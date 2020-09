Trainers Lars Behrens möchte mit seiner Truppe mehrere Formationen ausprobieren. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Es kann nur besser werden. Das wird sich Lars Behrens, Trainer des TSV Melchiorshausen, wohl gedacht haben, als er Anfang August mit seinen Schützlingen in die Vorbereitung für die Fußball-Saison 2020/21 gestartet ist. Denn in der vergangenen Spielzeit lief beim Landesligisten nur wenig zusammen. Bis zum Abbruch steckte der TSV Melchiorshausen im Abstiegskampf fest. Und das, obwohl sich der Verein viel mehr vorgenommen hatte.

„Trotzdem hätten wir die Saison gerne zu Ende gespielt. Denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt auch sportlich geschafft hätten. Wir hätten in den verbleibenden Partien noch einige Punkte gesammelt“, ist sich Behrens sicher. Doch was war eigentlich der Grund für die schlechte Punkteausbeute? Behrens erklärt: „Wir haben es dem Gegner teilweise zu einfach gemacht, Tore gegen uns zu erzielen. Insbesondere in der Defensive haben wir uns taktisch richtig unclever angestellt. Die Gegentore sahen eigentlich immer gleich aus. Und auf der anderen Seite haben wir es nicht hinbekommen, unsere Chancen in Treffer umzumünzen. Und dann kommt eben so ein schlechtes Resultat zustande.“

Und die neue Spielzeit dürfte nicht unbedingt leichter werden für die Mannen vom Bollmannsdamm. Denn der TSV musste wichtige Spieler ziehen lassen. So verschlug es Nick Plate zum SV Heiligenfelde, seinen Bruder Chris zurück zum SC Weyhe und Tom Scharwies schloss sich der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst III an. Auch Sascha Kleemann (Umzug nach Bayern) wird dem TSV nicht mehr weiter zur Verfügung stehen. „Natürlich haben wir uns das anders gewünscht. Vor allem der Abgang von Nick (Plate, Anm. Red.) tut weh, weil er ein fester Bestandteil der Abwehr war. Aber wir werden das schon irgendwie kompensieren können“, bleibt Behrens optimistisch. Immerhin haben auch fünf A-Jugendspieler aus der eigenen Jugend den Sprung in den Kader der ersten Herren geschafft: Marven Lange, Tom Weseloh, Konrad Olejniczak, Leon Stünkel und Tino Lehmkuhl. „Sie spielen alle unterschiedliche Positionen, das bringt uns mehr Breite im Kader. Bislang präsentieren sie sich im Training auch sehr ordentlich“, meint der TSV-Coach.

Die Testspiele liefen bislang noch nicht so wie gewünscht. Zu Beginn der Vorbereitung kassierte der TSV Melchiorshausen gegen den MTV Riede (0:4) und TSV Okel (1:3) Pleiten. Daraufhin spielten die Behrens-Mannen nur 3:3 gegen den Kreisligisten TVE Nordwohlde. Und auch danach wusste der TSV Melchiorshausen nicht wirklich zu überzeugen. Beim ATS Buntentor setzte es die nächste Testspiel-Niederlage (2:3) und zum Abschluss der Vorbereitung wagte sich der TSV nochmal an den TVE Nordwohlde. Diesmal behielt der Kreisligist sogar deutlich mit 4:1 die Oberhand. Lichtblick war das 1:1 gegen den TV Oyten aus der Bezirksliga Lüneburgb. Doch der Übungsleiter verfällt nicht in Panik, weil die Ergebnisse vor dem Saisonstart noch nicht stimmen. „Ich betrachte das sehr nüchtern“, erzählt Behrens. „Die Gegner waren teilweise schon länger in der Vorbereitung, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen. Wir haben teilweise zu unkonzentriert und unsortiert agiert. Das müssen wir jetzt abstellen.“

Das Ziel sei es, in Zukunft mehrere Systeme spielen zu können. Zuletzt hat Behrens immer auf ein 4-4-2 oder 4-2-3-1-System zurückgegriffen. „Wir wollen jetzt aber flexibler werden. Auch eine Dreierkette ist mal eine mögliche Alternative. Ein Mix macht es eben aus.“ Ein bestimmtes Saisonziel hat der Übungsleiter nicht vorgegeben. Er möchte lediglich so schnell wie möglich den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. „Den Rest erarbeitet sich die Truppe dann selber. Sie wird sich zusammensetzen und über die Ziele diskutieren.“

Zur Sache

Auf die eigenen Stärken besinnen

Zum Auftakt steht der TSV Melchiorshausen gleich mal vor einer interessanten Aufgabe. Die Mannen von Trainer Lars Behrens bekommen es an diesem Sonnabend (Anpfiff: 13.30 Uhr) auf eigener Anlage mit dem 1. FC Burg zu tun. Dieser stieg souverän aus der Bezirksliga in die Landesliga auf. „Sie sind in der Offensive sehr stark besetzt“, betont Behrens. „Vor allem haben sie zwei schnelle Stürmer in ihren Reihen, auf die wir aufpassen müssen.“ Dennoch schaut Behrens gar nicht zu sehr auf den Kontrahenten, will er doch lieber sein eigenes Spiel durchdrücken. „Wir sollten uns wahrlich nicht nach dem Gegner richten. Sondern viel lieber auf unsere eigenen Stärken gucken und diese auf den Platz bringen.“

Weitere Informationen

Zugänge: Marven Lange, Tom Weseloh, Konrad Olejniczak, Leon Stünkel, Tino Lehmkuhl (alle eigene Jugend).

Abgänge: Chris Plate (SC Weyhe), Nick Plate (SV Heiligenfelde), Tom Scharwies (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst), Sascha Kleemann (Umzug nach Bayern).

Restkader: Jens Ruscher, Dominik Resow, Elmar Brühl, Jan Schmötzer, Julian Bertram, Kevin Nienstermann, Marvin Nienstermann, Kevin Sökel, Lucas Kracke, Marcel Drygalla, Ole Discher, Ole Westerhold, Ruben Njie, Lucas Görgens, Lukas Heinemann, Abdelsattar Qanawy, Nils Kaiser, Abdessamad Sabbar.

Trainer: Lars Behrens, Marc Schönthal