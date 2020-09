Bremen. Trotz guter Leistung hat der TSV Melchiorshausen in der Fußball-Landesliga Bremen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Mit 1:2 (0:0) verlor das von Lars Behrens trainierte Team beim FC Huchting und gab dabei eine Führung nach der Pause allzu schnell aus der Hand. „Ein Unentschieden wäre heute möglich gewesen“, so Behrens im Anschluss an die Partie. „Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison zwei gute Halbzeiten am Stück gespielt, aber leider verpasst, den Ausgleich zu erzielen.“

Im ersten Durchgang neutralisierten sich die beiden Mannschaften im Mittelfeld. Behrens hatte seine Elf vor der wuchtigen Huchtinger Offensive gewarnt, der TSV fand Mittel und Wege, den Zugang zum eigenen Tor zu verbauen. Umgekehrt kamen die Gäste auch nur selten gefährlich vor den FC-Kasten, was sich erst im zweiten Durchgang änderte. Da legte Melchiorshausen mit einem gelungenen Spielzug nach einer knappen Stunde vor. Marcel Drygalla brachte mit seinem Pass zu Tom Weseloh auf der rechten Seite Tempo ins Spiel. Weseloh gab die Kugel mit dem ersten Ballkontakt ins Zentrum, wo Kevin Nienstermann aus zehn Metern zum 1:0 einschob (59.).

Die schnelle Antwort

Die Gastgeber ließen sich von diesem Rückstand kaum beeindrucken und schlugen unmittelbar zurück. Howanes Johnny Titizian setzte mit einem flachen Zuspiel Kevin Soyke (61.) in Szene, der mühelos aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte.

Für den TSV kam es noch dicker: In der 72. Minute bekam die Defensive keinen Zugriff auf Daniel Fecker, der einen durchgesteckten Ball mitnahm und TSV-Keeper Jens Ruscher keine Abwehrchance ließ – das 2:1 (72.). In der Folge nahm Melchiorshausen noch einmal Fahrt auf, drängte auf den Ausgleich und bekam immerhin zwei gute Tormöglichkeiten. Doch weder Kevin Nienstermann, dessen Direktabnahme nach Vorlage von Abdessamad Sabbar am Tor vorbeistrich, noch Elmar Brühl, der von der Strafraumgrenze scheiterte, schafften eine zweite Wende im Spiel. So blieb es bei einem engagierten Auftritt der Gäste – ohne Belohnung.