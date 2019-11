Brinkums Maximilian Wirth erzielte den goldenen Treffer. (Thorin Mentrup)

Bremen. „Ich würde mir gerne deutlichere Siege wünschen. Dann muss ich am Ende nicht immer zittern“, scherzte Mike Gabel, Trainer der Brinkumer SV, nachdem seine Mannen den Bremer SV mit 1:0 besiegt hatten. Die Gäste attackierten den Gegner früh, erarbeiteten sich zahlreiche Torchancen. Doch in Hälfte eins vergaben Dennis Krefta, Diyar Kücük und Saimir Dikollari noch. So dauerte es schließlich bis zur 80. Minute, ehe Mike Gabel jubeln durfte. Nach Vorarbeit von Jonas Knüppel konnte Verteidiger Maximilian Wirth aus 20 Metern zum 0:1-Endstand verwerten. „Das war ein Sieg der Mentalität. Die Jungs haben bis zur letzten Minute gekämpft und alles gegeben“, lobte Gabel seine Mannen. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.