Wieder nach oben gearbeitet haben sich die Barrier. Nun kämpfen Marcus Fiedler (r., hier gegen Sykes Ashot Hayrapetyan) und seine Mitspieler um den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. (Jonas Kako)

Syke/Barrien. Der TSV Barrien war in der Saison 2014/15 quasi von der Fußballlandkarte verschwunden. Abgemeldet. Er hatte keine Herrenmannschaft mehr. Wegen personeller Probleme meldete der Verein kein Team zum Spielbetrieb. Zur Saison 2015/16 folgte der Neustart. Mittlerweile spielt der Klub in der gleichen Liga wie zum Zeitpunkt der Abmeldung – allerdings erfolgreicher: Das Team hat den Durchmarsch von der 4. in die 1. Kreisklasse vor Augen. Dank des 2:1-Erfolgs beim TuS Syke ist die Mannschaft von Trainer Daniele Guerra Dritter und schreibt an einer Erfolgsgeschichte, die die gesamte Abteilung beflügelt.

Für Daniele Guerra gibt es keine zwei Meinungen. „Der dritte Aufstieg in Folge ist unser Ziel“, sagt er selbstbewusst. Seit gut anderthalb Jahren trainiert er den TSV. Er übernahm das Team von Urgestein Frank Otersen, der den ersten Aufstieg einleitete, in der 3. Kreisklasse und führte es in die 2. – doch Schluss sein soll damit noch nicht. Guerra und sein Team haben ehrgeizige Ziele: Sie wollen weiter nach oben. „Ich glaube daran, dass wir das schaffen können. Ich sehe sehr positiv in die Zukunft“, ist der Trainer voller Optimismus. Seine Mannschaft ist schlagkräftig, hat in der Winterpause unter anderem durch Christopher Butt, der für den TSV Bassum bereits in der Bezirksliga gespielt hat, an Erfahrung und sportlicher Klasse hinzugewonnen. Auch dank Stützen wie Butt drehte Barrien in Syke einen Rückstand durch die Tore von Matthias Lankenau und Nils-Morten Winter noch in einen 2:1-Erfolg um. Zwei Lattentreffer verhinderten einen höheren Sieg. „Es gibt hier neue Perspektiven“, sagt Guerra, der zuvor unter anderem den TSV Heiligenrode trainiert hat. In Barrien wachse etwas heran, findet er.

Das sieht Frank Willner genauso. Er ist seit 2015 Spartenleiter der Fußballabteilung, der rund 200 TSV-Mitglieder angehören. Den Erfolg der ersten Herrenmannschaft wollen er und sein Team nutzen, um die gesamte Sparte nach vorne zu bringen. Auch im Jugendbereich: Willner schwebt eine lückenlose Ausbildung der Talente vor – von der Ballschule bis hin zur A-Jugend. Ob der TSV das alles eigenständig stemmt oder mit Hilfe von Spielgemeinschaften, ist für ihn nicht entscheidend. Wichtig sei, dass alle Altersklassen besetzt seien. „Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit geben, Fußball zu spielen. Dafür muss man ein bisschen moderner denken“, will er mit seinen Mitstreitern, zu denen unter anderem sein Stellvertreter Christof Raake und Nachwuchskoordinator Stephan Hackmann gehören, alte Muster aufbrechen. In der D-Jugend bildet der TSV zum Beispiel bereits eine Jugendspielgemeinschaft mit dem Nachbarn aus Gessel. Der Verein hat sich auf die Fahnen geschrieben, in allen Altersklassen richtig Fuß zu fassen. Im Seniorenbereich ist er bereits gut aufgestellt: Er stellt zwei Herrenteams. Das erste mischt derzeit die 2. Kreisklasse auf, das zweite geht als Siebenermannschaft in der 5. Kreisklasse auf Punktejagd. „Im nächsten Jahr wollen wir eine Elfermannschaft melden“, steht auch hier laut Guerra der nächste Entwicklungsschritt bevor. Unproblematisch ist die Situation bei den Ü40- und Ü50-Kickern. „Das läuft richtig gut“, sagt Ü40-Trainer Rolf Hemers. Ihm und seiner Mannschaft kommen die beiden Herrenteams mit großen Kadern als „Unterbau“ sehr entgegen. Generell verfolgt Helmers die positive Entwicklung der Fußballabteilung mit Freude. Am Aufschwung seien viele helfende Hände beteiligt. „Es packen viele Barrier mit an. Das ist sehr positiv, denn anders geht es nicht“, ist die Last auf viele Schultern verteilt.

Den Höhenflug der ersten Herrenmannschaft sieht Helmers eng mit Guerra verknüpft. „Daniele ist ein Glücksgriff. Es passt wunderbar mit ihm. Er hat ein großes Netzwerk, von dem wir profitieren.“ Guerra selbst fühlt sich beim TSV wohl. „Ich habe mich für Barrien entschieden, weil ich die Jungs sehr gut fand. Jetzt wollen wir gemeinsam den nächsten Schritt machen.“ Der heißt Aufstieg in die 1. Kreisklasse. „Wir können das schaffen“, ist er überzeugt. Eine erfolgreiche erste Herrenmannschaft ist auch Willner wichtig: „Die erste Herren ist ein Aushängeschild. Darauf schauen die anderen Vereine und Spieler. Wenn du in der 3. oder 4. Kreisklasse spielst, wirst du belächelt. In der 1. oder 2. Kreisklasse ist das wesentlich besser.“ Belächelt wird Barrien schon länger nicht mehr. Erst recht nicht von der direkten Konkurrenz. Vielleicht bald sogar in der 1. Kreisklasse.