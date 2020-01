Bremen. Wie bereits in der gesamten Bezirksliga-Nord-Saison mussten die Basketballer des FTSV Jahn Brinkum beim TSV Osterholz-Tenever II mit einer engen Personaldecke auskommen. Nur acht Spieler standen Trainer Lothar Weyd zur Verfügung. Doch das war diesmal nicht der Grund für die 73:75 (32:40)-Pleite in der Verlängerung. „Uns fehlt einfach ein richtiger Center, der die Gegenspieler unter dem Korb bindet“, führte Weyd als Ursache für die Pleite an.

Doch gleichzeitig nahm er auch seinen beiden jungen Center in den Schutz: „Sie machen ihre Sache total ordentlich, doch es fehlt ihnen einfach noch an Erfahrung. Und so geht es den meisten Spielern in der Mannschaft.“ In dieser Hinsicht waren die ausgebufften Hausherren dem FTSV Jahn Brinkum einen Schritt voraus. Vor allem der routinierte Center des TSV bereitete den Gästen Probleme. Entweder zog er selbst zum Korb oder er passte nach Außen auf die Dreierschützen, die oft eiskalt verwandelten. „Sie haben eine beeindruckende Quote hingelegt“, staunte Weyd. Seine Schützlinge gaben wahrlich keine schlechte Figur ab. „Die Einstellung und die Moral stimmten zu jeder Zeit“, unterstrich der Coach. Das zeigte sich auch im letzten Viertel: Die Gastgeber führten bereits deutlich mit 58:45. Es schien so, als würde die Zweitvertretung den Sieg locker über die Zeit bringen. Doch die Gäste kämpften sich zurück, erzwangen mit ihrer Aufholjagd noch die Verlängerung. Allerdings spielte der TSV in der Overtime seine Stärken wieder aus und bejubelte schließlich einen knappen Erfolg.

FTSV Jahn Brinkum: Bielski (10 Punkte/1 Dreier), Buß (2), Hellmuth (16), Kattau (6), Schmidt (5/1), Schön (8), Weber (13/1), Weyd (13/2).