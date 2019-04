Fünf Tore dürfen es für den TuS Sudweyhe um Marvin Brüggemann (l.) durchaus wieder werden, allerdings wollen die Grün-Weißen gegen R-W Estorf-Leeseringen vor allem defensiv wieder kompakter agieren. (Jonas Kako)

Landkreis Diepholz. 23. Spieltag in der Bezirksliga Hannover I - und für die Teams der Region bedeutet das, dass der Endspurt langsam, aber sicher beginnt. Auf den SV Bruchhausen-Vilsen, den SV Heiligenfelde und den SC Twistringen warten ganz schwierige Auswärtsspiele, während die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst vor einem richtungsweisenden Duell in Diepholz steht. Der TuS Sudweyhe und der TSV Bassum dagegen sind daheim gefordert.

TuS Drakenburg - SV Bruchhausen-Vilsen (Sbd., 15 Uhr)

Der Puls hat sich nach dem irren 5:5 gegen Sudweyhe mittlerweile normalisiert beim SV Bruchhausen-Vilsen, der Fokus richtet sich auf die schwierige Aufgabe beim TuS Drakenburg, „eine körperlich sehr starke Mannschaft“, wie SVBV-Coach Patrick Tolle weiß. Sein Team darf sich nicht den Schneid abkaufen lassen. „Wir fahren da ganz unbefangen hin und haben nichts zu verlieren“, sagt der Trainer. Er und seine Elf haben sich vorgenommen, „das richtige Mittelmaß aus Defensive und Offensive zu finden“. Das ist eine der Lehren aus dem Sudweyhe-Spiel. „Fünf Tore musst du erst mal schießen in der Bezirksliga, fünf Gegentreffer dagegen sind zu viele. Das wollen wir verbessern.“

TSV Bassum - TSV Wetschen (So., 15 Uhr)

Auf den TSV Bassum wartet am kommenden Wochenende eine wahrlich schwierige Aufgabe: Vor heimischer Kulisse empfängt das Team von Trainer Torsten Klein den TSV Wetschen. „Eine Mannschaft. die über sehr starke Einzelspieler verfügt“, weiß der TSV-Coach. Dennoch geht sein Team selbstbewusst in das Spiel, vor allem nach dem 3:0-Erfolg bei R-W Estorf-Leeseringen. „Die Stimmung bei den Jungs ist momentan super. Den positiven Schwung wollen wir natürlich mitnehmen“, sagt Klein, der zusätzlich zu Mittelfeldmann Alexander Pestkowski auch auf die Offensivkräfte Oliver Meyer und Lennart Hartje verzichten muss.

SG Diepholz - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (So., 15 Uhr)

Die Niederlage gegen den TSV Mühlenfeld hat bei den Spielern der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst keine Spuren hinterlassen. „Mühlenfeld war in allen Belangen einfach besser als wir. Dennoch haben wir gekämpft“, betont TSG-Trainer André Schmitz. Mit der SG Diepholz treffen seine Mannen nun auf ein Team, das mit ihnen auf Augenhöhe ist. „Für beide Mannschaften ist das ein enorm wichtiges Spiel. Beide brauchen nämlich die Punkte“, weiß Schmitz, der an eine chancenarme Begegnung glaubt. „Diepholz steht hinten gut. Umso wichtiger ist es, die wenigen Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen“, fordert der TSG-Coach.

TuS Sudweyhe - R-W Estorf-Leeseringen (So., 15 Uhr)

Etwas geärgert hat sich Christian Mach, Trainer des TuS Sudweyhe, über das 5:5 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen noch schon: „Die drei Punkte waren so gut wie sicher. Leider war es am Ende nur einer.“ Gegen R-W Estorf-Leeseringen soll es nun ganz anders laufen. Gegen den Tabellenzwölften möchte die Mach-Elf vor allem in der Defensive stabil stehen. „Die Abwehr müssen wir verstärken und dabei unglückliche Fehler vermeiden“, weiß der TuS-Coach. Außerdem müsse sein Team besser gegen den Ball arbeiten. Den Sudweyhern nicht zur Verfügung stehen wird Malte Pirngruber (Urlaub). Der Einsatz von Nico Riekers wird sich kurzfristig entscheiden.

TuS Sulingen II - SV Heiligenfelde (So., 15 Uhr)

Gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich hat sich der SV Heiligenfelde bisher ganz gut geschlagen: Vier Punkte holte das Team von Trainer Torben Budelmann gegen den STK Eilvese und gegen den FC Sulingen. Gegen den Tabellenzweiten TuS Sulingen II möchte der SVH seine guten Leistungen bestätigen und etwas mitnehmen. „Wir werden alles dafür geben, um zumindest einen Punkt nach Hause zu holen“, kündigt der SVH-Coach an. Doch er und sein Team haben mit argen personellen Problemen zu kämpfen: Marvin Godesberg (Gelb-Rot-Sperre) Malte Löffler, Marcel Albers (verletzt) und Mirko Labbus (beruflich verhindert) werden dem SVH fehlen.

STK Eilvese - SC Twistringen (So., 15 Uhr)

Der Spielplan hat es in sich für den SC Twistringen und Co. – die Topteams der Liga arbeiten die Mannschaften der Reihe nach ab. Vor der Partie beim STK Eilvese hat der SCT den ersten Part mit dem 2:2 gegen den FC Sulingen durchaus erfolgreich hinter sich gebracht. Dabei haben die Blaumeisen bewiesen, dass sie sich vor den Großen nicht verstecken müssen. Mit einer disziplinierten Leistung verdienten sie sich das Remis. Eilvese ist aber noch etwas stärker einzuschätzen als der FC. Bereits im Hinspiel zeigte der Spitzenreiter den Twistringern beim 4:0 die Grenzen auf. Nun wollen die Mannen von Thomas Thiede, Michael Schultalbers und Jens Lange beweisen, dass sie in den knapp sechseinhalb Monaten zwischen beiden Spielen die Lücke etwas geschlossen haben. Zu verlieren haben sie nichts.