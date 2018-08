Jörg Bender ist beim Brinkumer SV eine Institution und steht für den Leistungsfußball beim Bremen-Ligisten. (Thorin Mentrup)

Herr Bender, die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu. Was erwarten Sie zum Start der neuen Saison in der Bremen-Liga?

Jörg Bender: Wenn man auf das Startprogramm guckt, ist in den ersten drei Spielen kein Kracher dabei. Aber ich glaube, am Saisonbeginn ist jeder Gegner schwer. Das haben wir bei den Turnieren in der Vorbereitung gemerkt, bei denen wir nicht geglänzt haben. Es ist einfach schwierig, wieder den richtigen Dreh zu kriegen. Wir sprechen gerade viel mit der Mannschaft, damit wir vom Kopf vernünftig reinkommen. Fußballerisch können wir nichts verlernt haben. Aber die neuen Spieler wissen noch nicht genau, wie ihr Stand in der Mannschaft ist, wie was abläuft. Das wirkt sich noch aufs Spiel aus. Gerade jetzt müssen die gestandenen Akteure die Mannschaft führen, damit wir die ersten Partien erfolgreich bestreiten können.

Sehr viele. Sich darauf auszuruhen und zu sagen, im Winter war die Vorbereitung auch schlecht und dann hat es in den Punktspielen geklappt, das funktioniert mal, aber natürlich nicht ständig. Man macht sich schon Gedanken, woran es liegt. Dann wird man schon ein bisschen sauer, dass Spieler nicht da sind, die in den Urlaub fahren und wenn eine Verletzung plötzlich anfängt, wenn die Saison beginnt und nicht vorher auskuriert wird. Manchmal fragt man sich dann: Hat ein Spieler alles getan? Es gab eine klare Ansage, sich auch im Sommer auf den Saisonstart vorzubereiten. Dann hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, da hat nicht jeder so genau hingehört. Die Konsequenz trägt man dann in Turnieren, in denen man dann feststellt, dass unterklassige Mannschaften, wenn sie läuferisch fit sind, uns sogar überlegen sind. Das gibt uns natürlich zu denken.

Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle und bei der ich dann auch Spieler anspreche, die schon länger dabei sind: Es ist halt schwierig, du merkst das als Spieler nicht. Du sagst, ich will wieder. Aber kann ich das auch wirklich, das Unterbewusstsein besiegen und mich da reinquälen? Ich glaube, manchmal hat man Glück im Unglück: Dieses letzte Spiel, das wir noch machen konnten beim Turnier in Löhnhorst, wo wir eigentlich schon ausgeschieden waren und Blumenthal genauso. Dadurch, dass zwei Mannschaften am Finaltag nicht konnten, haben wir dieses Spiel bekommen. Auch wenn Blumenthal sich gewaltig verändert hat, war es dennoch ein Ligakonkurrent, der einen gewissen Namen hat. Gott sei Dank haben wir das Spiel gewonnen (4:1, d. Red.). Es war von der Präsenz gerade der erfahrenen Spieler anders als sonst. Sie haben mehr geredet. Ich hoffe, dass sie das jetzt mitnehmen können und sagen: Wir müssen da mehr tun, wir müssen den Neuen helfen, damit sie wissen: So geht es in Brinkum, da ist der rote Faden, da geht es lang. Es wirkte vorher alles ein bisschen vogelwild. Die Ordnung war noch nicht da. Das müssen wir jetzt reinkriegen. Ich hoffe, dass wir an das Spiel gegen Blumenthal anknüpfen können und dass es dann für Vatan reichen wird.

Vieles kommt da über die Trainer, aber auch über die Spieler. Manche Spieler bieten sich auch selbst bei uns an. Für mich ist immer wichtig: Ich bin ein Freund der Region. Spieler wie Yannick Funck und Nicolai Gräpler, die hier ihre Wurzeln haben, sind bei uns besonders willkommen. Das heißt aber nicht, dass wir anderen die Tür zumachen. Aber man achtet darauf. Man kennt diese Spieler aus jungen Jahren. Ich war jahrelang Jugendtrainer und weiß, es passt auch vom Charakter her. Wir brauchen keinen Spieler, der einfach nach Brinkum kommt und sagt: Vielleicht kann man hier noch drei Euro verdienen. Das kann man nicht mehr. Für mich ist das immer auch eine Charakterfrage. Wenn ein Spieler zu mir kommt und fragt: „Was kriege ich hier?“, dann sage ich schon, dass das keinen Sinn macht. Der Spieler muss auch Lust haben, bei uns zu spielen. Das war auch, glaube ich, unsere große Stärke am Ende der vergangenen Saison. Die Jungs haben sich gesagt: Wir wollen was machen, wir wollen nach der Meisterschaft Party machen und feiern. Das haben sie ja auch ausgiebig gemacht. Aber jetzt ist der Stand null. Bis wir vielleicht wieder so groß feiern können, haben wir erst einmal 30 Punktspiele vor uns.

Auf keinen Fall. Da zählt der Meisterbonus nicht. Da hat sich die Zeit geändert: Dieses ‚Ich spiele ein Leben lang für einen Verein‘ gibt es gar nicht mehr. Was du erreichst, nehmen die Spieler mit. Aber es hat nicht mehr dieselbe Bedeutung. Es gibt viele Spieler, die sich hier wohlfühlen. Deshalb bin ich auch noch hier. Es liegt mir etwas an diesen Charakteren. Ich versuche das auch zu vermitteln, nicht von oben herab etwas zu machen, sondern die Spieler mit einzubeziehen. Aber ich muss dann auch von ihnen Ehrlichkeit einfordern. Sie müssen hinter mir und dem Verein stehen.

Es ist durchaus anstrengend und insofern fange ich an, Frank Kunzendorf zu verstehen. Das nebenbei mitzumachen, ist schon eine große Aufgabe. Bei 20 Spielern hat man 17 verschiedene Charaktere, das ist einfach so. Es jedem recht zu machen, schafft man ohnehin nicht. Es geht darum, zumindest eine Einheit zu schaffen. Da hat man eine echte Aufgabe.

Kevin ist immer noch für den KSV Vatan Sport gemeldet. Er muss sich darum kümmern. Da können wir jetzt nur abwarten. Ob es jetzt schon zu diesem Wochenende reicht, weiß ich noch nicht. Ich kenne ihn, er hat schon bei mir in der A-Jugend gespielt. Er kann es schaffen, er selber will es auch, das sind die richtigen Voraussetzungen. Er kann uns weiterhelfen, gerade auch im Hinblick auf die Situation, dass Maxi Wirth noch ein bisschen ausfallen wird.

Man hört sich schon um, aber das ist immer so eine Sache. Wer ist letztlich vereinslos? Der, der woanders nicht zurechtgekommen ist. Dann muss man gucken, ob es irgendwie geht und wie die Ansprüche desjenigen sind. Manchmal hat man Glück. Aber die Augen und Ohren muss man immer offenhalten. Aktuell sind wir aber gut aufgestellt. Wir haben 22 Mann im Kader, das sollte reichen. Wir müssen uns als Mannschaft finden, das ist das A und O. Selbst wenn man eigentlich zur Hinserie hoffnungslos hinten liegt, kann man alles erreichen, wenn man an sich glaubt, wenn man Schritt für Schritt geht und die Mannschaft bereit ist, mitzuziehen und vielleicht auch dem verantwortlichen Trainer und dem Umfeld zu vertrauen.

Wir wollen wieder oben mitspielen, aber den Anspruch, auf Teufel komm raus den Titel zu verteidigen, haben wir nicht. Wenn Sie fragen: ‚Wollt ihr Meister werden?‘ sagen wir: ,Natürlich, wer will das nicht?‘ Wir wollen auch Pokalsieger werden, auch wenn wir in der ersten Runde gegen den Bremer SV spielen. Wir wollen wieder attraktiven Fußball spielen und wir wollen auch beweisen, dass das nicht alles nur Glück war, dass wir Meister geworden sind. Insofern ist der Anspruch, wieder unter den ersten drei, vier Mannschaften zu landen. Und wenn andere schwächeln, dann werden wir wieder versuchen, die Chance zu ergreifen, und wir haben nichts dagegen, wieder ganz oben zu stehen.

Das sind die alten Bekannten. Oberneuland hat aufgerüstet. Ich weiß von Kristian (Arambasic, d. Red.), der hier in Brinkum schon tätig gewesen ist, wie akribisch er arbeitet und dass es sein großer Traum ist, Meister zu werden. Dafür wird er alles tun. Oberneuland ist der härteste Konkurrent. Und auch der Bremer SV hat an Klasse gewonnen. Man hat schon gesehen, welche Qualität hier im letzten Spiel in der Mannschaft steckte. Das sind für mich die Favoriten. Da müssen wir gucken, ob wir mit unserer Geschlossenheit da mithalten können. Aber wir werden auch nicht aufgeben, wenn wir im Winter acht Punkte dahinter liegen. Wir haben uns dem Leistungsfußball verschrieben und werden immer versuchen, oben mitzuspielen. Dass man, um Meister zu werden, auch ein bisschen Glück braucht, das ist klar, das ist beim Fußball so. Manchmal muss man es auch erzwingen, und das werden wir versuchen.

Zur Person

Jörg Bender (58)

ist seit Jahrzehnten im Fußball aktiv, zunächst bei der SV Hemelingen, dann beim SC Weyhe und nun seit rund zehn Jahren beim Brinkumer SV. Momentan ist er Manager des amtierenden Bremen-Liga-Meisters.