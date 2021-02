Kein Bild könnte den Abschluss von Jörn Meyers Pokalreise besser zusammenfassen: Nach dem 1:0 über die U23 des TuS Sulingen herzt der Trainer Jan-Hendrik Schwirz – für beide war es das letzte Spiel beim SVBV. (NICO NADIG)

Was bisher geschah: drei Finals, drei Siege, dazu die erste Titelverteidigung überhaupt. Besser hätte die Kreispokalgeschichte von Jörn Meyer als Spieler des TSV Martfeld und als Trainer des SV Bruchhausen-Vilsen nicht beginnen können. Doch vorbei war sie noch lange nicht. Sie ging weiter und wurde reicher – sowohl an Dramen als auch an (Freuden-)Tränen.

Episode 4: Der fade Beigeschmack

Spätestens in der Saison 2013/2014 war es anders im Pokal. „Alle wollten uns schlagen, noch mehr als zuvor„, spürten Meyer und Co. deutlich größere Gegenwehr. Vilsen zu bezwingen – das war das Ziel aller Teams im Wettbewerb. Doch die Lilahemden hatten längst Gefallen daran gefunden, im Finale zu stehen. „Die Jungs haben es genossen, das letzte Spiel der Saison zu bestreiten und zu zeigen, was in ihnen steckt“, sagt Meyer.

Ist das noch Sulingens U23? Mirco Müller (rechts, hier gegen den Torschützen Niklas Klare) erlebte gegen den TuS die erste Finalniederlage überhaupt. (Meissner)

Das Pokalfeuer loderte weiterhin heiß in seinen Mannen, denen der große Wurf in der Liga erneut verwehrt blieb. „Irgendwann hieß es nur noch: Wenn ihr nicht aufsteigt, dann gewinnt ihr eben den Kreispokal„, erinnert sich Meyer. Aus dem vermeintlichen Stiefkind Pokal wurde in Vilsen ein vollwertiges Familienmitglied. „Diese Zeit haben alle genossen. Wir haben als Mannschaft den Ort mitgenommen“, spürte der Trainer, wie die Pokalreise Team und Ort zusammenbrachte. Die Beziehung zwischen Pokal und Broksen war längst eine innige. Doch es sollten erste Risse folgen.

Nicht, dass sich diese abzeichneten. Es war wie immer: Vilsen stürmte von Runde zu Runde. Erst im Halbfinale wurde es eng. Hier wäre Meyer beinahe das widerfahren, was er bei seinem Pokalsieg als Spieler mit Martfeld einigen Kreisligisten zugefügt hatte: eine Niederlage gegen ein Team aus der 2. Kreisklasse. Beim FC Gessel-Leerßen verspielte Vilsen eine 2:0-Führung und rettete sich erst im Elfmeterschießen ins Endspiel. Das dritte Finale in Folge. Es war – natürlich – ein Rekord. Wieder hatte niemand die Lilahemden aufhalten können. Und so pilgerten am Saisonende erneut zahlreiche Vilser zum Finale, dieses Mal nach Twistringen, hoffnungsfroh, den dritten Titel in Serie feiern zu können. Zumal der Gegner aus der 1. Kreisklasse stammte.

Gegen die U23 des TuS Sulingen waren die Brokser der Favorit. Allerdings hatte das Finale „einen faden Beigeschmack", findet Meyer. Denn der TuS schickte nicht ausschließlich seine Jungs aus der Kreisklasse ins Feld, sondern auch Spieler aus der Landesliga-Mannschaft von Walter Brinkmann. Eine Mischung, die Vilsen mehr als nur Paroli bot. Während sich die Meyer-Elf die Zähne ausbiss, traf Niklas Klare per Flugkopfball zum Sulinger Sieg. Der Begriff Wettbewerbsverzerrung machte die Runde. TuS-Trainer Tim Bösche – in Schwarme einst ein Schützling Meyers – widersprach: „Das hätten andere Mannschaften an unserer Stelle genauso gemacht." Den Vilser Trainer wurmt die Niederlage noch heute. „Es war alles regelkonform, aber ob man das so machen muss, weiß ich nicht."

Die Pokalweste des SVBV war nun befleckt. Es war die erste Niederlage seit dem 0:3 gegen Wagenfeld im Halbfinale im Mai 2011. „Wir mussten eine ganz neue Erfahrung machen und den anderen beim Feiern zusehen. Das tat weh", sagt Meyer.

Episode 5: Das Finale tohuus

Der Frust über die Finalniederlage wich bald der Vorfreude. In der neuen Saison fand das Endspiel in Vilsen statt. „Dann ist es natürlich dein großer Traum, dabei zu sein. So eine Chance bekommst du nicht oft", weiß Meyer. Ihm schien das Schicksal zweimal hold zu sein: erst das Finale in Martfeld, nun also in Vilsen. Der gesamte Ort war aus dem Häuschen. Meyer spricht nicht von ungefähr von einem ganz speziellen Weg ins vierte Finale in Serie – aber auch in das bitterste.

Drei Jahre zuvor hatte der FC Bayern München in der Champions League sein „Finale dahoam" im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren. Dass ihr „Finale tohuus" ähnlich enden könnte, daran verschwendeten die Vilser keinen Gedanken. Obwohl der Druck spürbar war. „Die Jungs waren fokussierter. Sie hatten dieses Endspiel im eigenen Stadion immer vor Augen. Das hat es nicht immer einfacher gemacht", weiß Meyer.

Bereits der Weg ins Endspiel war voller Dramen. Gegen Eydelstedt und Gessel siegten die Brokser erst im Elfmeterschießen. Unvergessen auch das Halbfinale beim TSV Ristedt samt der schweren Verletzung von TSV-Akteur Sascha Otten, der sich im Luftduell mit SVBV-Torhüter Dennis Kastendieck Jochbein, Augenhöhle und Oberkiefer brach. Erst nach der Pause drehte Vilsen vor mehr als 100 Gästefans ein 0:1 noch in einen Sieg. Die Meyer-Elf hatte ihr Finale tohuus

Ganz Bruchhausen-Vilsen fieberte danach dreieinhalb Wochen auf den Endspieltag hin, an dem auch die Ü50 und die Ü40 des Vereins um den Titel spielten. Es herrschte eine Vorfreude wie sonst nur am Brokser-Markt-Wochenende. Meyer und seine Mannschaft zeigten sich bereits mittags auf der Anlage. „Um unsere anderen Teams zu unterstützen„, erklärt der Trainer, warum die Erste so früh auf der Anlage erschien. In den Finals zuvor hatte sich die Mannschaft im Vorfeld mehr Ruhe gegönnt. Der Fußballtag war dieses Mal also ungewohnt lang. „Das kreide ich mir bis heute an. Es war alles zu viel für die Jungs“, glaubt Meyer, dass die Gesamtsituation seiner Elf noch mehr Druck aufbürdete. Die Erwartungshaltung war immens, an jeder Ecke wurden die Spieler angesprochen auf ihr Duell mit dem SV Lessen. Den hatte der SVBV zwei Jahre zuvor klar mit 6:1 bezwungen. Alle, die es mit Vilsen hielten – und das war die klare Überzahl – rechneten erneut mit einem Sieg.

Leere Gesichter, pure Enttäuschung: Die Finalniederlage gegen Lessen in der heimischen Marktplatzarena schmerzte die Vilser besonders. (UDO Meissner)

Das spürte auch die Mannschaft. In positive Energie konnte sie es aber nicht umwandeln. Als das Spiel angepfiffen wurde, „hatten wir nicht mehr den vollen Fokus auf das Finale„, sagt Meyer über das zähe Ringen. Von lila Leichtigkeit keine Spur. Selbst Nico Schröders Führung löste den Knoten nicht, der Ausgleichstreffer durch Magnus Wiegmann „hat den Hebel bei uns komplett umgelegt“, erzählt Meyer, dass seiner Elf nichts mehr gelang. Dem Coach schwante vor dem Elfmeterschießen bereits Böses. „Als ich in die Gesichter der Jungs geschaut habe, wusste ich, dass das nichts wird.„ Das Selbstvertrauen war weg. Seinem Betreuer Norbert Schmusch murmelte Meyer zu: „Nobbi, ich glaube, heute gewinnen wir nicht.“ Er sollte Recht behalten: Marcel Schröder vergab, Vilsen verlor. Die Riesenparty fiel aus. Die kleine Delegation aus Lessen übertönte Hunderte Vilser mit Leichtigkeit. „Die haben natürlich ausgiebig gefeiert, und bei uns war die Enttäuschung riesengroß. Die Beine wollten einfach nicht so, wie es der Kopf gern gehabt hätte„, sagt Meyer nach „dem bittersten Moment“ seiner Pokalreise. Dieser Tag beschäftigte ihn und seine Spieler länger als nur eine schlaflose Nacht.

Episode 6: Das Happy End

Tatsächlich kamen die Vilser aus dem Tal der Tränen nicht so recht heraus. Fünf seiner ersten sieben Spiele verlor der SVBV in der neuen Serie. Als ihn die Führungsspitze in der Winterpause zum Gespräch bat, ahnte Meyer bereits: Seine Zeit endet. Und so kam es auch: Frank Fischer sollte im kommenden Sommer übernehmen. „Ich konnte das damals verstehen, und ich verstehe das auch noch heute. Das einzige, was ich wollte: Ich wollte die Saison sauber zu Ende spielen", blickt Meyer zurück. Seinem Wunsch kamen die Vilser Führungskräfte um Thomas Warnke und Thomas Kues, ohnehin nicht für Schnellschüsse in Trainerfragen bekannt, nach. Und sie sollten es nicht bereuen.

Denn obwohl der Aufstieg kein Thema mehr war (den sollte der SVBV unter Fischer im Jahr 2018 feiern), lief es im Pokal blendend. Dort war von einem Knacks nichts zu spüren. 29 Tore erzielten die Lilahemden auf dem Weg ins Finale in Serie. Vilsen wollte es allen zeigen. Noch ein einziges Mal. Ein Umbruch stand ohnehin bevor. Nicht nur Meyer würde gehen, auch mehrere Akteure wie Mirco Meyer oder Jan-Hendrik Schwirz hatten ihren Abschied angekündigt. Das Gesicht der Mannschaft würde sich verändern. Und so schwor sich die Truppe ein, den Pokal zum dritten Mal zu holen.

Der Gegner war – auch das zieht sich durch diese Geschichte – ein guter Bekannter: die U23 des TuS Sulingen, das Team, das Meyers SVBV 2014 die erste Finalniederlage beigebracht hatte. Kein Kreisklassist mehr, sondern zukünftiger Bezirksligist. „Sulingen hatte eine super Truppe. Wir waren der Außenseiter", sagt Meyer. Zumal das Finale in Sulingen stattfand. Auf der Anlage des FC zwar, aber ein gefühltes Heimspiel war es für den von Sascha Jäger trainierten TuS allemal.

Der gesamte Finaltag kommt Meyer noch heute vor wie ein Film. Ein guter, so viel sei verraten. „Es waren bereits pure Emotionen, überhaupt noch mal im Finale zu stehen, das alles noch mal erleben zu dürfen mit dieser Mannschaft. Es sind schon vor dem Spiel ein paar Tränchen geflossen", erinnert sich der 52-Jährige an all das, was auch abseits des Platzes auf die Mannschaft vor deren letzter gemeinsamer Partie einprasselte.

Nur wirkten die Emotionen dieses Mal nicht wie Blei an den Vilser Füßen, sondern vielmehr wie Doping. Der Außenseiter wuchs über sich hinaus. Dieses Mal biss sich Sulingen die Zähne aus. „Die Jungs haben aufopferungsvoll gekämpft, sich regelrecht füreinander zerrissen. Das war einfach durch die Bank ein geiles Spiel„, schwärmt der Trainer, der in der Anfangsphase Nico Schröders kurioses Tor des Tages bejubelte: Ein Sulinger legte sich den Ball zu weit vor, der Vilser haute dazwischen und der Ball senkte sich ins Netz. Der Rest war Leidenschaft und Kampf. „Wir wollten den Sieg einfach mehr“, sagt Meyer. Wie stolz er noch immer auf seine Truppe ist, ist ihm anzuhören. Das 1:0 – es war verdient. „Und dann stehst du da in Sulingen und hältst zum dritten Mal den Pokal hoch. Dann merkst du, wie besonders das ist. Da waren so viele Gefühle im Spiel, das war der Wahnsinn„, sind die Erinnerungen Meyers noch sehr präsent. Die Mannschaft, die Fans, die Verantwortlichen, er selbst: Niemand hätte sich ein besseres Ende vorstellen können. Es war ein Abschied, der alles mitbrachte – eine rauschende Feier inklusive. Wie im Sportfilm aus Hollywood, nur in Realität. Und deshalb schöner. Eigentlich sei er kein Freund von Schnulzen, sagt Meyer. „Aber das Drehbuch hätte niemand besser schreiben können.“

Epilog

Er selbst verschwand danach zumindest als Coach von der Bildfläche, im Sommer vor zwei Jahren machte ihm dann Patrick Tolle eine Rückkehr an die Seitenlinie beim SVBV schmackhaft. Meyers Worte zum Wiedereinstieg? Schon jetzt legendär: „Ich habe gehört, ihr wollt mal wieder den Kreispokal gewinnen!?„ Der Wettbewerb wurde zwar wegen der Corona-Pandemie nicht beendet. „Aber wir waren noch dabei“, sagt Meyer. Im Viertelfinale sogar. Das Endspiel war also schon wieder ganz nah. Dieses Kapitel von Meyers verrückter Pokalreise wurde jedoch nie abgeschlossen.

Dafür hat der Martfelder etwas geschafft, dass ihm in seiner ersten Amtszeit in Vilsen nicht gelungen ist: den Aufstieg in die Bezirksliga. Dieser eröffnet in Zukunft Raum für neue Geschichten. Dann im Bezirkspokal. Aus Martfelder Zeit weiß Meyer, wie man auch dort für Furore sorgt: Schließlich warf er nach dem Kreispokalsieg 1996 im Wettbewerb auf Bezirksebene ausgerechnet Bruchhausen-Vilsen raus. Rolf Krause erzielte das Siegtor. Vorbereiter war – Sie ahnen es – Jörn Meyer.

Weitere Informationen

Meyers Pokalwege

2013/2014

1. Runde: SV Marhorst - SV Bruchhausen-Vilsen 0:1

2. Runde: TSV Aschen - SV Bruchhausen-Vilsen 0:8

3. Runde: TVE Nordwohlde - SV Bruchhausen-Vilsen 1:4

Viertelfinale: SV Bruchhausen-Vilsen - TSV Brockum 2:1

Halbfinale: FC Gessel-Leerßen - SV Bruchhausen-Vilsen 6:7 n. E.

Finale: TuS Sulingen U23 - SV Bruchhausen-Vilsen 1:0

2014/2015

1. Runde: Freilos

2. Runde: SV Jura Eydelstedt - SV Bruchhausen-Vilsen 5:6 n. E.

3. Runde: FC Gessel-Leerßen - SV Bruchhausen-Vilsen 7:8 n. E.

Viertelfinale: TV Stuhr II - SV Bruchhausen-Vilsen 1:3

Halbfinale: TSV Ristedt - SV Bruchhausen-Vilsen 1:2

Finale: SV Bruchhausen-Vilsen - SV Lessen 5:6 n. E.

2015/16

1. Runde: SV Osterbinde - SV Bruchausen-Vilsen 0:5

2. Runde: TSV Schwaförden - SV Bruchhausen-Vilsen 0:8

3. Runde: SV Bruchhausen-Vilsen - TSV Brockum 3:0

Viertelfinale: SV Marhorst - SV Bruchhausen-Vilsen 0:9

Halbfinale: TSV Weyhe-Lahausen - SV Bruchhausen-Vilsen 0:4

Finale: TuS Sulingen II - SV Bruchhausen-Vilsen 0:1