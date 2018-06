Augen zu und durch: Melchiorshausens Jan Ole Westerhold im Zweikampf mit Arstens Niklas Homfeld (links). (Janina Rahn)

Melchiorshausen. Lars Behrens schüttelte nur mit dem Kopf. "Es war wie im Hinspiel", sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen nach der 1:5 (0:2)-Niederlage gegen den TuS Komet Arsten. Wie schon beim 0:4 im ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften in dieser Saison lag der TSV scheinbar hoffnungslos hinten, erspielte sich dann zahlreiche Möglichkeiten, ohne aber sie entscheidend zu nutzen. Am Ende stand erneut eine auf dem Papier deutliche Niederlage – ein bitteres Déjà-vu für Behrens und Co., die den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz deutlich verpassten.

"So brutal kann Fußball sein", stellte auch TSV-Fußball-Abteilungsleiter Heinrich Böttcher fest. Chancen hatten die Gastgeber genügend, sie nutzten aber nur eine, als Marvin Nienstermann mit einer Flanke seinen Bruder Kevin fand, der zum zwischenzeitlichen 1:3 verkürzte (63.). Der Treffer fiel in die beste Phase der Gastgeber, obwohl sie fast eine Viertelstunde lang in Unterzahl spielten: Jason-Mark Traemanns Nasenbluten ließ sich zunächst nicht stillen. Dennoch spielte der TSV nach vorn, während die Gäste nicht mehr so entschlossen nach hinten arbeiteten wie zuvor. Kevin Nienstermann hätte die Partie richtig spannend machen können, scheiterte jedoch nach einer abgefälschten Flanke Marcel Drygallas aus kurzer Distanz an Chris-Ole Maaß im Arstener Tor (66.). Auch beim Flachschuss des TSV-Angreifers lediglich wenige Minuten später blieb der Komet-Keeper mit einer Fußabwehr Sieger (71.). Zu dieser Zeit mussten auch die Gäste auf ihren elften Spieler verzichten: Niklas Homfeld hatte sich verletzt, Trainer Steffen Dieckermann hatte aber früh schon dreimal gewechselt. Bis zum Schluss spielte Arsten dann nur noch zu zehnt.

Arsten effektiver

"Es lag nicht an der Anzahl der Chancen, dass wir das Spiel verloren haben. In dieser Hinsicht waren beide Mannschaften ungefähr gleichauf. Arsten hat aus seinen Möglichkeiten aber mehr gemacht als wir", sah Behrens den spielentscheidenden Unterschied in der Effektivität. Die Gäste machten aus ihren Gelegenheiten mehr als die Gastgeber. Sie nutzten in der Spitze oft ihre Schnelligkeitsvorteile. Beim ersten Treffer halfen aber auch die Melchiorshauser mit einem unnötigen Foul an Sidarta Howard Barbosa Ferreira im Strafraum mit. Den Elfmeter zur frühen TuS-Führung verwandelte Lars Lührßen (7.). Beide Mannschaften agierten danach offensiv, der zweite Treffer fiel jedoch erst kurz vor der Pause. Maik Ahlers lief nach einem Pass in die Tiefe Drygalla davon und schloss zum 2:0 für die Elf von Trainer Steffen Dieckermann ab. Zuvor hatte Marvin Nienstermann zweimal den Ausgleich verpasst (31., 36.).

Die zweite Hälfte startete bei Gewitter und Starkregen – und einer sprichwörtlich kalten Dusche für den TSV: Keine zwei Minuten lief die Partie, als Christian Hoppe zum 0:3 abstaubte. Trotz des schier aussichtslosen Rückstands gab sich Melchiorshausen nicht auf. "Die Jungs haben sich nicht hängen lassen und Moral bewiesen", lobte Behrens die richtige Einstellung seines Teams. Es hätte allerdings vor dem Anschlusstreffer noch schlimmer kommen können: Nach einer missglückten Annahme im Strafraum schaltete Arstens Menad Belkessam zu früh ab und bekam deshalb nicht mit, dass TSV-Schlussmann Sascha Kleemann ebenfalls der Ball versprang. Es wäre die Riesenmöglichkeit zum vierten Treffer gewesen. Stattdessen meldeten sich die Gastgeber zurück, ohne aber das zweite Tor nachzulegen. "Dann wäre es noch einmal spannend geworden", ahnte Behrens, dass mehr für sein Team möglich war.

Ausgerechnet als Melchiorshausen nach Traemanns langer Behandlungspause wieder vollzählig war, entschieden die Gäste die Partie: Dennis Siemer drang von rechts in den Strafraum ein und schloss trocken und für Kleemann unhaltbar ab (81.). Während Drygalla die letzte Chance der Gastgeber ausließ (84.), schlug Arstens Ahlers ein zweites Mal zu und markierte den Treffer zum Endstand (87.). Alle Gelegenheiten aber nutzten auch die Gäste nicht: Sebastian Seebeck versuchte auf der Torlinie ein Tänzchen, vergaß allerdings den Abschluss und vergab den eigentlich sichersten Treffer. Ins Gewicht fiel diese Slapstick-Aktion aber nicht. Dafür zeichnete auch der TSV mit seinen ausgelassenen Chancen verantwortlich.

Weitere Informationen

TSV Melchiorshausen - TuS Komet Arsten 1:5 (0:2)

TSV Melchiorshausen: Kleemann – Kaiser, Drygalla, C. Plate, Feldmann, Traemann, N. Plate, Njie (46. Michel), M. Nienstermann, Westerhold, K. Nienstermann

Tore: 0:1 Lars Lührßen (7.), 0:2 Maik Ahlers (42.), 0:3 Christian Hoppe (47.), 1:3 Kevin Nienstermann (63.), 1:4 Dennis Siemer (81.), 1:5 Maik Ahlers (87.) THR