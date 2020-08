Mit viel Tempo wollen die Brinkumer um Nicolai Gräpler (r.) am Sonnabend und Sonntag ihre Testspiele gegen Bramfeld und Seckenhausen gewinnen. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Dem Brinkumer SV steht ein intensives Wochenende bevor: Mehrere Trainingseinheiten hat Coach Mike Gabel angesetzt, dazu kommen zwei Testspiele gegen den Hamburger Oberligisten Bramfelder SV am Sonnabend (15 Uhr) sowie beim Bezirksliga-Aufsteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst am Sonntag (14.45 Uhr). Doch es wird auch entspanntere Teile abseits des Platzes geben.

Dennoch gilt auch bei der Gabel-Elf das alte Sprichwort: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Am Sonnabend um 11 Uhr findet das erste Training statt, ehe die Partie gegen die Bramfelder angestoßen wird. Der Gast aus Hamburg, bis zum Saisonabbruch Schlusslicht der Oberliga Hamburg, und die Brinkumer haben mit einem Unternehmen aus der Immobilienbranche, für das auch Gabel tätig ist, einen gemeinsam Partner. Zusammen haben sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen zugunsten des Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). 3000 Euro sind dabei zusammengekommen, die auf einem weiteren Event an das DRK übergeben werden sollen.

Auf Plakatwerbung will der Brinkumer SV laut Trainer Mike Gabel in Zukunft häufiger setzen. Das Exemplar für das Duell gegen den Bramfelder SV dürfte also nur der Anfang sein. (Kensington)

Gabel freut sich auf das sportliche Duell zwischen Bremer und Hamburger Fußballverband. „Das ist ein ganz netter Vergleich“, ist er gespannt darauf, welches Team die Nase vorn haben wird. Während das noch offen ist, steht bereits fest: Danach beginnt der gemütliche Teil. Brinkumer und Bramfelder werden gemeinsam grillen. Für die Gastgeber geht der Abend im Anschluss mit der Einstandsfeier weiter. Der Sonntag steht dann wieder im Zeichen des Sports: vomittags Training, nachmittags Testspiel in Seckenhausen. Zur TSG ist vor der Saison bekanntlich Marcel Dörgeloh zurückgewechselt, nachdem er viele Jahre lang das BSV-Trikot getragen hatte.

Derweil hat der Bremer Fußballverband mittlerweile den vorläufigen Spielplan für die neue Serie veröffentlicht. Dass die Brinkumer bei der SG Aumund-Vegesack am 5. September um 14 Uhr starten werden, stand bereits fest. Das erste Heimspiel bestreiten sie gegen die BTS Neustadt. Ende September, Anfang Oktober steht eine Englische Woche mit Heimspielen gegen den Habenhauser FV und den FC Union 60 sowie mit dem Auswärtsspiel bei der Leher TS auf dem Plan. Spannung verspricht der Jahresabschluss: Am 19. Dezember treten die Brinkumer beim Bremer SV an.

Eine kurze Winterpause

In der auf 18 Teams aufgestockten Bremen-Liga steht den Vereinen eine lange Saison ins Haus. Aber auch eine kurze Winterpause: Denn bereits am 10. Januar soll es für Brinkum mit dem Rückspiel gegen Aumund-Vegesack weitergehen. Eine große Vorbereitung braucht Gabel also nicht zu planen. „In den drei Wochen bist du ja auch kaum raus“, weiß er, dass weder Fitness noch Rhythmus seiner Spieler großartig leiden sollten.