SG und SV 1935 Kriftel.

Es waren zwei durchaus souveräne Erfolge für die Bassumer, die erneut nicht in der gewünschten Formation auftreten konnten. Joonas Kallio soll spätestens beim Heimwettkampf sein Debüt feiern, auch Artur Gevorgjan musste weiterhin passen. Darüber hinaus fehlten auch Denis Rother und Martina Schwenker. Trotzdem zeigten die Lindenstädter erneut, wie gut ihr Kader auch in der Breite besetzt ist. Vor allem der Sieg über Uetze war ein Fingerzeig: „Sie haben sich vor der Saison mit vier Neuzugängen verstärkt. Sie hatten wir sehr stark eingeschätzt“, verriet Bremer.

SV Bassum von 1848 - SV Uetze 3:2 (1838:1825). Der Sieg sieht knapp aus, „aber es war relativ klar“, fand Bremer. „Die Ergebnisse waren relativ klar“, sah er kaum Kopf-an-Kopf-Duelle. Thomas Hoppe legte einen starken Schlussspurt hin und siegte am Ende deutlich gegen Sarah Oehns, noch klarer machte es Martin Mohnke, der am Ende satte 18 Ringe Vorsprung auf seine Kontrahentin Marit Albrecht aufwies. Für Sascha Sandmann an Position zwei und Albert Grieskamp an Position vier gab es dagegen nichts zu holen. Der Wettkampf wurde also im Aufeinandertreffen der Spitzenschützen zwischen Valerij Samojlenko und Vendela Sörensson entschieden. Bremer sah zwischen diesem Duo dann ein Duell „am seidenen Faden“ – mit dem besseren Ende für den Bassumer, der mit starken letzten Serien seinen 371:369-Erfolg perfekt machte.

Brühler Schießclub 70 - SV Bassum von 1848 1:4 (1830:1843). Martin Mohnke und Thomas Hoppe ließen die Bassumer um den Erfolg bangen. Beide mussten bis zum Schluss zittern, ehe ihre knappen Erfolge feststanden. Hoppe hatte mit einem Ring die Nase vorn, Mohnke, der schon früh wie der sichere Sieger aussah, mit zwei. Überhaupt keine Probleme hatten dagegen Samojlenko und Sandmann. Samojlenko stand bereits nach 39 Schuss als Sieger fest, konnte sich also seine Zeitprobleme erlauben. Sandmann war auf dem besten Weg, die für Schützen magischen 380 Ringe zu knacken. „Dann hatte er, glaube ich, etwas Angst vor der eigenen Courage“, erklärte Bremer, warum der Schütze am Ende etwas nachließ. Dennoch gewann er klar und deutlich. Grieskamps Niederlage schmerzte nicht so sehr. „Wir hatten nach dem Sieg über Uetze schon ein gutes Gefühl für den Wettkampf gegen Brühl“, war Bremer glücklich.