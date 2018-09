Sah eine deutliche Niederlage seines Teams: Bassums Trainer Torsten Klein. (Thorin Mentrup)

Bassum. Ganz bitterer Abend für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bassum: Gegen den TuS Drakenburg verloren sie mit 2:7 (1:2). „Drakenburg hat in der zweiten Halbzeit jeden unserer Fehler eiskalt bestraft. Jeder Schuss war ein Treffer“, sagte TSV-Trainer Torsten Klein, dessen Team die zweithöchste Niederlage der Saison hinnehmen musste. Nur gegen den TSV Eilvese hatten die Lindenstädter beim 1:7 noch höher verloren.

In der ersten Hälfte hatte sich eine so klare Niederlage der Gastgeber wahrlich nicht abgezeichnet: „Da war es ein Spiel mit offenem Visier“, hatte Klein ein Duell gesehen, in dem beide Mannschaften konsequent den Weg nach vorn suchten. Schon in der ersten Minute hatten die Bassumer die erste Chance, als der aufgerückte Nils Schäffer nach einem unzulänglich geklärten Freistoß mit einer Direktabnahme das Drakenburger Tor nur knapp verfehlte. Der TuS dagegen nutzte seine erste Gelegenheit prompt und ging durch Ilker Öksuz in Führung (5.). Beide Mannschaften zeigten in der unterhaltsamen ersten Hälfte flotten Offensivfußball. Auch Bassum traute sich nach zwei Siegen in Serie etwas zu. Die Gastgeber pressten früh, meist mit gleich vier Akteuren, und spielten nach Ballgewinnen schnell und schnörkellos nach vorn. Dabei setzten sie nicht nur auf lange Bälle auf Manka Madun, sondern fanden meist über Alexander Pestkowski immer wieder auch spielerische Lösungen.

Zum Ausgleich musste allerdings eine Standardsituation herhalten: Patrik Remmert verwandelte einen Freistoß direkt im Kreuzeck (20.). Zu diesem Zeitpunkt war das Unentschieden durchaus verdient. Drakenburg fand eine schnelle Antwort und legte durch Marcel Müller per Kopf erneut vor (24.). Dieser Treffer beschäftigte die Gastgeber, die in der Folge nicht mehr so zielstrebig agierten wie zuvor. Drakenburg hatte nun etwas mehr Oberwasser, der TSV war allerdings beim Seitenwechsel noch gut im Spiel und hatte alle Möglichkeiten, die Partie noch für sich zu entscheiden.

Die Hoffnungen auf einen Punkt oder gar mehr schwanden jedoch zügig nach dem Seitenwechsel, als Öksuz nach einem schlimmen Aussetzer der Gastgeber seinen zweiten Treffer markierte (52.). Besonders bitter: Kurz zuvor hatte Benjamin Bauer den Ausgleich verpasst, als er mit einem Volleyschuss nur das Außennetz traf. Ein Doppelschlag der Gäste entschied die Partie dann endgültig: Öksuz und Kai Rieckhof trafen jeweils mit abgefälschten Schüssen (63., 65.). Glück hatten die Bassumer wahrlich nicht. „Wenn man so deutlich hinten liegt, hängen dann natürlich auch die Köpfe“, wusste Klein, der auch noch das 1:6 durch Öksuz (75.) und das 1:7 durch Andre Engelmann (80.) mitansehen musste. Dass Manka Madun kurz darauf einen Strafstoß verschoss, „passte zum Spiel“, wie der TSV-Coach fand. Immerhin gelang Lennart Hartje noch der zweite Bassumer Treffer (86.). Ein Trost war das Tor freilich nicht.

Immerhin müssen sich die Bassumer nicht allzu lang mit der Niederlage auseinandersetzen. Schon am Donnerstag sind sie erneut gefordert. Dann spielen sie beim TSV Wetschen.