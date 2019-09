Bremerhaven. Mit einem 0:0-Unentschieden endete die Partie der Bremer Fußball-Landesliga zwischen dem OSC Bremerhaven und dem TSV Melchiorshausen. Die Gäste verpassten es, sich durch einen dreifachen Punktgewinn ein wenig vom unteren Tabellenmittelfeld abzusetzen, hielten aber den OSC, der weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet, damit zumindest auf Abstand.

Nach einem ausgeglichenen Beginn der Begegnung waren es die Gastgeber, die den ersten Torschuss abgaben. Melchiorshausens Keeper Sascha Kleemann konnte den Flatterball jedoch mit den Fäusten entschärfen (15.). Auf der Gegenseite verpasste Abdessamad Sabbar den Führungstreffer nur knapp (22.). Auch in der Folge hatten beide Teams ihre Chancen. Erneut Sabbar, der fünf Meter vor dem Tor der Seestädter an den Ball kam, aber zu überrascht war, sowie Kevin Nienstermann mit einem Kopfball konnten das Leder jedoch nicht im Tor unterbringen (36., 38.). So blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Die Latte rettet für den OSC

Die zweite Hälfte begann wie die erste: nach einem Torschuss der Platzherren hatten auch die Gäste ihre Gelegenheit. Der OSC Bremerhaven versuchte das Spiel mit einem langen Ball zu eröffnen, traf dabei aber Jan Schmötzer. Von ihm sprang das Spielgerät zu Kevin Nienstermann, der nicht lange zögerte. Seine Bogenlampe klatschte jedoch an den Querbalken (55.) – großes Pech für die Melchiorshauser. Anschließend ging es auf beiden Seiten des Spielfeldes deutlich ruhiger zu, da sich das Spielgeschehen zumeist zwischen beiden Strafräumen abspielte. Erst in der Schlussphase kam der OSC Bremerhaven noch einmal in Tornähe. Erneut war es Gäste-Torhüter Kleemann, der einen Schuss von Bremerhavens Danny Radke zur Ecke lenkte und damit das Unentschieden für seine Mannen festhielt (82.).

Insgesamt zufrieden mit dem Punktgewinn zeigte sich Melchiorshausens Trainer Lars Behrens: „Es war sicherlich ein 0:0 auf gutem Niveau. Optisch hatte Bremerhaven vielleicht minimal mehr Ballbesitz, die besseren Chancen habe ich aber für uns notiert. Mit etwas mehr Glück hätten wir hier heute auch gewinnen können.“