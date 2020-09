Eugen Uschpol (r.) war defensiv kaum gefordert, deshalb schaltete er sich auch in die Offensive ein. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Ein bisschen geärgert hatte der Blick auf ihr Torverhältnis die Fußballer des Brinkumer SV schon. Sieben Gegentreffer nach drei Spielen waren ihnen dann doch ein paar zu viele. „Vor allem, weil wir gefühlt aus anderthalb Chancen gleich drei Tore kassiert haben“, fand Eugen Uschpol, dass er und seine Mitstreiter nicht gerade das Glück gepachtet hatten in den vergangenen Wochen. Umso zufriedener war der Innenverteidiger, der vor der Saison vom TB Uphusen zum Bremen-Ligisten gekommen war, nach dem Heimspiel gegen den Habenhauser FV: Zum ersten Mal in dieser Saison kassierte der BSV kein Gegentor und feierte zudem beim 3:0 (0:0)-Erfolg den dritten Sieg in Serie. Zu Beginn der Englischen Woche hat sich Brinkum oben festgesetzt.

Die Null auf der richtigen Seite „hat uns allen gut getan“, fand Uschpol. Wirklich gefordert wurde die Brinkumer Hintermannschaft von den Gästen nicht. Ihren einzigen richtigen Abschluss verzeichneten die Habenhauser in der Schlussphase – und auch dort musste Torhüter Lars Goebel nicht eingreifen. „Eine hochkonzentrierte Leistung“ bescheinigte Brinkums Trainer Mike Gabel seiner Elf nach der Partie. Sehr routiniert sei sein Team aufgetreten, habe darüber hinaus sehr gut kommuniziert. „Das war kein Hurrafußball, aber das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen die Punkte“, stellte er das Ergebnis über das Erlebnis.

Defensive Gäste

Wobei es dem Erlebnisfaktor nicht zuträglich war, dass sich die von Wilco Freund trainierten Gäste überwiegend auf das Verteidigen konzentrierten. Ganz tief verschanzte sich Habenhausen, machte die Räume im Zentrum zu und verschob geschlossen. „Habenhausen hat das gut gemacht“, fand Gabel lobende Worte für das Defensivverhalten der Gäste. Für seine Elf bedeutete der HFV-Auftritt dagegen sehr harte Arbeit. „Wir müssen sie müde spielen, es geht nicht anders“, wusste der BSV-Coach, das wieder einmal Geduld eine der entscheidenden Tugenden gewesen war. Sehr hoch verteidigten die Gastgeber, das jedoch mit aller Entschlossenheit. Mit dem Ball gab es jedoch im ersten Durchgang kaum ein Durchkommen. Hätte Ramien Safi das frühe 1:0 erzielt, dann wäre es wohl etwas einfacher geworden (8.). Doch Maximilian Lehmann reagierte klasse.

Danach stets dasselbe Bild: Brinkum spielte, Brinkum kombinierte, doch Brinkum konnte Habenhausens Defensivriegel nicht knacken. Viel mehr als Halbchancen sprangen nicht heraus. Dennoch waren es alles andere als verlorene oder gar vergeudete 45 Minuten aus Sicht der Gastgeber. „Irgendwann wird jeder Gegner müde. Und es werden Muster erkennbar, auf die wir reagieren können“, hatte Gabel beobachtet, wie dem HFV beizukommen ist.

Und offensichtlich zogen sie die richtigen Schlüsse. Sie stellten um, beorderten Julius Rahmig ein Stück weiter nach vorn – und prompt war der Mittelfeldspieler besser eingebunden, hatte mehr Ballaktionen. Davon profitierte auch Can Ercan. „Wir sind viel besser ins letzte Drittel gekommen“, sah Gabel, wie schnell die kleinen Veränderungen griffen. Prompt traf Herman Mulweme zur Führung (51.). Mert Bicakci (62.) und Nicolai Gräpler (86.) legten zum ungefährdeten Erfolg nach.

Das Gefühl, die Null zu halten und nichts zuzulassen, sei „ganz, ganz wichtig“ gewesen, fand Gabel. „Darüber haben wir unter der Woche sehr deutlich gesprochen“, war die Defensivarbeit ein Trainingsschwerpunkt gewesen. Doch nicht nur in dieser Hinsicht sah Gabel sein Team auf dem richtigen Weg: Auch weniger lange Bälle streute es ein. Flach, schnell und zielstrebig versuchte Brinkum zu Chancen zu kommen. Uschpol und Innenverteidigerkollege Esin Demirkapi leisteten dazu in der Spieleröffnung einen wichtigen Beitrag. „Und wenn du führst, hast du mehr Sicherheit“, war für Uschpol das 1:0 der Knotenlöser.

In der Tat ließ der BSV nichts anbrennen. Als die Konzentration nach dem 2:0 etwas nachließ, griffen die Spieler selbst ein und mahnten zur vollen Konzentration. „Das hat mir sehr gut gefallen“, freute sich Gabel über seine mündige Mannschaft. Er warnte sie allerdings auch davor, sich nun zurückzulehnen. Gegen Union 60 am Dienstag werde es eine andere Nummer. Dann müsse noch mehr kommen. Damit erneut die Null steht.