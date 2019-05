Wird zukünftig das Trikot des Oberligisten Heeslinger SC tragen: Bastian Helms. (Jonas Kako)

Brinkum. Der Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV und Bastian Helms werden in der kommenden Saison getrennte Wege gehen. Helms wird sich dem Oberligisten Heeslinger SC anschließen. „Er hat uns schon während der Saison gesagt, dass er gerne in Niedersachsen spielen möchte. Es gab daraufhin zwar noch Gespräche, allerdings sind wir uns nicht einig geworden“, berichtet BSV-Manager Jörg Bender. Der 24-jährige Helms lief seit Januar 2018 für den Bremen-Ligisten auf. Zuvor spielte der Mittelfeldakteur vier Jahre lang beim TB Uphusen. „Aus fußballerischer Sicht ist es schade, da er über gewisse Qualitäten verfügt. Diese Lücke werden wir mit Sicherheit aber schließen können“, ist sich Jörg Bender sicher. Helms trifft in Heeslingen dann auf seinen ehemaligen Mitspieler Malik Gueye, der die Brinkumer nach der Meisterschaft im vergangen Jahr verlassen hatte.