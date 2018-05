Die JSG Nordwohlde/Bassum hat beim Dana-Cup in Dänemark, bei dem das Foto entstand, schon internationale Erfahrung gesammelt. Das Team trumpfte auch auf Kreisebene auf. (FR)

Bassum/Nordwohlde. Eine ganz besondere Geschichte schreibt die A-Jugend-Fußballmädchenmannschaft der JSG Nordwohlde/Bassum: Dass sie in der Kreisliga ganz dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft steht, ist nur ein Kapitel. Das andere ist spezieller: Denn die Mannschaft, die von Detlef Bolte und Torsten Eggelmann trainiert wird, hat sich durch ihre guten Leistungen einen Platz erspielt, der ihr eigentlich erst im kommenden Jahr zusteht: Die Nordwohlder-Bassumer Spielgemeinschaft nahm am Kreispokal-Wettbewerb im Seniorinnenbereich teil. Dort schaffte sie es bis ins Viertelfinale. „Wir sind stolz auf die Mädchen“, sagte Trainer Torsten Eggelmann.

Das Pokal-Aus gegen die SG Mörsen-Scharrendorf war keine Überraschung. Die Meisterschaft in der Kreisliga hat die SG sicher und greift auch nach dem Titel im Pokalwettbewerb. Dennoch ging auch die JSG selbstbewusst ins Spiel: Mit 30 Punkten und 57:7 Toren ist auch sie auf dem besten Weg zur Meisterschaft in der Liga. „Die Mädels haben ein großes Spielverständnis und eine sehr gute fußballerische Grundausbildung. Da ist über Jahre gute Arbeit geleistet worden“, gab Eggelmann das Lob auch an Rainer Meyer weiter, der das Team vor ihm und Bolte betreut hatte. Der Weg führt seit Jahren bergauf. Deshalb erhielt das Team auch laut Eggelmann die Wildcard für den Kreispokal-Wettbewerb der Seniorinnen – und das als Jugendmannschaft. „Das ist natürlich eine Ehre, aber wir haben das auch als Ansporn verstanden“, sagt der Coach, der früher genauso wie Bolte für den TSV Bassum die Fußballschuhe schnürte. Nordwohlde/Bassum bereitete sich akribisch auf den Wettbewerb vor. „Wir wollten schon gern eine Runde weiterkommen“, verdeutlichte Eggelmann die Zielsetzung. Aus der Luft gegriffen war sie nicht: Mit 5:2 setzte sich die JSG im Achtelfinale gegen den Kreisligisten SG Asendorf/Süstedt durch und sicherte sich das Viertelfinal-Ticket.

Mörsen-Scharrendorf war dann allerdings eine Nummer zu groß: Der Kreisliga-Primus behielt mit 6:1 die Oberhand. „Das ist eine starke Mannschaft“, lobte Eggelmann den Kontrahenten, für den Johanna Wilkens dreimal, Jasmin Hake zweimal und Jule Zender einmal trafen. Joana Brunhorn glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Nordwohlde/Bassum konnte phasenweise mithalten. Die Niederlage sei um zwei Tore zu hoch ausgefallen, fand Engelmann. „Aber Mörsen hat uns auch gezeigt, dass wir an einigen Nuancen noch arbeiten müssen. Eine Niederlage tut manchmal ganz gut, um nicht zu denken, dass uns keiner schlagen kann.“

Nun richten die Nordwohlderinnen und Bassumerinnen ihr Augenmerk auf die Meisterschaft in der Kreisliga. Gewinnen sie ihre Partie gegen den TSV Barrien am kommenden Montag, ist der Titel perfekt. In der neuen Saison will die Mannschaft geschlossen in den Seniorinnenbereich wechseln. Mit dem Fußballkreis Diepholz wollen Eggelmann und Bolte, die noch erfahrene Spielerinnen gewinnen wollen, noch darüber sprechen, in der Kreisliga starten zu dürfen. „Eigentlich muss man ganz unten anfangen“, weiß Eggelmann. Doch er hofft, dass die guten Auftritte im Pokal der jungen Mannschaft neue Türen geöffnet haben. Schließlich hat die JSG gezeigt, dass sie bereit ist für das Konzert der Großen…