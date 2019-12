Brinkumer Jubel: Der BSV bezwang den FC Oberneuland. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Der Brinkumer SV hat zum Jahresabschluss ein Ausrufezeichen gesetzt und dem Spitzenreiter FC Oberrneuland die zweite Saisonniederlage beigebracht. Mit 3:2 (1:0) bezwang die Mannschaft von Mike Gabel das Team von Kristian Arambasic und festigte damit vorerst Rang drei. Oberneuland bleibt trotz der Niederlage Tabellenführer.

Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, gingen von der ersten Minute an ins Pressing und ließen sich keine Ruhe im Ballbesitz. Sie machten das Spielfeld sehr eng, das Geschehen spielte sich auf nur rund 30 Metern ab. Zunächst hatte der FCO die größeren Spielanteile, Brinkum ließ allerdings nichts zu und zeigte sich selbst immer wieder in der Offensive. Die Gastgeber hatten den Mut, dem Tabellenführer auch fußballerisch zu begegnen - und auch das Glück des Tüchtigen: Der Führungstreffer resultierte aus einem Eigentor von Claas Ole Bauer, der eine Hereingabe von Hyoungbin Park ins eigene Netz lenkte (11.). Eine Antwort in Form von Chancen blieb der FCO schuldig. Coach Kristian Arambasic vermisste die Kreativität. „Uns ist nicht viel eingefallen“, meinte er.

Auf der anderen Seite sah Brinkums Trainer Mike Gabel einen durchaus dominanten Auftritt seines Teams. „Wir haben Oberneuland die ganze Zeit über beschäftigt und sie sogar hinten reingedrängt. Wir sind 90 Minuten in die Eins-gegen-eins-Duelle gegangen, und das über den ganzen Platz“, schilderte er einen Grund für den Erfolg. Der andere war „der unglaubliche Wille der Jungs, das Spiel zu gewinnen“. Diesen bewies Diyar Kücük beim Tor zum 2:0, als er mit Wucht in eine Ecke von Maximilian Wirth stürmte und vollstreckte (55.). In der Schlussphase zog Wirth ab, Krefta fälschte ab - 3:0 (77.). Brinkum hätte gut und gerne noch das vierte Tor nachlegen können, vergab aber gute Gelegenheiten. Als den Gastgebern die Kräfte schwanden, meldete sich der FCO zurück. Die Tore von Tim Kreutzträger (82.) und Florent Aziri (90.+3) reichten aber nicht mehr, um die Wende herbeizuführen.