Okels Torhüter Daniel Schumacher erlebte wie seine Mitspieler ein Wechselbad der Gefühle beim 3:3 gegen den SV Mörsen-Scharrendorf. (XYZ)

Syke-Okel/Mörsen. Zwei Elfmetertore binnen sechs Minuten, sechs Treffer insgesamt, davon zwei ab Minute 90 und ein Platzverweis, als alles schon vorbei war – die Fußball-Kreisliga bot unter Flutlicht beste Unterhaltung. Der TSV Okel und der SV Mörsen-Scharrendorf trennten sich 3:3 (1:1) und gingen dabei durch ein Wechselbad der Gefühle. „Nach einem 2:0 ist ein Unentschieden bitter, aber am Ende fühlte sich das 3:3 gut an“, meinte Okels spielender Trainer Rico Volkmann. Dem dürfte sein Mörsener Kollege Stefan Müller widersprochen haben, denn der SVMS hatte ein Last-Minute-Siegtor erzielt – eigentlich. Denn Hasan Sabehaioun glich doch noch aus.

Eine Viertelstunde vor Schluss war diese Dramatik nicht zu erwarten gewesen. Als Mörsens Finn Eilks gut zehn Minuten vor dem Ende zum 2:2 ausglich, war das ein Tor quasi aus dem Nichts, fand nicht nur Volkmann. „Mörsen war vor der Pause klar besser, aber das Tor lag nicht in der Luft.“ Ein einfacher Einwurf reichte, Okels Verteidiger missverstanden einander und Eilks drosch den Ball humorlos ins Tor (78.). Danach schien kein Team mehr den Sieg schaffen zu können. Doch der Clou sollte noch folgen. Bastian Bösking brachte Mörsen erstmals in Front (88.). Nun warf Okel alles nach vorne, bei einem letzten Eckball versammelten sich alle Spieler im Mörsener Strafraum. Die Hereingabe Marvin Zwieblers landete im Gewühl und Hasan Sabehaioun bugsierte den Ball mit dem Rücken über die Linie – 3:3 (90.+4). Mörsens Spieler sanken zu Boden, während Okels Jubel zeigte Manuel Hopp eine unsportliche Geste gen Gästebank. Seine Rote Karte war die letzte Entscheidung von Schiedsrichter Nick Heilenkötter (90.+5).

Der Unparteiische hatte schon vor der Pause einiges zu tun gehabt. Das Spiel war nicht unfair, aber zerfahren. Beide Teams agierten nickelig, die Atmosphäre war hitzig. Die Spieler taten sich schwer mit geordnetem Aufbauspiel. „Mörsen war in dieser Phase klar besser“, so Volkmann. Doch André Nienaber, Bjarne Uhlhorn und Co. trafen nur den Pfosten oder ihre Treffer wurden wegen Abseits zurückgepfiffen. Auch Volkmann traf für Okel nur den Pfosten (24.). Später aber erzielte er das 1:0 (38.). Okels Pausenführung war schmeichelhaft, doch nach Wiederanpfiff agierte der TSV geordneter. Volkmann traf per Strafstoß zum 2:0 (53.). Doch die Entscheidung war das nicht, denn Nienaber verkürzte ebenfalls vom Punkt (59.). „Wir haben den Abstand auf Mörsen gehalten und können mit dem Ergebnis leben“, schloss Volkmann.