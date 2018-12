Hofft auf den dritten Titel: Bramstedts Daniel Zimmermann. (UDO MEISSNER)

Bassum. Kurz vor Weihnachten ist in Bassum Hallenfußballzeit. Die Stadtmeisterschaft, die an diesem Freitag um 19 Uhr angepfiffen wird, ist dabei alles andere als ein reines Spaßturnier. In die Duelle mit den direkten Nachbarn aus dem Stadtgebiet starten alle acht Teams mit einer gehörigen Portion Ehrgeiz. Hohe Ziele hat sich nicht nur der Titelverteidiger TSV Bramstedt gesetzt.

Bis vor zwei Jahren hatte die Bramstedter bei den Meisterschaften eigentlich niemand auf dem Zettel. „Eigentlich waren wir bis dahin auch nicht als Hallenmannschaft bekannt“, erinnert sich Spartenleiter und Angreifer Daniel Zimmermann nur zu gut an etliche erfolglose Anläufe seines Teams unter dem Hallendach. Doch der 4:0-Finalerfolg über den TSV Bassum II im Jahr 2016 löste den Knoten. Seitdem läuft es richtig gut für die Bramstedter, die bei der vergangenen Auflage ihren Titel durch einen 2:1-Finalerfolg über den TVE Nordwohlde verteidigten. Zimmermann traf vor Jahresfrist selbst, das entscheidende 2:1 markierte Malte Quitsch. „Auf diese beiden Titel sind wir stolz“, erklärt Zimmermann. Umso größer sei nun die Motivation, den Hattrick zu schaffen, auch um nach äußerst durchwachsenen vergangenen Monaten in der Kreisliga wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. „Gerade nach der verkorksten Hinrunde nimmt man ein Turnier wie die Hallenmeisterschaften gerne mit, um mit einem Erfolg die Stimmung wieder zu heben“, verdeutlicht Zimmermann. Deshalb werden die Bramstedter auch mit einer schlagkräftigen Truppe auflaufen. Unter anderem werden auch der reaktivierte Dennis Reinert und der vom Bremer Landesligisten TV Bremen-Walle zum Team gestoßene Joel Zöfelt mit dabei sein. Offiziell ist Zöfelt zwar erst ab Januar spielberechtigt, er hat aber von der Turnierleitung grünes Licht für einen Einsatz bekommen.

Durchaus ehrgeizig wird auch der Favorit ins Turnier einsteigen. Dieser Rolle kann sich die erste Mannschaft des TSV Bassum als klassenhöchster Teilnehmer nicht entziehen. In den vergangenen beiden Jahren reichte es dennoch jeweils lediglich zum dritten Rang. „Dieses Mal darf es ein bisschen mehr sein“, sagt Trainer Torsten Klein und macht damit deutlich, dass sich sein Team in eigener Halle den Titel holen will. Wie ernst die Gastgeber die Veranstaltung nehmen, zeigt schon das Aufgebot, in dem unter anderem Wilke Kluge und Alexander Pestkowski stehen – echte Leistungsträger also. „Wir rechnen uns schon etwas aus“, erklärt Klein, schränkt aber zugleich ein: „In erster Linie sollen Hallenturniere Spaß machen. Ehrgeizig ist man aber trotzdem, sonst müsste man nicht mitspielen.“ Er geht davon aus, dass alle Kontrahenten gegen sein Team besonders motiviert sind. Wie gut die Gastgeber sind, müssen sie direkt in der Gruppenphase zeigen, treffen sie in dieser doch bereits auf den Titelverteidiger.

Allerdings gebührt das Augenmerk nicht nur Bassum und Bramstedt. Mit dem TVE Nordwohlde, der als Aufsteiger eine ganz starke Hinserie in der Kreisliga gespielt hat und im Vorjahr den Titelgewinn nur ganz knapp verpasste, sowie dem Ligarivalen TV Neuenkirchen gibt es im Teilnehmerfeld durchaus schlagkräftige Konkurrenz. Diese kommt für den TSV Bassum auch aus den eigenen Reihen. Die eigene zweite Mannschaft, derzeit Tabellenführer in der 3. Kreisklasse, will den Schwung aus der Liga mit in die Halle nehmen. Auch AS United hat in den vergangenen Jahren nicht enttäuscht. Das Teilnehmerfeld komplettieren der SV Dimhausen und der TSV Neubruchhausen.

In der neuen Bassumer Sporthalle geht es um 225 Euro Siegprämie. Hatten im Vorjahr noch sechs Teams um die Bassumer Hallenkrone gestritten, sind es in diesem Jahr acht. Dementsprechend werden zunächst in zwei Gruppen die vier Halbfinalteilnehmer ermittelt, jeweils die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich. Die Endrunde beginnt um 21.24 Uhr mit den Vorschlussrundenduellen.

Weitere Informationen

Spielplan

Gruppe A

19.00 Uhr: TSV Bramstedt - SV Dimhausen

19.12 Uhr: TSV Bassum - TSV Neubruchhausen

19.48 Uhr: TSV Bramstedt - TSV Bassum

20.00 Uhr: TSV Neubruchhausen - SV Dimhausen

20.36 Uhr: SV Dimhausen - TSV Bassum

20.48 Uhr: TSV Neubruchhausen - TSV Bramstedt

Gruppe B

19.24 Uhr: AS United - TV Neuenkirchen

19.36 Uhr: TSV Bassum II - TVE Nordwohlde

20.12 Uhr: AS United - TSV Bassum II

20.24 Uhr: TVE Nordwohlde - TV Neuenkirchen

21.00 Uhr: TV Neuenkirchen - TSV Bassum II

21.12 Uhr: TVE Nordwohlde - AS United

Halbfinale

21.24 Uhr: 1. Gruppe A - 2. Gruppe B

21.38 Uhr: 1. Gruppe B - 2. Gruppe A

Spiel um Platz 3

22.13 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Endspiel

22.45 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2