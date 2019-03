Beim Duathlon werden auch dieses Mal große Teilnehmerfelder erwartet. (Rahn)

Weyhe. Hans Endl hat in den vergangenen Tagen genau hingeschaut. Viele Sportler habe er gesehen, die auf dem Rennrad oder auch laufend unterwegs waren. Er selbst und die anderen Mitglieder der Triathlonsparte des SC Weyhe mussten sich dagegen etwas zurückhalten: Sie stecken schon voll in den Vorbereitungen auf den Weyher Duathlon, der am 5. Mai zum neunten Mal stattfindet. Mehr als 160 Anmeldungen liegen bereits vor, wie Endl berichtet. Die Weyher rechnen bis zum Meldeschluss am 21. April mit noch mehr Sportlern, denn zusätzlich zu den Bremer und Niedersächsischen Landesmeisterschaften finden für die Jugend B/A und die Junioren auch die Deutschen Meisterschaften statt. „Darin sieht der SC Weyhe auch eine Anerkennung seiner bisherigen Arbeit“, sagt Endl, der darauf verweisen kann, dass der Duathlon einer der größten Veranstaltungen seiner Art in Deutschland ist.

Damit steigen aber auch die Anforderungen an die Organisatoren. Deshalb wurden die Aufgaben in der Sparte Triathlon des SC Weyhe neu verteilt: Thomas Schmelzer gab die Spartenleitung ab und wird sich weiterhin auf die Organisation des Duathlons konzentrieren. Zur neuen Abteilungsleiterin wurde einstimmig Sandra Ehlers gewählt. Unterstützt wird sie von Frank Zühlke und Sascha Bettker. Weitere Triathleten haben ebenfalls Aufgaben übernommen, „aber einer muss eben den Hut aufhaben“, wie Ehlers augenzwinkernd ihre Amtsübernahme kommentierte.

Die Vorbereitungen laufen seit Wochen

Am 5. Mai gilt es für die Starter, zunächst zwischen zwei und zehn Kilometer zu laufen, dann auf dem Rad zehn, 20, 21 oder 42 Kilometer zu fahren und abschließend je nach Wettbewerb zwischen einem und fünf Kilometer zu laufen. Die Weyher Triathleten haben die ersten Hürden in der Vorbereitung bereits genommen: „Alle notwendigen Absprachen sind getroffen und die erforderlichen Genehmigungen bei der Gemeinde Weyhe und dem Landkreis Diepholz sind beantragt“, berichten sie. Nun geht es um die Vorbereitungen zum Aufbau der Strecken: Beschilderungen müssen überprüft, Material für die Absperrungen wie Farbe und Kreide beschafft werden. Auch die Einsatzpläne für die vielen ehrenamtlichen Helfer gilt es zu erarbeiten.

Die Internetseite haben die Weyher bereits aktualisiert. Unter www.scweyhe-triathlon.de können sich Interessierte über den Duathlon informieren und bis zum 21. April anmelden. Das Teilnehmerfeld ist auf 700 Athletinnen begrenzt. Angesichts der Reservierung eines Teils der Startplätze für die Landesmeisterschaften, der Deutschen Meisterschaften der Ärzte und Apotheker sowie für die Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren empfehlen die Weyher eine frühzeitige Anmeldung.