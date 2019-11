Brinkum. Für den Brinkumer SV beginnt mit der Partie beim Blumenthaler SV der heiße Jahresendspurt mit Spielen ausschließlich gegen Kontrahenten aus den Top acht. Angst kennt die Elf vom Brunnenweg vor diesem Hammerprogramm in der Fußball-Bremen-Liga jedoch nicht. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall: „Wir freuen uns total auf diese Topspiele, weil wir sie uns in den vergangenen Monaten hart erarbeitet haben“, sagt Trainer Mike Gabel, der zu Blumenthals Coach Denis Spitzer ein sehr gutes Verhältnis hat. Das wird allerdings 90 Minuten lang ruhen.

Gabel zählte Blumenthal vor Beginn der Saison zu den Meisterschaftsfavoriten, nun steht er als Vierter mit seinem Team einen Rang und einen Punkt besser da als die Gastgeber. Ihre Position wollen die Brinkumer mindestens verteidigen. Das wird aber richtig schwer: „Blumenthal ist gerade in der Offensive super besetzt. Das 9:1 gegen Geestemünde am letzten Wochenende war schon eine Ansage“, hat Gabel Respekt vor dem Gegner. Verstecken müsse sich seine Mannschaft aber keinesfalls. „Wir haben gegen Borgfeld in der zweiten Hälfte gezeigt, was wir draufhaben. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe werden“, erwartet der Trainer, dessen Vorbereitung jedoch durch einige personelle Fragezeichen erschwert wird.