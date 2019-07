Die aus Weyhe stammende Hanna Lemmermann (Delmenhorster SV 1905) sammelte etliche Goldmedaillen. (Fotos: Schramme)

Bruchhausen-Vilsen. Besser hätte dieses Jubiläum nicht sein können: Bei strahlendem Sonnenschein fand im Wiehebad in Bruchhausen-Vilsen zum 50. Mal das traditionelle Schwimmfest statt. Zusätzlich zur optimalen Lage und Ausstattung des Bades lockte ein anspruchsvolles Wettkampfprogramm, das neben einer Jahrgangs- und offenen Wertung auch eine Mehrkampfwertung für die Jüngeren vorsah, mehr als 400 Aktive aus 31 Vereinen und Startgemeinschaften an. Für internationales Flair sorgte ein 23-köpfiges Aufgebot des Schwimmclubs „De Ijsselmeeuwen“ aus dem niederländischen Zutphen. Zur Geburtstagsfeier und zur Freude ihrer Gäste hatte die Vorbereitungsgruppe des Grafen-Schwimmteams Hoya-Bruchhausen um Spartenleiterin Antje Röper und Schwimmwartin Ute Sprecher-Odigie zudem eine Fahrt mit der Museumseisenbahn organisiert: Vom Schwimmbad ging es bis nach Asendorf und wieder zurück.

Zu den eifrigsten und erfolgreichsten Startern der gesamten Veranstaltung gehörte Frederic Freund von der SG Syke/Barrien. Achtmal sprang der Elfjährige ins Wasser, gewann jedes Mal die Goldmedaille seines Jahrgangs und schlug zudem fünfmal mit einer neuen persönlichen Rekordzeit an. Besonders ins Auge fiel Freunds Sieg über 100 Meter Freistil. Sein Anschlag nach 1:12,19 Minuten bedeutete eine Leistungssteigerung um mehr als zwei Sekunden. Dass er zu den besten Schwimmern seines Jahrgangs gehört, stellte er auch bei seiner Teilnahme am Mehrkampf des Jahrgangs 2008 unter Beweis: Über 50 Meter Freistil, Brust und Rücken war er nicht zu schlagen und belegte auch in dieser Wertung Platz eins. Vereinskollege Julian Schefter brachte es mit sieben Starts auf fünf neue Bestzeiten und fünf Goldstücke. Zusätzlich gewann er den Mehrkampf des Jahrgangs 2010.

Matthias Wille vom gastgebenden Grafen-Schwimmteam triumphierte als Brustschwimmer über alle drei Strecken, zusätzlich schlug er über 50 Meter Schmetterling und 200 Meter Freistil als Erster des Jahrgangs 2005 an. Zusammen mit Felix George, Carl Bittendorf und Finn Corus landete er darüber hinaus auch im Rennen über 4x50 Meter Brust auf dem ersten der sechs Plätze. Über 800 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling sauste Felix George so schnell durchs Wasser, dass er nicht nur in der Jahrgangs-, sondern auch in der offenen Wertung jeweils den Spitzenplatz belegte.

Insgesamt 15 Siege für den Weyher SV feierten die Geschwister Alina, Mattis und Niklas Meyer aus Twistringen. Im Mehrkampf der Neunjährigen siegte Alina zudem vor Vereinskollegin Isabel Karolin Maßberg, unter den Elfjährigen hatte Emelie Marie Maßberg viermal die Nase vorn. Ihre 18 Konkurrentinnen über 50 Meter Brust hängte sie in 41,47 Sekunden ab. Im Mehrkampf musste sie sich jedoch der Weyherin Hanna Lemmermann (Delmenhorster SV 1905) geschlagen geben, die es auf vier weitere Siege brachte.