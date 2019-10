Willi Dück erlebte den Top-Start seines Teams noch mit, verletzte sich dann aber an der Schulter. (Vasil Dinev)

Bassum. Die Landesklasse-Handballer der HSG Phoenix sind vieles – aber ein normaler Aufsteiger sicher nicht. Das haben sie im Heimspiel gegen den TSV Altenwalde erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Mit 41:40 (23:16) bezwang die Mannschaft von Trainer Sascha Drogt den bis dato ungeschlagenen Klassenprimus TSV Altenwalde und schob sich auf den zweiten Tabellenplatz vor. Die HSG sitzt dem großen Aufstiegsfavoriten im Nacken.

„Sieben Punkte nach fünf Spielen hätten wir vor dem Saisonstart sofort unterschrieben“, meinte Drogt. Diese Ausbeute sei vor allem das Resultat eines gut aufgestellten Kaders, der gegen Altenwalde sogar das Verletzungs-Aus von Rückraumspieler Willi Dück, der sich die Schulter auskugelte, wegsteckte. „Dann springen andere in die Bresche“, zeigte sich Drogt begeistert. In Bassum war das vor allem Alexander Hähnsen, der mit zehn Treffern zum besten Torschützen der Gastgeber avancierte. Der Neuzugang hatte zwar erst vier Trainingseinheiten mit seinem Team absolviert, ist aber bereits bestens integriert. Der Rückraumlinke war in seinen beiden Spielen für die HSG bereits 16 Mal erfolgreich – ein Volltreffer. Das zweite Faustpfand seiner Mannschaft sei die extrem hohe Motivation, so Drogt. „Die Jungs haben einfach Bock auf Handball.“

Was man bislang eher selten von ihr gesehen hatte, zeigte die HSG gegen Altenwalde auf beeindruckende Art und Weise: eine extrem starke Anfangsphase. „Wir lagen in den ersten Spielen häufiger zurück und haben sie hinten raus noch gewonnen. Aber wir sind eine Mannschaft, die es schaffen kann, in den ersten zehn Minuten schon richtig wegzuziehen“, meinte Drogt und durfte sich dieses Mal bestätigt fühlen. Denn nach gerade einmal dreieinhalb Minuten führte seine wie entfesselt aufspielende Sieben bereits mit 6:0. Jeweils zweimal der vom Siebenmeterstrich erneut makellose Alexander Steinmetz sowie Torben Müller und je einmal Niklas Rätzke und Timo Schmidt sorgten für den Blitzstart. „Das war überragend“, strahlte der Coach. Sein Team spielte schnell und schnörkellos, war defensiv auch dank einer tollen Torhüterleistung nicht zu überwinden. Der HSG-Express rollte regelrecht über den TSV hinweg, der Spitzenreiter musste nach drei Minuten seine erste Auszeit nehmen – einen besseren Beweis dafür, wie einseitig diese ersten Momente der Begegnung verliefen, gab es nicht.

Tammo Rosenberg, der mit Abstand erfolgreichste Werfer der Liga, holte Altenwalde nach vier Minuten auf die Anzeigetafel. Richtig herankommen ließ Phoenix die Gäste allerdings nicht. Der starke Start war kein Zufall, das zeigte die HSG in der Folgezeit. Auf mehr als vier Tore schrumpfte der Vorsprung nicht zusammen. Zwischenzeitlich zog Phoenix immer wieder auch auf sechs und einmal sogar durch einen 4:0-Lauf auch acht Tore davon (19:11, 24.). Die Gastgeber dominierten das Spiel. „Wir waren die überlegene Mannschaft“, stellte Drogt zufrieden fest. Als Hähnsen zum 23:16-Pausenstand traf, sprach weiterhin alles für Phoenix.

Ausruhen durfte sich die HSG allerdings nicht. „Uns war klar, dass Altenwalde noch mal alles versuchen würde“, sagte Drogt. Doch Phoenix hielt dagegen und ließ eine Aufholjagd nicht wirklich zu. Erst als sich Dück verletzte, waren auch seine Kollegen kurzzeitig neben der Spur. Nun kam Altenwalde tatsächlich noch einmal heran. Auf drei Treffer schrumpfte der HSG-Vorsprung zusammen, als Björn Oswald für den TSV traf (47.). Drei schnelle Tore später lag Phoenix jedoch wieder klar vorn. Als die letzten fünf Minuten anbrachen, war die Partie beim Stand von 39:34 entschieden. „Da sieht das Endergebnis knapper aus, als es das Spiel war“, meinte Drogt mit Blick auf den Schlussspurt der Gäste, die nun mit einer komplett offenen Deckung agierten und noch auf 41:40 verkürzten. Gezittert habe er nicht mehr, erklärte der Trainer. Mit ein bisschen mehr Abschlussglück wäre es gar nicht so eng geworden.

Weitere Informationen

HSG Phoenix - TSV Altenwalde 41:40 (23:16)

HSG Phoenix: Petersohn, Mädler – Steinmetz (7/3), Müller (3), Langnau (2), Mbiyeya (4), Rätzke (5), Lankenau (2/1), Schröder, Sackmann, Schmidt (3), Lüllmann (2/1), Dück (3), Hähnsen (10)

Siebenmeter: HSG Phoenix 5/5, TSV Altenwalde 7/6

Zeitstrafen: HSG Phoenix 3, TSV Altenwalde 0

Besonderes Vorkommnis: Disqualifikation ohne Bericht gegen Altenwaldes Clemens Stangneth (33.) THR