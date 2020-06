Bremen. Schon im Vorfeld der Landesligapartie beim Bremer TV von 1896 hatte Bendix Schröder, Kapitän des Barrier TC, gemutmaßt, „dass die Bremer zu den klaren Favoriten gehören. Aus meiner Sicht ist das eher eine Oberligatruppe“. Nach dem Auftaktspiel beider Mannschaften sah sich Schröder in seiner Aussage bestätigt. Klar mit 0:6 unterlag er mit seiner Mannschaft.

Zwei Einzel verliefen dabei recht deutlich. Tarek Erlewein haderte mit seiner Leistung. Zwar traf er mit Alexander Kranz auf einen unangenehm zu bespielenden Gegner, der mit sehr viel Slicebällen agierte, aber etwas mehr Gegenwehr hatte Barriens Nummer drei selbst von sich erwartet. Maxim Triller erwischte dagegen einen guten Start in sein Duell gegen Jannik Schepers. Er bewegte sich extrem gut und stellte Schepers Aufgaben. Im Verlauf des Matches fiel es Triller aber immer schwerer, das hohe Tempo mitzugehen, sodass sich der Gegner klar absetzte.

Extrem ärgerlich war die Dreisatzniederlage von Leon Christian Andrä. Er sicherte sich Durchgang eins, musste dann aber den Satzausgleich hinnehmen. Im Matchtiebreak geriet Andrä schnell mit 1:6 in Rückstand. Zwar konnte er sich noch wieder etwas heranarbeiten, das 7:10 war aber nicht mehr zu verhindern. Im Spitzeneinzel traf Bendix Schröder auf Luis Lentz. Beide agierten lange Zeit auf Augenhöhe. So lag Schröder in beiden Sätzen zu Beginn gar in Führung. „Gerade der zweite Durchgang ärgert mich. Ich habe Spielball zu einer 4:1-Führung, die ich mit etwas Pech verpasse. Wer weiß, wie das Match weiter läuft, wenn ich da zupacke“, erklärte Bendix Schröder im Anschluss an seine Zweisatzniederlage. Zu allem Überfluss verletzte sich der Barrier Kapitän beim Matchball auch noch, als er bei einem Richtungswechsel plötzlich Schmerzen im Hüftbereich verspürte. Dies wirkte sich auch auf die Doppel aus. „Ich war froh, dass ich zumindest noch durchspielen konnte. Da Leon nach seinem langen Einzel aber auch nicht mehr frisch war, war für uns einfach nicht mehr drin“, sagte Schröder.

Pech hatten seine Mitspieler: Maxim Triller und Tarek Erlewein pushten sich gegenseitig immer wieder und wehrten sich nach Kräften. Mit großem Einsatz erreichten sie den Matchtiebreak, den sie dann aber mit 8:10 verloren.

Die Ergebnisse: Luis Lentz – Bendix Schröder 6:3, 6:3; Jannik Schepers – Maxim Triller 6:2, 6:0; Alexander Kranz – Tarek Erlewein 6:1, 6:0; Fabian von Reichenbach – Leon Christian Andrä 4:6, 6:2, 10:7; Lentz/Kranz – Triller/Erlewein 6:1, 5:7, 10:8; Schepers/von Reichenbach - Schröder/Andrä 6:3, 6:1.