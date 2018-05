Kampfgeist ist im Derby nicht nur bei den Bassumern um Marco Baier (links) gefragt, auch die Twistringer werden alles versuchen, um die Partie für sich zu entscheiden. (Karsten Klama)

Bassum/Twistringen. Um die Kräfte war es bei den Bezirksliga-Fußballern des TSV Bassum schon besser bestellt: Für sie läuft mittlerweile die fünfte Englische Woche in Folge. "Es geht natürlich an die Reserven, wenn man nur noch spielt", sagt Trainer Torsten Klein. Er ist sich jedoch sicher, dass seine Elf am heutigen Mittwoch noch einmal alles abrufen kann, was in ihr steckt. Schließlich ist das Heimspiel gegen den SC Twistringen, das um 19.30 Uhr angepfiffen wird, ein Derby, in dem es nicht nur um drei Punkte, sondern auch um jede Menge Prestige geht.

Die Generalprobe für das Nachbarschaftsduell haben die Bassumer gehörig in den Sand gesetzt. Beim 0:4 in Mühlenfeld lief quasi alles schief, angefangen von frühen Gegentoren bis hin zur Verletzung von Nils Schäffer, für den die Saison ebenso beendet ist wie für Tobias Cordes und Matthis Hoffmann. Gegen den SCT fordert Klein dennoch eine deutliche Steigerung: "Ich erwarte eine Reaktion von meiner Mannschaft und die wird auch kommen", ist Klein vom Charakter seiner Elf überzeugt. Ins Derby geht sie ohne Druck, denn dank ihrer bislang starken Rückserie haben die Bassumer den Klassenerhalt schon sicher.

Auch die Twistringer müssen den Blick in der letzten Phase der Saison nicht mehr auf die Abstiegsränge richten. "Das freut mich besonders – für beide Mannschaften", weiß SCT-Trainer Andreas Schultalbers, der auf den gelbgesperrten Simon Beuke verzichten muss und auch sonst einige personelle Sorgen in der Defensive hat, zwar um die Brisanz des Duells, aber auch um die gegenseitige Wertschätzung der Teams untereinander. Dennoch hat der am Saisonende scheidende Coach ein ehrgeiziges Ziel: Er will die Siegesserie der Bassumer brechen, die die sechs vergangenen Pflichtspielderbys gewonnen haben. "Wenn wir einen Punkt holen, bin ich zufrieden, aber ich will natürlich drei. Denn auch wenn wir gerettet sind, haben wir noch etwas vor: Ich will 40 Punkte haben und einen einstelligen Tabellenplatz erreichen." Ein Derbysieg wäre für die Twistringer ein Schritt in die richtige Richtung.