Lutz Schröder wird den TSV Okel nur noch bis zum Ende der Saison trainieren. (Michael Braunschädel)

Okel. Beim Thema Abstiegskandidat Nummer eins hatten nicht wenige Experten vor dem Saisonstart der Fußball-Bezirksliga den Neuling TSV Okel ganz oben auf dem Zettel. Der Start des Aufsteigers verlief dann auch relativ schlecht. Die ersten drei Spiele gingen allesamt verloren, dabei setzte es mit dem 0:8 beim SC Twistringen und dem 1:8 beim TuS Sudweyhe zwei ganz empfindliche Niederlagen. Auch im Bezirks-Pokal fiel die Erstrunden-Niederlage beim TuS Drakenburg beim 1:6 alles andere als glimpflich aus. Jetzt, zu Beginn der Winterpause und nach mittlerweile 19 absolvierten Spieltagen, sieht die Lage wesentlich freundlicher aus. Der TSV Okel belegt den 13. Platz und damit den Relegationsrang und hat den Kontakt zum Tabellenmittelfeld hergestellt.

„Die Ausgangslage ist wesentlich besser, als es uns zu Saisonbeginn prophezeit wurde. Die meisten hatten uns doch als ersten Anwärter auf den Abstieg auf dem Zettel. Für viele ist daher unser jetziger Tabellenstand doch schon überraschend“, bilanzierte Coach Lutz Schröder, der den Trainerposten beim Aufsteiger zum Saisonende aufgeben wird. „Das habe ich dem Okeler Vorstand jetzt mitgeteilt. Ich möchte einfach mehr Zeit für meine Familie haben, werde dem TSV Okel jedoch vermutlich in anderer Funktion erhalten bleiben“, verriet Schröder, der neben dem Trainerposten beim TSV auch noch zwei Funktionen beim TuS Sudweyhe inne hat. Dort trainiert er die Landesliga-A-Junioren, ist zudem noch als Jugend-Koordinator tätig. Vor Beendigung seiner Tätigkeit in Okel möchte sich der vielbeschäftigte Übungsleiter auf jeden Fall mit dem Klassenerhalt verabschieden. „Ich bin Berufsoptimist. Ich bin sehr zuversichtlich für die Restrunde und glaube fest daran, dass wir die Bezirksliga halten können. Zudem fände ich es schade, wenn es den TSV Okel nicht mehr in der Bezirksliga geben würde. Das wäre ein Verlust für diese Liga“, ist Schröder fest vom Erreichen des Ziels Klassenerhalt überzeugt.

Systemwechsel hat gefruchtet

Nach den ersten drei Saisonspielen mit den deftigen Pleiten plus der herben Niederlage im Pokal schienen die Okeler in neuer Umgebung zunächst hoffnungslos überfordert. „Da schien es so, als ob die Skeptiker, die die Bezirksliga für Okel als zu anspruchsvoll einstuften, recht behalten sollten. Wir waren hinten offen wie ein Scheunentor“, schilderte Schröder. Doch am vierten Spieltag platzte der Knoten. Der Neuling stutzte dem Landesliga-Absteiger TV Stuhr beim 4:2 die Flügel und überraschte erstmals positiv. „Manchmal lernt man durch Schmerzen“, sagte Schröder, der vor der Partie gegen Stuhr eine Systemänderung vornahm. Statt des offensiven 4-2-3-1-Systems, das überwiegend auch im Aufstiegsjahr praktiziert wurde, setzte der Coach fortan auf ein kompakteres 3-5-2 oder gar 3-6-1-System. „Es folgte ein deutlicher Aufwärtstrend. Die Mannschaft hat das System schnell verinnerlicht und bekam Sicherheit“, ergänzte Schröder, der auch die durchwachsene Vorbereitung für den schlechten Saisonauftakt verantwortlich machte. „Die Einladung zum Württemberg-Cup erhielten wir ziemlich spät. Zuvor hatten wir bereits beim Sündermann-Cup in Bramstedt zugesagt, sodass die Spieler durch die Teilnahme an den zwei Turnieren mit den vielen Spielen stark beansprucht wurden. Urlaub, Arbeit und Verletzungen gesellten sich hinzu. Bei den Trainings-Basics hatten wir zu Saisonbeginn enormen Nachholbedarf. Zum Auftakt in Twistringen reisten wir mit gerade einmal 14 Spielern an, wobei die drei Akteure auf der Bank allesamt angeschlagen waren“, analysierte Schröder.

Neuzugänge rekrutierten die Okeler ausschließlich aus unteren Klassen. Ralf Hüneke kam von der Reserve des TSV Asendorf, spielte da in der 3. Kreisklasse. Benjamin Pinzer agierte zuvor in der Jugend der JSG Bruchhausen-Vilsen, während Richy Rabba vom Kreisligisten TSV Bramstedt kam und dort zum Schluss auch nicht mehr zum Kader gehörte. „Okel ist nicht gerade für Neuzugänge attraktiv, die bereits höherklassig gespielt haben. Die Neuzugänge aus den unterklassigen Ligen benötigten Zeit, um sich an das erhöhte Niveau anzupassen“, erkannte Schröder. Doch Linksfuß Hüneke, der seine Rolle als robuster Innenverteidiger fand und Linksverteidiger Rabba schlugen ein und spielten eine bislang gute Serie, ebenso Youngster Benjamin Pinzer. Leon Helmke und Kevin Volkmann kehrten nach langen Verletzungspausen zurück. Große Stücke hält Schröder auch auf Defensivakteur Marlon Reyher, der zumeist als rechter Verteidiger, aber auch in der Innenverteidigung überzeugte. „Durch seine Schnelligkeit und Zweikampfstärke ist Marlon in der Hintermannschaft nicht mehr wegzudenken“, lobte Schröder. Durch ihre individuelle Klasse brillierten zudem die beiden Offensivkräfte Rico Volkmann und Marvin Zwiebler. Während es Zwiebler auf 13 Tore brachte, netzte Volkmann gar fünfzehn Mal ein. „Durch die beiden wurde unser Spiel getragen. Sie sind immer für einen Treffer gut“, kommentierte Schröder. Mit Steffen Quast und Tom Holthusen musste der Trainer allerdings fast die komplette Hinrunde auf zwei Leader verzichten. Beide greifen in der Restrunde wieder ins Geschehen ein. Durch die Rückkehr Holthusens verspricht sich der Coach zudem mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld, die er bislang vermisste. Schröder führt zudem noch Gespräche mit zwei bis drei potenziellen Zugängen, die die Mannschaft nach der Winterpause verstärken könnten.

Dem ersten Saisonsieg gegen Stuhr folgten weitere Schlüsselspiele für Schröder, bei denen seine Elf gegen die Meisterschaftsfavoriten TSV Wetschen (2:2) und SV Heiligenfelde (3:3) jeweils einen Teilerfolg erringen konnten. „Es benötigte etwas Zeit, um für unser kraftaufwendiges Spiel mit frühem Pressing die nötige Fitness zu erlangen. Ich bin der Meinung, dass wir mittlerweile auch durchaus attraktiven Fußball spielen und in der Lage sind, unsere Gegner vor Aufgaben und Rätsel zu stellen“, sagte Schröder. Die Leidenschaft, mit der das Team zu Werke ging, die Heimstärke und die Unterstützung des Anhangs sind ein weiterer Faustpfand auf dem Weg zum anvisierten Klassenerhalt, mit dem Schröder sich am Ende liebend gern verabschieden würde. „Der Klassenverbleib wäre fast noch höher einzustufen als der Aufstieg“, so Schröder.