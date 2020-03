Ein Regionalliga-Lizenzantrag wäre vermessen, sagt Jörg Bender. (Jonas Kako)

Brinkum. Während die Amateurfußball-Welt gar nicht so genau weiß, wie es weitergeht in den kommenden Wochen und Monaten, laufen dennoch die Planungen für die neue Saison 2020/21. Und wer dann in der Regionalliga Nord auflaufen will, für den ist der 31. März ein ganz wichtiges Datum: Denn bis dahin muss der Lizenzantrag für die vierte Liga in der Geschäftsstelle des Norddeutschen Fußballverbandes in der Bremer Franz-Böhmert-Straße eingegangen sein. Für die Bremen-Ligisten also ein ganz kurzer Weg, der sich allerdings höchstens für die Top-Vier-Mannschaften lohnen würde. Den FC Oberneuland, den TuS Schwachhausen, den Brinkumer SV und SFL Bremerhaven trennen nach gut zwei Dritteln der Saison nämlich nur sechs Punkte. Hinter dem Quartett klafft dann bereits ein Loch von acht Zählern. Aus Brinkum wird der Norddeutsche Fußballverband allerdings keine Post erhalten. Der Verein wird keinen Lizenzantrag stellen, wie der Sportliche Leiter Jörg Bender sagt.

„Das war auch nie ein Thema bei uns“, verdeutlicht der 60-Jährige und erklärt auch, warum das so war: „Das wäre vermessen gewesen. Wenn alles normal weitergelaufen wäre, wären wir an Oberneuland wohl nicht mehr herangekommen.“ In der Tat ist der Blick auf die Tabelle ein wenig trügerisch. Denn Spitzenreiter Oberneuland hat die wenigsten Begegnungen des davongeeilten Quartetts ausgetragen, kann Schwachhausen auf sechs Punkte distanzieren, Brinkum auf zehn und Bremerhaven sogar auf zwölf, wenn er sich in den Nachholspielen schadlos hält. Dass der FCO einbricht, ist bei einer Bilanz von 17 Siegen in 19 Spielen und der Qualität des Kaders kaum zu erwarten. Das Team von Trainer Kristian Arambasic, der bekanntlich vor wenigen Jahren auch am Brunnenweg wirkte, wird das Rennen machen, daran bestehen kaum Zweifel. Das erleichterte auch den Brinkumern die Antwort auf die Frage, ob sie nach 2013 und 2018 erneut für die vierte Liga melden. Beide Male scheiterte das Team in der Aufstiegs-Relegation an den Konkurrenten aus den Landesverbänden Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein.

Allein der Antrag kostet 3000 Euro

Durch den Verzicht bleibt den Verantwortlichen jede Menge Arbeit erspart: „Ich habe das ja schon zweimal mitgemacht, und das ist ein sehr hoher Aufwand“, erinnert sich Bender. Etliche Unterlagen müssen für den Lizenzantrag zusammengestellt werden, um zu belegen, sowohl infrastrukturell als auch wirtschaftlich für die vierte Liga aufgestellt zu sein. Unter anderem wird sich die Zulassungskommission die Sportanlage ansehen, auf der die Heimspiele stattfinden sollen. Vor zwei Jahren wollte Brinkum nach Oberneuland ausweichen. Darüber hinaus kostet der Antrag allein 3000 Euro. Wird er abgelehnt oder misslingt die sportliche Qualifikation für die Regionalliga, egal ob in der Liga oder in der Relegation, gibt es zwar 50 Prozent, also 1500 Euro, zurück. Ein Klacks ist dieser finanzielle Aufwand trotzdem nicht. Ohnehin wäre die Regionalliga generell mit höheren Kosten verbunden als die Bremen-Liga. Gerade in Zeiten von Corona, in denen viele Unternehmen auch finanzielle Einbußen machen müssen, dürfte es schwer werden, neue Sponsoren zu finden.

Leben im Zwischenraum

Den Spielbetrieb in Brinkum sieht Bender nicht bedroht. Der Verein wirtschafte solide. Lediglich Reisekosten und Kleinigkeiten zahle man, aber das sei „ein Minimales im Vergleich zu dem, was es mal gegeben hat“. Richtig viel Geld gebe es am Brunnenweg auch für Spieler nicht zu holen. Das sei Teil des Spagats, den Brinkum meistern müsse: „Wir leben in einem Zwischenraum, dass wir keine Profis, aber Amateure mit Anspruch sind“, erklärt Bender. Bedeutet das, dass die Regionalliga-Lizenz in Zukunft trotzdem wieder Thema wird beim Brinkumer SV? Das müsse man sehen, so Bender, und hänge vor allem von der sportlichen Situation ab. In dieser Hinsicht scheinen die Verantwortlichen auf einem guten Weg zu sein: „Ich denke, wir werden auch im nächsten Jahr eine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen“, sagt Bender.