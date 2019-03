Brinkum. Das Ziel, das sich die Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum gesetzt haben, haben sie nun erreicht: Mit dem 47:39 (21:17)-Sieg gegen den TSV Osterholz-Tenever hat das Team von Trainer Mario Müller den zweiten Rang und somit auch die Vizemeisterschaft in der Bezirksoberliga Lüneburg gefestigt. „Wir sind natürlich überglücklich. Mit diesem Ergebnis haben wir zu Beginn der Saison überhaupt nicht gerechnet“, freute sich der FTSV-Coach.

Gegen Osterholz-Tenever habe sich sein Team etwas schwergetan. „Die haben sehr körperbetont gespielt. Damit kamen wir so gar nicht zurecht. Deswegen auch die wenigen Punkte“, berichtete Müller. Dennoch waren es die Gäste, die das erste Viertel komplett verschliefen und lediglich zwei Punkte erzielten. Danach wurde es aus Sicht des TSV besser, auch weil er mit seiner körperbetonten Spielweise die Gastgeberinnen aus Brinkum etwas einschüchterte. „Oft sind scheinbar sichere Würfe daneben gegangen. Man merkte schon, dass meine Spielerinnen unterbewusst etwas gehemmt waren“, erkannte Müller. Dennoch führten die Gastgeberinnen zur Pause mit 22:17. Diesen Vorsprung bauten sie im weiteren Verlauf der Begegnung aus, sodass die zwei Punkte, die am Ende die Vizemeisterschaft bedeuteten, für die Brinkumerinnen sicher waren.

Während alle anderen Mannschaften die Saison bereits abgeschlossen haben, trifft der FTSV in zwei Wochen im Nachholspiel erneut auf den TSV. „Vielleicht können wir mit ihrer Spielweise bis dahin besser umgehen, weil wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte Müller.

Der TV Falkenberg steht als Meister fest. Allerdings sei sich der Spitzenreiter noch nicht sicher, ob er in die Oberliga West aufsteigen möchte, wie der FTSV-Trainer weiß. „Falls es so kommt und wir gefragt werden, werden wir uns das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen“, sagte Mario Müller.

FTSV Jahn Brinkum: Al. Bock (7 Punkte), An. Bock (8), Lohse (8), Lücke (4), Rohlfs (1), J. Schulz (4), T. Schulz (9), Weyd (6), Zielinski, Zimmer