Jendrick Meißner traf sowohl ins richtige als auch ins falsche Tor. (Thorin Mentrup)

Was für ein verrücktes Fußballspiel: Der Brinkumer SV erzielt in der Bremen-Liga vier Treffer gegen den TuS Schwachhausen, am Ende aber steht es 2:2 (1:1). Zweimal legen die Gastgeber vor, zweimal gleichen sie selbst aus. Das letzte Tor fällt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Darüber hinaus fliegt Keeper Tariq Olatunji mit Rot vom Platz. Während Brinkum zumindest vorläufig auf Platz acht klettert, bleibt Schwachhausen Vierter.

„Wenn du so ein gutes Spiel machst und mit zehn Spielern so leidenschaftlich fightest und sogar in Führung gehst, dann will man natürlich gewinnen. Trotzdem ist das Unentschieden leistungsgerecht“, haderte Brinkums Trainer Dennis Offermann nicht etwa, sondern rückte vielmehr die Einstellung und die Leistungsbereitschaft und damit Tugenden, über die oft gesprochen worden war in den vergangenen Monaten, in den Mittelpunkt. In dieser Hinsicht mussten sich die Gastgeber dieses Mal keinen Vorwurf gefallen lassen. Offermanns Trainerkollege Benjamin Eta dagegen war „überhaupt nicht zufrieden“. Seine Mannschaft habe zwei Punkte liegen gelassen.

Die Partie begann mit engagierten Brinkumern. Schwachhausen tat sich zunächst noch schwer. Eta vermisste vor allem in der Anfangsphase die Wege in die Tiefe bei seinem Team. „Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Wir haben die ersten zehn Minuten echt gepennt“, war der Coach nicht einverstanden mit dem, was er gesehen hatte. Die Ballsicherheit und das gewohnte Kombinationsspiel zeigte der TuS erst nach etwas längerer Anlaufzeit. Diese schwierigen Minuten der Gäste nutzten die Gastgeber. Hatten sie nach wenigen Minuten durch Bastian Helms' Distanzschuss, den TuS-Keeper Lars Richter um den Pfosten lenkte, bereits das erste offensive Ausrufezeichen gesetzt (3.), durften sie kurz darauf den Führungstreffer feiern. Nach einer Flanke von Nicolai Gräpler stieg Jendrick Meißner am höchsten und wuchtete den Ball in die Maschen (9.). Es war im vierten Jahr sein erstes Bremen-Liga-Tor. „Ein schönes Gefühl“, sagte er nach dem Schlusspfiff, „aber ich hätte mir gewünscht, dass es anders weitergeht.“ Auch und wohl besonders für ihn selbst, denn ihm unterlief das Eigentor zum 1:1, als er den Fuß in eine Hereingabe hielt. Hinter ihm lauerte ein Schwachhauser, er musste also reagieren. Das erklärte das Eigentor zwar, machte es allerdings nicht weniger bitter (39.).

In dieser Phase war Schwachhausen längst besser im Spiel, dominanter und hatte mehr Kontrolle. Muhammed Kaya hatte die Gäste nach einer knappen Viertelstunde in der Offensive angemeldet. In der Folge verschob sich das Spiel mehr und mehr in die Brinkumer Hälfte. Schwachhausen agierte immer sicherer, fand auch unter Druck spielerische Lösungen. Die Gastgeber hielten jedoch gut dagegen, tauchten aber kaum noch gefährlich in der TuS-Hälfte auf. Den Ausgleich verdienten sich die Eta-Schützlinge, die es allerdings schwer hatten. Brinkum verteidigte mit viel Willen, hatte vor allem in den Innenverteidigern Jürgen Heijenga und eben Meißner zuverlässige Arbeiter. Linksverteidiger Gräpler war nicht nur defensiv, sondern auch offensiv enorm fleißig.

Die zweite Hälfte bewerteten die Trainer unterschiedlich. „Wir haben nach der Pause die Verteidigung ein bisschen umgestellt. Damit hatte Schwachhausen Probleme und konnte die Sechser nicht mehr so gut ins Spiel einbinden. So mussten sie mehr lange Bälle als noch vor der Pause spielen“, erkannte Offermann zufrieden, dass die kleinen Korrekturen griffen. Eta dagegen sah sein Team dominanter. „Wir müssen es dann nur zielstrebiger zu Ende spielen und unsere Chancen nutzen. Dann gewinnen wir hier“, sagte er. Seine Elf hatte optisch weiter Vorteile, doch Brinkum zunächst die größeren Chancen: Hamudi Taha verzog nach einem Zuspiel von Bastian Helms aus halbrechter Position (55.), dann versuchte es Jakob Raub nach tollem Pass von Joshua Brandhoff mit einem Lupfer und verfehlte das Ziel aus bester Position und völlig frei deutlich (60.).

Dann begann die rasante Schlussphase: Brinkums Keeper Tariq Olatunji sah nach einer Notbremse die Rote Karte (70.). Strittig war allerdings, wo genau der Tatort war: Schiedsrichter Mirko Eggers machte ihn außerhalb des Strafraums aus, Eta innerhalb des Sechzehners. Durch den Platzverweis sah der Coach sein Team keinesfalls im Vorteil. „Da gehen wir lieber durch den Elfmeter in Führung und spielen weiter elf gegen elf. So konnte sich Brinkum noch weiter hinten reinstellen und nur noch lange Bälle schlagen.“ Sein Team wusste die Überzahl nicht zu nutzen. Das lag auch daran, dass Caner Sahan, der für Saimir Dikollari auf den Platz kam und Olatunjis Platz im Tor einnahm, den Freistoß von Carsten Abbes stark parierte (72.).

Schwachhausen hatte nun noch mehr Ballbesitz, aber kam nur selten entscheidend vor das Tor. Stattdessen legte Brinkum erneut vor. Gräpler schaltete sich in Brinkums Offensivspiel ein, war eigentlich schon fast abgedrängt, wurde dann aber von Sven Waldschmidt zu Fall gebracht. Elfmeter. „Total unnötig“, ärgerte sich Eta. „Es war eine Eins-gegen-drei-Situation.“ Gräpler nahm das Geschenk an und verwandelte zum 2:1 (86.).

Doch Schluss war noch lange nicht: Sahan wollte an der Uhr drehen, nahm den Ball, den er bereits in den Händen gehalten hatte, jedoch wieder auf. Aus dem indirekten Freistoß machten die Gäste zu wenig: Melvin Sodji jagte ihn in die Wolken (90.+1). Aber das war immer noch nicht alles, denn eine weitere tragische Figur gab es noch. Die war nicht etwa Kevin Freistein, dem das Eigentor zum 2:2-Endstand unterlief, sondern Jakob Raub. Er verpasste bei einem Konter zunächst das 3:1 und damit die Belohnung für seinen guten Auftritt, ehe er kurz darauf den Ball nicht klar genug spielte und damit das Gegentor einleitete.