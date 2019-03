Bremen. Nach einer unglücklich verlaufenen Vorbereitung hat sich die erste Partie nach der Winterpause für die Frauen des Brinkumer SV als erwartet schwere Aufgabe herausgestellt. Zwar besiegte die von Marcel Flämig trainierte Elf den Tabellenvorletzten der Fußball-Landesliga Bremen, den TuS Komet Arsten, auswärts mit 3:0 (1:0), wusste dabei jedoch über weite Strecken nicht zu überzeugen. „Von den 90 Minuten Fußball sahen etwa fünf so aus, wie wir uns das gewünscht hatten“, resümierte Flämig den Erfolg kritisch. „Wir haben es nicht verstanden, Tempo zu machen, und die Spielverlagerung war eine Katastrophe, sodass wir Arstens Defensiv-Bollwerk kaum ausspielen konnten.“

Der Favorit fand nur selten spielerische Lösungen. Die Ausfälle zweier Schlüsselspielerinnen trugen dazu ihren Teil bei. Anne Bader zog sich während eines Hallenturniers eine schwere Bänderverletzung zu und wird bis auf Weiteres ebenso wenig eingreifen können wie Vanessa Castens, deren schwangerschaftsbedingtes Ausbleiben eine freilich erfreulichere Ursache hat. „Individuell sind die beiden für uns nicht zu kompensieren“, weiß Flämig und setzt daher auf mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir müssen unser Spielsystem ein wenig anpassen, da sind aber noch einige Fragen offen geblieben.“

Die ersten fünf Minuten ließen den Trainer noch hoffen. Marina Meyer scheiterte mit einem Volleyschuss an TuS-Torfrau Amira Ismail. Svenja Freitag und Jacqueline Flämig verpassten die Führung mit Distanzschüssen. Danach jedoch machte Arsten die Räume eng und ließ in Halbzeit eins nur noch eine gefährliche Aktion der Gäste zu. Jacqueline Flämig (27.) schickte Sarah Eikermann auf der Außenbahn auf die Reise, bekam das Leder im rechten Moment zurück und vollstreckte zum 1:0. Die Führung änderte am Spielverlauf wenig, auch die Umstellung von einem 3-5-2- auf ein 3-4-3-System sicherte nur weiter den Ballbesitz. Etwas glücklich fiel in der 69. Minute dennoch das 2:0. Freitag leitete mit einem gewonnen Kopfballduell den Gegenangriff ein, Meyer nutzte ihre Schnelligkeit und traf. Den Schlusspunkt setzte Arstens Abwehrspielerin Monique Ajavon (74.), die einen Flämig-Schuss ins eigene Netz bugsierte.

In der Tabelle bleiben die Brinkumerinnen dank des Erfolges dem Spitzenreiter Blumenthaler SV auf den Fersen, dürfen jedoch nichtsdestotrotz mit einer anspruchsvollen Trainingswoche rechnen.

TuS Komet Arsten – Brinkumer SV 0:3 (0:1)

Brinkumer SV: Kühne – Arciszewska, Böhm, Eikermann, Flämig, Freitag (85. Ingenillem), Habben, Reinecke, Meyer, Otterstedt, Keskin (83. Wawrzyniak)

Tore: 0:1 Jacqueline Flämig (27.), 0:2 Marina Meyer (69.), 0:3 Monique Ajavon (74./ET) LAL