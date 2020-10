Brinkums Jost-Eike Behrens verhinderte in der letzten Minute den Ausgleichstreffer. Der junge Verteidiger klärte auf der Linie. (Thorin Mentrup)

Bremerhaven. Es muss nicht immer die feine Klinge sein, selbst bei einer spielerisch starken Mannschaft wie dem Brinkumer SV. Die Elf von Mike Gabel weiß auch kämpferisch zu überzeugen. Das hat sie beim 1:0 (1:0)-Sieg im Spitzenspiel bei der Leher TS bewiesen. Mit dem fünften Sieg in Serie sitzen die Mannen vom Brunnenweg dem punktgleichen Spitzenreiter Bremer SV weiterhin im Nacken.

Es war der Abschluss der Englischen Woche, den sich die Brinkumer erhofft hatten. Von Anfang habe er gesehen, dass seine Mannschaft die Erfolge gegen Habenhausen (3:0) und den FC Union 60 (4:1) vergolden wollte, spürte Gabel den Siegeswillen seiner Akteure. Und die Gäste begannen das Spitzenspiel äußerst dominant. Die Gastgeber standen tief, waren zunächst vor allem auf die Defensive bedacht. Brinkum war also erneut gefordert, Lösungen zu finden. „Das haben wir gut gemacht. Wir waren sofort gut drin und haben den Ball gut laufen lassen“, versprühte Brinkum Spielfreude, agierte darüber hinaus ähnlich konzentriert wie gegen Union. Im letzten Drittel spielte der Gast allerdings etwas unsauber, monierte Gabel.

Dennoch kam der BSV zu Chancen und belohnte sich nach einem blitzsauberen Konter, der aus einem Freistoß der Gastgeber heraus entstand, mit dem Führungstreffer durch Mert Bicakci (22.). Die LTS lockerte ihre defensive Herangehensweise nicht, Brinkum dagegen drängte auf den zweiten Treffer, ließ allerdings einige Möglichkeiten liegen. „Wir hätten früher das zweite oder das dritte Tor nachlegen müssen. Dann wäre es ruhiger gewesen“, vermisste Gabel nicht zum ersten Mal in dieser Saison die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Defensiv gab sich der Gast kaum eine Blöße, nur einmal wackelte er, doch Hasan Dalkiran, für den verletzten Esin Demirkapi eingewechselt, klärte auf der Linie (29.).

Brinkum schien dem Sieg entgegenzusteuern, erst recht nach dem Platzverweis gegen Lehes Max Schümann, der Ramien Safi rüde von den Beinen geholt hatte (41.). Zusätzliche Sicherheit verlieh die Überzahl den Gästen jedoch nicht. Im Gegenteil: „Irgendwie wurde es dann fahrig. Wir sind schlechter geworden, als der Gegner nur noch zu zehnt war“, schilderte Gabel, dass seine Mannen nicht mehr so dominant auftraten wie zuvor noch gegen elf LTS-Akteure.

Trotzdem taten sich auch nach dem Seitenwechsel Möglichkeiten auf, die Partie zu entscheiden. Doch weder Bicakci, noch Safi oder Can Ercan nutzten die Gelegenheiten. Als dann Hamudi Taha einen Konter per Foulspiel unterband und die Gelb-Rote Karte sah (71.), verloren die Gäste den Faden. Lehe drängte nun auf den Ausgleich und hatte einige Chancen. Die beste wohl in der letzten Minute, als Keeper Marcel Pfaar nach einem Eckball bereits geschlagen war. Auf der Linie aber war Jost-Eike Behrens zur Stelle und rettete mit seinem Befreiungsschlag nicht nur die Führung, sondern auch den Sieg. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, sagte Gabel ehrlich. Er wusste aber auch: „Manchmal muss es auch dreckig gehen.“