Brinkum. Die Basketballer des FTSV Jahn Brinkum kommen momentan überhaupt nicht in Tritt. Der Bezirksligist musste auch im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Basketball Lesum/Vegesack eine klare Niederlage einstecken. 40:63 (21:32) hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber, die zum sechsten Mal in dieser Saison das Feld als Verlierer verließen und nun eine insgesamt negative Bilanz aufweisen. Eine Top-Fünf-Platzierung ist damit erst einmal außer Reichweite für den FTSV Jahn.

Gegen die Gäste aus dem Bremer Norden hatten sich die Brinkumer natürlich wesentlich mehr erhofft. Das Hinspiel hatten sie noch deutlich mit 65:46 für sich entschieden, doch beim Wiedersehen lief kaum etwas zusammen bei den Gastgebern, die mit ihren 40 Punkten einen Tiefstwert in dieser Saison erreichten. Kein einziger Akteur der Brinkumer punktete zweistellig. Nikolas Hellmuth war mit sieben Zählern der Topscorer des FTSV, der nie zu seinem Spiel fand. Brinkum agierte außer Form. Lesum/Vegesack hatte unter dem Strich nur wenig Mühe, um den nie gefährdeten Erfolg einzufahren – es war erst der dritte der Saison. Dass die Gastgeber wieder einmal zahlreiche Ausfälle zu beklagen hatten, war angesichts der Deutlichkeit der Niederlage und der schwachen Punktausbeute keine wirkliche Ausrede. Lediglich einen einzigen Freiwurf verwandelten sie im gesamten Spiel, die nur acht Versuche belegen die Probleme im Angriffsspiel deutlich. Mit so einer Leistung dürfte es am kommenden Wochenende erneut schwierig werden: Dann muss Brinkum beim VfL Stade III, dem Tabellenzweiten, antreten.

FTSV Jahn Brinkum: Buß (6 Punkte), Gerdes (5), Hellmuth (7), Kattau (4), Moyana, Schmidt (2), Schön (4), Weber (6/2 Dreier), Weyd (6).