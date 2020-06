Der Ball und Sidarta Howard Barbosa Ferreira – das ist eine innige Beziehung. In der neuen Saison wird der 28-Jährige seine Torgefahr und seine Tricks bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst unter Beweis stellen. Zuletzt trug er das Trikot des TuS Komet Arsten. (Thorin Mentrup)

Er schlendert in Flipflops und kurzer Hose zum Parkplatz, auf dem Kopf ein Cappy. „Das bin einfach ich. Das passt zu mir“, sagt Sidarta Howard Barbosa Ferreira zu seinem Outfit und lacht. Der 28-Jährige ist ein Sonnyboy, ein lockerer, aufgeschlossener Mensch. Einer, dem der Sommer steht. Das liegt sogar nahe, denn Barbosa stammt aus Brasilien. Seine Leidenschaft für Fußball hat er aus dem größten Land Südamerikas mit nach Deutschland gebracht. Nachgehen wird er ihr in der neuen Saison bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Das Besondere: Das konnte sich Barbosa bis vor einiger Zeit selbst kaum vorstellen.

„Niedersachsen war für mich ganz weit weg.“ Was für eine Aussage für einen, der in Brinkum wohnt. Rein sportlich aber hat Barbosa nicht Unrecht. In der Jugend des Brinkumer SV spielte er stets im Bremer Fußballverband, im Herrenbereich hatte er seine erfolgreichste Zeit beim TuS Komet Arsten, erlebte dort den Weg von der Bezirksliga bis in die Bremen-Liga. Er war zufrieden. Die Fußballwelt außerhalb Bremens spielte keine Rolle für ihn. „Das ist wie mit einem Freundeskreis: Wenn du einen hast, bleibst du da auch drin“, zieht Barbosa einen Vergleich aus dem Alltag heran.

Nun aber verlässt er, um im Bild zu bleiben, seine Bremer Fußballclique und geht nach Niedersachsen. Das hängt auch damit zusammen, dass Arstens Trainer Steffen Dieckermann künftig den Blumenthaler SV betreut. „Steffen ist wie mein Ziehvater. Als feststand, dass er geht, war für mich klar, dass ich nicht weitermache“, erzählt Barbosa, der sich im Sommer 2014 Arsten anschloss. „Ich habe dort so lange gespielt, da ist es schwer, sich zu trennen“, fällt ihm der Abschied nicht leicht. Ans Aufhören denkt Barbosa nicht. Wie einige seiner Freunde in Zukunft in der vierten Mannschaft aufzulaufen, will er auch nicht. „Das ist noch nichts für mich. Ich bin 28, ein bisschen mehr Fußballspielen kann ich noch“, will er weiter leistungsorientiert spielen.

Fußball-Fieber in Fortaleza

Schon in Brasilien packte Barbosa das Fußball-Fieber. Er wuchs in Fortaleza auf, wo die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 gegen Ghana 2:2 spielte. Die Stadt hat 15 Strände, gehört aber auch zu den kriminellsten Regionen des Landes. „Wir haben zwei Straßen von den Favelas entfernt gewohnt“, erzählt Barbosa. Favelas sind die Armenviertel Brasiliens, teilweise herrschen hier Gewalt und Drogenkriminalität. Einige seiner alten Freunde seien tot oder drogenabhängig, sagt Barbosa. Er selbst wuchs wohlbehütet auf. „Unsere Mutter hat immer auf uns geachtet und uns gut erzogen. Sie hat dafür gesorgt, dass uns nichts gefehlt hat.“ Sein Leben spielte sich ohnehin bald abseits Brasiliens ab. „Ich war zehn, vielleicht elf, als wir nach Deutschland gekommen sind“, blickt Barbosa zurück. Ganz besonders, erinnert er sich, habe er sich auf Schnee gefreut. In Brasilien hatte er nie eine Jacke getragen.

Fußball spielte der junge Barbosa auch in Deutschland. In Brinkum tauchte er in den Bremer Fußball-Kosmos ein – und blieb dort. Der Speditionskaufmann kann offensiv auf jeder Position spielen, ist schnell, wendig und trickreich. „Ich liebe das Eins-gegen-Eins. Das ist genau mein Ding“, sagt er und muss erneut lachen. Er weiß: Das passt genau ins Bild des Brasilianers. Bewundert habe er stets Ronaldinho für dessen Leichtigkeit und Spielfreude. „Alles, was er gemacht hat, war schön“, schwärmt Barbosa. Er selbst machte sich vor allem einen Namen als Vollstrecker: „Ich habe immer meine Tore gemacht“, sagt der 28-Jährige stolz. Die Saison 2018/19 etwa war überragend: 30 Treffer markierte er in 29 Ligaspielen. Barbosa war zu dieser Zeit längst auf dem Radar einiger Bremen-Ligisten. „Ich hätte oft wechseln können, aber für mich war immer das Wichtigste, mich wohlzufühlen“, sagt er. Das sei in Arsten immer der Fall gewesen. Kurzzeitig war Barbosa dennoch vor dem Absprung. Im Sommer 2017 schloss er sich dem Brinkumer SV an, gab dieses Abenteuer aber nach kurzer Zeit wieder auf: „Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt“, erklärt er, warum er schnell nach Arsten zurückkehrte. Wäre er geblieben, hätte er mit den Brinkumern die Meisterschaft gefeiert. „Ich bereue das nicht, weil es in Arsten für mich immer gepasst hat. Wer sich nicht wohlfühlt, kann auch keine Leistung bringen“, setzte Barbosa andere Prioritäten als den Titel.

Türenöffner für seinen Wechsel zur TSG war ein Duo, das in Bremen und Niedersachsen sportlich ein hohes Ansehen genießt: André Schmitz, ab der neuen Serie Sportlicher Leiter der Seckenhauser, und Iman Bi-Ria, der vom Stürmer zum Chefcoach aufsteigt. „Iman kenne ich schon lange, er hat ja viele Jahre in Bremen gespielt. Und André war sehr hartnäckig. Er ist drangeblieben. Das hat mir imponiert. Wir haben dann zu dritt gesprochen. Es ist schon beachtlich, was hier entstanden ist und welche Pläne Iman und André haben. Das hat mich überzeugt. Ich will ein Teil davon sein“, sagt der Angreifer.

Es brauchte dennoch seine Zeit, bis Barbosa sich endgültig dazu entschloss, den Schritt nach Niedersachsen zu machen. „Ich habe zuerst geschaut, wie weit die Fahrten sind“, gibt er zu. Die Zeit am Wochenende ist für ihn besonders wertvoll. Mit seiner Verlobten Kerrin, die aus Seckenhausen stammt, hat er einen gemeinsamen Sohn: den zweijährigen Rafael. „Ich bin Papa durch und durch“, sagt Barbosa. Er genieße jede Minute mit seiner Familie. Der Blick auf die Bezirksliga-Landkarte zeigte ihm zwar einige längere Fahrten wie etwa nach Lemförde, aber auch einige Partien um die Ecke. Duelle wie das Derby gegen den TV Stuhr machten ihm die TSG schmackhaft. „Darauf freue ich mich jetzt schon total“, blickt er voraus. Die großen Spiele sollen auch in Seckenhausen Barbosas Spiele werden.

Seine neuen Mitspieler hat der Neuzugang bereits kennengelernt. „Der Eindruck ist absolut positiv“, sagt er. Das Familiäre bei der TSG gefalle ihm. Hier, ahnt er, kann man sich wohlfühlen. Sportlich geht es für Barbosa darum, schnell Fuß zu fassen. Eine Tor-Marke für die neue Serie hat er sich nicht gesetzt. „Ich lasse das alles auf mich zukommen“, bleibt er brasilianisch locker. Zu viel Druck macht er sich nicht. Spaß haben bleibt auch in Seckenhausen wichtig für ihn. Dennoch soll es auch sportlich laufen. Während der Corona-Zwangspause hat sich Barbosa deshalb fit gehalten und Muskeln aufgebaut. Schließlich will er die niedersächsischen Abwehrreihen das Fürchten lehren.