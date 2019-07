Der Silbersee bildet nicht nur die Kulisse, er muss beim Triathlon außerdem durchschwommen werden. (Jonas Kako)

Stuhr. Etliche Mitglieder des Organisationsteams konzentrieren sich derzeit auf ihren Start bei der Challenge Roth. Doch nicht nur das: Gleichzeitig läuft für die Triathleten des LC Hansa Stuhr auch die Vorbereitung auf den Silbersee-Triathlon auf Hochtouren. Wenn am 28. Juli bei der 26. Auflage am Silbersee wieder rund 1000 Sportler im Sprint- und Volkstriathlon sowie auf der Olympischen Distanz ihr Bestes geben, wollen ihnen die Tri-Wölfe die gewohnte athletennahe Organisation sowie attraktive Rahmenbedingungen bieten. Die Zuschauer sind wie in den Vorjahren wieder hautnah am Wettkampfgeschehen.

Für qualitativ hochwertige Wettkämpfe werden auf der Olympischen Distanz die Mannschaften der Regional- und Landesliga sorgen. Dazu werden werden weitere Spitzenathleten erwartet. Auf dem Siegerpodest fehlen wird diesmal allerdings Philipp Fahrenholz. Der Ex-Stuhrer startet am selben Tag im Profifeld beim Ironman Hamburg.

Die Klasse an der Spitze der Rennen sollte Triathloneinsteiger nicht abschrecken, sich selbst einmal einem Wettkampf zu stellen. Die Volksdistanz über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen bietet sich als Einsteigerwettkampf an. Immer mehr Zuspruch finden auch die Staffelwettbewerbe, für die bereits eine beträchtliche Anzahl an Firmenteams gemeldet haben.

Das Teilnehmerlimit liegt unverändert bei 1000 Startern. Bereits jetzt liegen mehr als 600 Anmeldungen vor. Da die Veranstaltung in den Vorjahren ausgebucht war, sollten Interessierte nicht allzu lange mit ihrer Anmeldung warten. Um dem Organisations-Team um Jan Neubauer die Planungen zu erleichtern, sollten sich auch Helfer frühzeitig melden. Insgesamt werden für Auf- und Abbau sowie Durchführung wieder 200 Helfer benötigt.

Alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit sich anzumelden, gibt es im Internet unter silbersee-triathlon.com.