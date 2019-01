Florian Hollmann vom SC Weyhe gehörte mit seinen 18 Punkten beim 84:56-Erfolg gegen den VfL Stade III zu den Topscorern seines Teams. (Jonas Kako)

Weyhe/Brinkum. Der Blick der Basketballer des SC Weyhe richtet sich in der Bezirksliga Lüneburg Nord weiter nach oben. Nach dem 84:56 (26:23)-Erfolg gegen den VfL Stade III liegt das Team von Trainer Jonas Klucken derzeit lediglich zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter BTS Neustadt III, auf den die Mannschaft aus Weyhe am 9. Februar trifft. Der FTSV Jahn Brinkum spielte vorab gegen die Drittvertretung der BTS Neustadt und verlor mit 54:78 (21:40).

SC Weyhe - VfL Stade III 84:56 (26:23). „Die Defensive hat im Gegensatz zum Brinkum-Spiel dieses Mal gut funktioniert“, berichtete Klucken. Dennoch haben die Weyher zu Beginn nicht so richtig in die Partie gefunden. Im ersten Viertel hat es vor allem in der Offensive gehakt. „Wir haben zu schnell den Abschluss gesucht und viele Körbe einfach verschenkt“, ärgerte sich Klucken, dessen Team im ersten Viertel mit 11:15 zurücklag. Im Laufe des Spiels wurde es aber besser für die Weyher, die mit einer 26:23-Führung in die Pause gingen. Nach Wiederanpfiff folgten die stärksten Minuten des SCW. „In der Mitte des dritten Viertels lagen wir zwischenzeitlich mit 15 Punkten vorne“, sagte Klucken. Doch zum Ende hin ließ die Konzentration etwas nach, sodass sich der VfL auf 44:49 herankämpfte. Den längeren Atem behielten aber die Gastgeber, die mit 84:56 gewannen und den Blick nun auf das Spiel gegen den Spitzenreiter BTS Neustadt III in zwei Wochen richten. „Wir hoffen, dass Jonathan (Kaiser, Anm. d. Red.) bis dahin wieder fit ist“, sagte Jonas Klucken.

SC Weyhe: Backhaus (2 Punkte), Eichmann, Guder (8), Hartmann (5/1 Dreier), Hollmann (18), M. Klucken (10/2), S. Klucken (4), Kovac (7/1), Kruslin (4), Lindemann (14/1), Schmedemann (12).

BTS Neustadt III - FTSV Jahn Brinkum 78:54 (40:21). Mit der Niederlage gegen den Spitzenreiter hat sich FTSV-Coach Lothar Weyd schnell abgefunden. „Das sind gute, alte ausgebuffte Spieler. Die stehen nicht umsonst ganz oben“, zollte er dem Gegner Respekt. Dazu hatte das Team zuvor noch ein Jugendspiel gespielt, sodass die Brinkumer gegen die Mannschaft aus der Neustadt über das gesamte Spiel kräftemäßig unterlegen waren. Das zeigte sich vor allem beim Stand von 8:20 im ersten Viertel. „Wir sind nicht in den Tritt gekommen und hatten überhaupt keinen Zugriff zum Spiel“, monierte Weyd. Dazu bereiteten den Brinkumern die Basketballkörbe der Gastgeber einige Probleme. „Die sind wirklich speziell. Da sie sehr stark federn, sind die Bälle immer wieder rausgesprungen, die bei anderen Körben wahrscheinlich so durchgegangen wären“, ärgerte sich der FTSV-Coach. Darüber hinaus nahmen die Bremer den FTSV-Center Manuel Kattau aus dem Spiel. Er erzielte lediglich zwei Körbe. Dennoch war Weyd am Ende mit der Leistung seiner Mannen zufrieden. „Dafür, dass uns etliche Spieler gefehlt haben, haben die Jungs das wirklich gut gemacht. Vor allem Nikolas (Hellmuth, Anm. d. Red.) hat eine gute Leistung gezeigt“, lobte er seinen Schützling. Für die Brinkumer folgt nun eine längere Pause. Am 15. Februar trifft das Team um FTSV-Coach Lothar Weyd dann auf den Tabellenfünften TV Bremen 1875.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (11 Punkte/ 1 Dreier), Boyce (8), Gerdes, Hellmuth (19), Kattau (2), Roth (6), Schmidt (4), Schön (2), N. Weyd (2).