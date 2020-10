Brinkumer Doppeltorschütze: Can Ercan traf ebenso wie Mert Bicakci zweimal beim 7:0-Kantersieg beim SC Borgfeld. (Thorin Mentrup)

Borgfeld. In der Fußball-Bremen-Liga hat der Brinkumer SV am achten Spieltag nach einem 7:0 (6:0)-Kantersieg beim SC Borgfeld die Tabellenspitze übernommen. BSV-Trainer Mike Gabel hatte seine Elf vor Spielbeginn mit einer mutigen Ansprache auf die richtige Spur gesetzt: „Das war genau so geplant. Wir hatten keine Lust mehr auf den zweiten Platz“, erklärte der Coach den entschlossenen Auftritt der Brinkumer augenzwinkernd. „Also wollten wir mit sieben Toren Unterschied gewinnen.“ Denn genau dieser Differenz bedurfte es, um am Bremer SV vorbeizuziehen, der tags zuvor 2:1 gegen den ESC Geestemünde gewonnen hatte.

Die Gäste legten entsprechend los wie die Feuerwehr. Bereits nach einer halben Minute zappelte der Ball erstmals im Borgfelder Netz, doch der Treffer Mert Bicakcis wurde postwendend aufgrund eines vermeintlichen Fouls von Can Ercan annulliert, der sich freilich selbst als der Gefoulte empfand. Auch einem zweiten Treffer wurde die Anerkennung verweigert, diesmal wegen einer Abseitsposition. Doch die Gäste hielten den Druck hoch, pressten früh und ließen die Gastgeber nur bei zwei Kontersituationen, die Brinkums Innenverteidiger Eugen Uschpol in höchster Not mit glänzendem Stellungsspiel unterband, aus der eigenen Hälfte.

Nach 25 Minuten fand der BSV schließlich die Lücke im Borgfelder Abwehrverband. Ein Ballgewinn im Mittelfeld, zwei Ballkontakte, dann war das Spielgerät bei Mert Bicakci (25.), der zum 1:0 vollendete. Nur drei Minuten später folgte der zweite Streich: Wieder führte eine Balleroberung zu schnellem Umschaltspiel, diesmal kam Jannik Bender (28.) zum Abschluss und traf.

Es geht Schlag auf Schlag

Zwischen der 34. und 36. Minute geriet die bis dahin ordentlich gestaffelte Defensive der Hausherren in völlige Auflösung. Drei Treffer folgten auf kaum unterscheidbare Weise nach Ballgewinnen in der Nähe des Anstoßkreises. Während sich die Borgfelder sortierten, spielte der neue Spitzenreiter One-Touch-Fußball und erhöhte binnen kürzester Zeit auf 5:0. Ramien Safi (34.), erneut Mert Bicakci (35.) und Can Ercan (36.) sorgten für die uneinholbare Führung. Doch damit nicht genug: Brinkum legte sogar vor der Pause nach. Can Ercan war im Sechzehner von den Beinen geholt worden, Julius Rahmig (44.) verwandelte sicher vom Punkt.

Mit dem halben Dutzend Tore Vorsprung ließ die Spannung bei den Gästen erkennbar nach. Zwar erspielte sich die Gabel-Elf nach dem Seitenwechsel weiterhin Vorteile, kam aber nicht mehr so zwingend und zielstrebig zu Chancen wie im ersten Durchgang. Allein Can Ercan (55.) hatte noch einen Pfeil im Köcher. Bei seinem direkt getretenen Freistoß aus 20 Metern Distanz ins Torwart-Eck sah SCB-Keeper Thorben Kaessler allerdings unglücklich aus. „Jetzt gilt die 24-Stunden-Freude-Regel“, ließ Mike Gabel nach Abpfiff wissen und ergänzte: „Danach arbeiten wir daran, diese Leistung zu bestätigen.“