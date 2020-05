Treffsicheres Kraftpaket: Marvin Zwiebler zieht es in der kommenden Saison vom TSV Okel zum TuS Sudweyhe. (Thorin Mentrup)

Okel/Barrien. Er zieht nur ein paar Kilometer weiter in der kommenden Saison: vom TSV Okel zum TuS Sudweyhe nämlich. Gut möglich, dass er sogar in derselben Spielklasse, der Bezirksliga, bleiben wird. Dennoch erhofft sich Fußballer Marvin Zwiebler einiges von seinem Wechsel vom TSV zum TuS. Der Angreifer will den nächsten Schritt machen. Deshalb, so erklärt er, habe er sich dazu entschieden, die Okeler zu verlassen.

Leicht gefallen ist ihm dieser Entschluss nicht. Schließlich hat Zwiebler viele der Vorzüge, in Okel Fußball zu spielen, kennengelernt, seit er sich 2017 dem Klub angeschlossen hat. „Es ist etwas Besonderes, in Okel zu spielen. Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung gemacht, der Zusammenhalt ist groß, es sind bei den Heimspielen viele Zuschauer dabei“, weiß er. Er habe eine Zeit mit großen Amplituden erlebt. Da war das Kreisliga-Jahr, als den TSV nach einer ordentlichen Hinserie arge Verletzungsnöte plagten und er noch in den Abstiegskampf rutschte. Es folgte die malerische Serie mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Ein Wechsel ins andere Extrem. Dazu kommt noch die Erfahrung in der siebten Liga. „Ich habe in Okel eigentlich alles miterlebt“, weiß Zwiebler. Er war dabei, als der Verein Geschichte geschrieben hat. „Und darauf bin ich auch stolz“, betont der Angreifer.

Kein Fremder beim TuS

Und dennoch verlässt der Barrier den TSV. Sven Helms und Benjamin Jacobeit, die beiden Trainer, die die Sudweyher nach einem schwachen Start wieder nach vorn gebracht haben, haben ihm einem Wechsel schmackhaft gemacht. Ein Fremder wird Zwiebler beim TuS nicht sein: Er hat in der Jugend bereits in Grün und Weiß gespielt, kennt viele Spieler und das Trainerteam. „Es fühlt sich sehr vertraut an. Außerdem passt es auch räumlich gut“, verlängern sich die Fahrtwege für Zwiebler nicht. Und dann ist da ja auch noch der sportliche Aspekt: Sudweyhe ist den Okelern noch einen Schritt voraus. Das passt zu Zwieblers Ansprüchen: „Ich habe schon den Antrieb, in der Bezirksliga weiter oben zu spielen“, erklärt er. Das dürfte ihm, realistisch betrachtet, beim TuS mit seinem starken Unterbau eher gelingen als beim TSV Okel. Er habe den Drang verspürt, etwas Neues machen zu wollen, erklärt der 22-Jährige.

Dass ihn die Sudweyher allzu gern verpflichtet haben, ist alles andere als verwunderlich. Schließlich ist Zwiebler nicht nur ein Kicker aus der direkten Umgebung, sondern bringt auch Eigenschaften mit, die ihn für viele Klubs interessant machen: einen starken linken Fuß, einen ausgeprägten Torinstinkt (13 Treffer in 17 Bezirksligaspielen) und eine extrem gute Physis. Das Gesamtpaket stufte Jacobeit nicht zu Unrecht als Alleinstellungsmerkmal ein. Zwiebler hat eine enorme Präsenz, in Okel nennen sie ihn ebenso respekt- wie liebevoll den wandelnden Kleiderschrank. Ein echtes Kraftpaket.

Fußball und Fitness im Doppelpack

Dafür arbeitet der Angreifer, der seine Ausbildung zum Industriekaufmann abgeschlossen hat, hart an seinem Körper. Fitness ist sein zweites Hobby. „Das geht in der Bezirksliga auch noch“, sagt der ehemalige Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften der Bodybuilder. Auch beim TuS will er beide Leidenschaften unter einen Hut bringen. „Es ist ja auch ein Hobby, dass meine physische Stärke und meine Schnelligkeit verstärkt“, weiß er, dass sich beides ergänzt. „Ich mache nichts Konträres zum Fußball. Es war nie das Ziel, ein Brecher zu werden.“ Vielmehr stünden Definition und Athletik im Vordergrund – und damit zwei Dinge, die ihm im Fußball gut zu Gesicht stehen und seinen Gegenspielern das Leben schwer machen. Wenn der Stürmer seinen Körper zwischen Ball und Gegenspieler bringt, ist er fast nicht zu verteidigen. Der Fußballer Zwiebler profitiert vom Fitness-Athleten Zwiebler. „Ich will das Optimale aus dem Fußball und meinem Körper herausholen“, verdeutlicht er.

Zwiebler ist ein Kicker mit Ambitionen, einer, der sich einiges zutraut und selbstbewusst neue Herausforderungen angeht. In der Jugend spielte er unter anderem mit dem SC Weyhe in der Regionalliga. Eine lehrreiche Zeit. „Ich habe dort fundamentale Dinge gelernt“, sagt er. Zum Beispiel, wie man Fußball und Fitness vereinbare. Aber auch, dass Talent allein nicht reicht. „Man muss in Eigenregie viel machen, um in solchen Ligen zu bestehen. Ich konnte in Weyhe viel über das Tempo erreichen, aber das reicht nicht. Je athletischer man ist, desto besser. Das war die Zeit, in der ich angefangen habe, die Erfolge im Fitnessbereich auch fußballerisch zu nutzen. Ich wusste am Anfang gar nicht, meine Physis einzusetzen. Das ist zu einer meiner größten Stärken geworden.“

In der Regionalliga viel gelernt

Diese Zeit habe ihn vorangebracht, weiß Zwiebler. In Sudweyhe will er in der kommenden Serie einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen. Er will so schnell wie möglich Fuß fassen. „Ich hoffe, dass ich auch in Sudweyhe so torgefährlich bin wie in Okel. An Toren wird ein Stürmer schließlich gemessen.“ Er will schnell ankommen beim TuS, weiß aber auch, dass er um seinen Platz kämpfen muss. „Der Konkurrenzkampf wird größer sein. Darauf habe ich mich bereits eingestellt und mit meinen eigenen Vorbereitungen begonnen.“ Intervall- und Ausdauertraining stehen unter anderem auf dem Plan. „Ich konnte leider nicht mittrainieren bislang. Aber ich will nicht mit null in Sudweyhe anfangen.“ Das ist auch schwer vorstellbar bei einem Typen wie Zwiebler, der nicht nur fußball-, sondern auch fitnessbegeistert ist.

Gut möglich, dass er in der kommenden Serie gegen seine Okeler spielen wird – das hängt davon ab, wie der Niedersächsische Fußballverband über den Fortgang der Spielzeit entscheiden wird. Seinen Noch-Mitspielern hat der Angreifer seinen Wechsel bereits erklärt. „Die Mannschaft hat großes Verständnis gehabt“, freut sich Zwiebler, der sich vorstellen kann, in seiner Laufbahn noch einmal zum TSV zurückzukehren. Schließlich fühlt er sich im Verein wohl, und der Klub weiß im Gegenzug, was er an ihm hat. Die Wege werden sich zwar trennen, aber aus den Augen verlieren werden sich beide Seiten sicher nicht.