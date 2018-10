Jasmina Bier vom FTSV Jahn Brinkum beim Kugelstoßen. (Christiane Golenia)

Huchting. „Huchting scheint für mich ein gutes Pflaster zu sein“, strahlte Jasmina Bier nach ihren Erfolgen beim Werfertag in Huchting. Mit einer Weite von 37,18 Metern übertraf die Athletin vom FTSV Jahn Brinkum ihre vor vier Jahren am selben Ort erzielte Bestweite mit dem Diskus deutlich. Auch im Kugelstoß siegte die 21-Jährige mit Saisonbestweite von 10,92 Metern.

Zuletzt hatte Jasmina Bier als Studentin der Jacobs University Bremen vor allem im Rudersport Erfolge gesammelt. Doch mittlerweile ist für die aus Barrien stammende Studentin der Diskusring wieder interessanter geworden. „Ich trainiere wieder mehr Leichtathletik, da ich für mein weiteres Studium nach Göttingen gezogen bin und hier ideale Trainingsbedingungen habe und auch die Trainerin schon lange kenne.“ Daneben ist Bier weiterhin im Rudersport aktiv. „Gerade am Wochenende hatten wir eine Regatta. Scheinbar hat mich das Rudern beim Werfen ebenfalls weitergebracht.“ Training und Wettkampf sind ihrem intensivem Studium an der Georg August Universität Göttingen untergeordnet. Ein festes Saisonziel hat sich Bier allerdings für 2019 mit der Teilnahme an den Deutschen Hochschulmeisterschaften schon gesetzt: „Idealerweise möchte ich dann in der Leichtathletik und im Rudern starten.“

Bei recht wechselhaftem Wetter nutzten die Athleten des Kreisleichtathletikverbandes Diepholz den Werfertag, um ihre Saisonbilanz trotz oftmals fehlender Konkurrenz aufzubessern. Bei den Frauen wurde Melissa Rohlfs (TuS Syke) mit Bestleistung von 24,13 beziehungsweise 7,06 Metern jeweils Zweite hinter Bier. Teamkollegin Mareike Witt gewann bei den W35-Seniorinnen jeweils mit Jahresbestleistung im Kugelstoß (10,10 m), Diskuswurf (23,09 m) und Speerwurf (34,70 m).

Bei den Senioren war Stefan True (LC Hansa Stuhr) in der M30 mit der Kugel (11,47 m) und dem Diskus (32,67 m) eine Klasse für sich. Udo Meyer (TuS Syke) wurde bei den M50ern mit 11,20 beziehungsweise 30,62 Metern Dritter beziehungsweise Vierter. Teamkollege Wolfgang Müller genügten im Kugelstoß der M55 7,41 Meter zum Sieg. Klaus Düerkop (LC Hansa Stuhr) schleuderte den Diskus zum Sieg in der M75 auf eine Weite von 26,59 Metern.

Bei den Nachwuchswerfern stellte Hassib Popal (TSV Asendorf) als zweifacher Sieger in der U18 mit Kugel (9,18 m) und Diskus (26,23 m) zwei neue Bestleistungen auf. In der U14 wurde Lasse Stechert (FTSV Jahn Brinkum) mit Kugel (6,20 m) und Speer (29,04 m) jeweils Zweiter.