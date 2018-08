Hat den siebten Neuzugang im Kader begrüßt: Bramstedts Trainer Sascha Feldt. (Jonas Kako)

Bramstedt/Syke. Kurz vor dem ersten Punktspiel in der neuen Saison der Fußball-Kreisliga vermeldet der TSV Bramstedt einen weiteren Neuzugang: Wie Fußballobmann Daniel Zimmermann am Freitag mitteilte, schließt sich Julio Martin Hinze dem TSV an und ist damit der siebte Neuzugang für die Mannschaft von Trainer Sascha Feldt.

Hinze ist 31 Jahre alt und wechselt vom TuS Syke II zum Kreisligisten. Beim TuS spielte Hinze nach Angaben Zimmermanns gemeinsam mit Freunden in der 3. Kreisklasse. Doch der Offensivspieler, der bevorzugt auf den Außenbahnen zum Einsatz kommt, bringt auch eine Menge höherklassige Erfahrung mit. Beim SV Mörsen-Scharrendorf und TSV Weyhe-Lahausen hat er bereits in der Kreisliga gespielt. Vom TuS Syke und vom TSV Melchiorshausen kennt er zudem die Hannoveraner und die Bremer Bezirksober- beziehungsweise Landesliga. Mit dem TSV war er sogar in der Bremen-Liga am Ball. „Er bringt mit seinem Alter noch eine gute Portion Erfahrung in die junge Mannschaft“, freut sich Zimmermann. Für die Bramstedter beginnt die Saison am Sonntagnachmittag um 15 Uhr mit dem Nachbarschaftsduell beim TVE Nordwohlde.