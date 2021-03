Spielt bald für den TSV Bramstedt: Lauritz Mühlenhardt. (TSV Bramstedt)

Erfreuliche Nachrichten beim TSV Bramstedt: Alle derzeit zum Kader angehörigen Spieler haben jetzt bereits für die kommende Saison zugesagt. Ergo wird es beim Fußball-Kreisligisten keine Abgänge geben. Im Gegenteil: Die Corona-Pause wurde sinnvoll genutzt und der erste Neuzugang wurde nun vermeldet. Lauritz Mühlenhardt wird sich dem TSV Bramstedt in der neuen Spielzeit anschließen.

Der 22-Jährige hat jahrelang beim TuS Sulingen II in der Bezirksliga gespielt und dort höherklassige Erfahrungen gesammelt. Vor Beginn der aktuellen Saison ist er zu seinem Bruder zum SV Lessen in die 2. Kreisklasse gewechselt und wird nun in Zukunft aber für die Blau-Weißen auflaufen. „Er wird die Offensive bereichern, ist dort flexibel im Zentrum oder auf den Außen einsetzbar“, beschreibt TSV-Spartenleiter Daniel Zimmermann die Neuverpflichtung. Er wohnt nur 200 Meter vom Sportplatz entfernt und kennt auch schon einige Spieler, „wodurch die Eingewöhnungszeit für ihn relativ kurz sein sollte“, betont Zimmermann weiter. Auch Trainer Eckhardt Kotrade freut sich jetzt bereits auf seinen neuen Spieler: „Ein noch junger Spieler mit viel Potenzial, der sehr motiviert ist.“ Außerdem befindet sich der TSV Bramstedt zurzeit in weiteren Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen und hofft daher, in den kommenden Wochen weitere Vollzüge vermelden zu können.