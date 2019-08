Nicht zu fassen: Hyoungbin Park und der Brinkumer SV gaben den Sieg leichtfertig aus der Hand. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Die Wut musste raus: Kurzerhand griff sich Mike Gabel eines der vier Hütchen, die die Coaching-Zone absteckten, und knallte es auf den Boden. Mit der Besonnenheit war es kurzzeitig vorbei beim Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV nach dem 3:3 (1:1) gegen die Leher TS. Es waren Begriffe wie „dumm“ oder „unnötig“, die in der Analyse der Partie fielen, die sich wie eine Niederlage anfühlte für die Gastgeber, die den vierten Pflichtspielsieg in Serie verpassten. Vor allem das letzte Gegentor in der Nachspielzeit und dessen Entstehung trieben alle, die es mit den Gastgebern hielten, bis zur Weißglut.

„Wir müssen uns gar nicht lange darüber unterhalten: So ein Tor dürfen wir nie und nimmer kassieren“, hatte Gabel die letzten Momente der Partie auch ein paar Minuten nach der Begegnung noch nicht verdaut. Wie auch? Denn eigentlich war die Partie bereits entschieden: Die Nachspielzeit war quasi rum und die Brinkumer bekamen einen Freistoß nahe an der Leher Eckfahne. Kurz ausführen, die letzten Sekunden von der Uhr nehmen, vielleicht sogar noch einen Freistoß oder Einwurf ziehen – die Optionen waren zahlreich, doch die Gastgeber wählten die schlechteste und manövrierten sich selbst ins Abseits. „Das geht eigentlich gar nicht“, war Gabel fassungslos. Die Leher TS bekam einen letzten Angriff – und nutzte diesen: Ein langer Diagonalball landete im Lauf Tim Tötheiders, der von Julius Rahmig zu Fall gebracht wurde. Elfmeter. Gökhan Yücel verwandelte zum Endstand gegen Keeper Kevin Kuhfeld, dessen 23. Geburtstag sportlich dann doch ein trauriges Ende nahm. Wütend stapfte der Torhüter erst einmal von dannen. Er brauchte ein paar Momente, um all das zu verarbeiten. Schließlich hatte er erneut drei Gegentreffer hinnehmen müssen. „Da müssen wir uns was einfallen lassen“, wusste auch Gabel.

Brinkumer Chancenwucher

Allerdings hätten auch die drei Gegentreffer unter dem Strich kein Problem darstellen müssen, wenn die Gastgeber ihre Chancen besser genutzt hätten. Bis auf eine „vielleicht achtminütige Phase“ hatte Gabel eine klare Dominanz seiner Mannschaft gesehen. „Aber daraus haben wir zu wenig gemacht. Wir müssen eigentlich nach zehn Minuten schon klar führen“, sagte er mit Blick auf die Möglichkeiten Hyoungbin Parks oder auch Gordy Mumpeses, der für den am Oberschenkel verletzten Diyar Kücük kurzfristig in die Startelf gerutscht war. Auch danach hatten die Gastgeber gute Chancen, so etwa durch Nicolai Gräpler. Brinkum ging jedoch die Konsequenz ab, die die Gäste zeigten, als sie durch Jan-Niklas Kersten in Front gingen (24.). Es war ein diskussionswürdiger Treffer, denn die Brinkumer hatten ein Handspiel des Torschützen gesehen. Immerhin gab der BSV durch Mumpese eine schnelle Antwort (29.). Für den 20-Jährigen war es der erste Pflichtspieltreffer nach seinem Wechsel vom SC Weyhe an den Brunnenweg.

Brinkum hatte auch danach mehr vom Spiel in einer Partie, die unter den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, das unter anderem Gräpler und auch Tom Cedrik Gronewold einen aussichtsreichen Vorteil abpfiff und den Gästen einen Elfmeter verweigerte, auch wenn Kersten zuvor im Abseits gestanden hatte, das aber nicht geahndet wurde. „Zur Schiedsrichterleistung sage ich lieber nichts“, zog Gabel das Schweigen vor.

Die Gastgeber gingen nach etwas mehr als einer Stunde in Führung, als Julius Rahmig mit Wucht traf (61.). Vorlagengeber war Mumpese. Der junge Angreifer hätte mit einem Tor und einer Vorlage zweifelsohne das Zeug zum Mann des Tages gehabt. Auch Rahmig selbst bot sich für diese Rolle an, denn er machte per Kopf den vermeintlichen Siegtreffer, nachdem Tom Bohlen nach einer Ecke ausgeglichen hatte (71.). Das 3:2 war toll herausgespielt: Ein starker öffnender Pass Jannik Benders auf Maximilian Wirth, der scharf vor das Tor flankte, wo Rahmig vollendete. „Tolle Flanke, weltklasse Kopfball, alles in höchstem Tempo“, wusste Gabel, dass dieser Treffer eigentlich der perfekte Schlusspunkt gewesen wäre. Doch das schöne Ende versauten sich die Gastgeber selbst. So blieb dem Coach nur, darauf zu verweisen, dass die Entwicklung, gerade fußballerisch und konditionell, weiter in die richtige Richtung geht. Bis auf ein paar Aussetzer zu viel, doch diese schmerzten am Sonnabendnachmittag zweifelsohne ganz besonders.